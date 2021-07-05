Роспотребнадзор рассказал об изменении качества воды в морях Медик объяснил, когда тест на коронавирус может ошибиться Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров 5 июля 2021, 09:09

Фото: Советское телевидение.

ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров умер на 75-м году жизни, сообщила его коллега Алла Данько. «Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном <...> Работал в программе «Время», а после закрытия отдела много дублировал и снимался в кино <...> Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики... Рано, Юра! Скорблю!» – передает РИА «Новости» сообщение Данько. Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год работал диктором Центрального телевидения. Был ведущим новостных выпусков, программы «Время», занимался озвучиванием передач и дубляжем.

В США раскрыли уязвимые точки украинской армии 4 июля 2021, 09:51

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Ксения Панькова

Аналитики исследовательской службы Конгресса США рассказали о проблемах в реализации военной реформы на Украине, указав на плохое состояние украинской военной техники. По мнению американских экспертов, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования, однако к настоящему времени ситуация «значительно улучшилась» благодаря помощи со стороны НАТО и США, сообщает RT. Тем не менее в службе указали на плохое состояние украинской военной техники. «Несмотря на крупный объем оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте», – пояснили они, отметив, что большая часть таких вооружений представляет собой доработанные версии старых систем. Американские аналитики также считают, что украинской армии пока не удалось создать прослойку профессионального младшего командного состава из-за кадровой текучки. «Низкие зарплаты, отсутствие образовательных возможностей и нехватка жилья (особенно для семей) могут способствовать большой текучке кадров и ограничивать продолжительность службы профессиональных солдат и младшего командного состава», – полагают аналитики исследовательской службы Конгресса США. Ранее опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze, сказали газете ВЗГЛЯД, что украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию. Песков назвал препятствия для встречи Путина и Зеленского 4 июля 2021, 14:46 Текст: Елена Мирошниченко

Подготовку к встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняют невыполнение Киевом минских договоренностей и давление на политических оппонентов внутри Украины, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что <...> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», – передает его слова ТАСС. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Эксперты объяснили, почему военные корабли для Украины будет строить Турция 4 июля 2021, 17:01

Фото: Nina Liashonok/ZUMA/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

«Чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал обещание Владимира Зеленского, что Турция к 2023 году построит первый корвет для флота Украины. «О возможности строительства боевых кораблей на Украине не идет речи уже лет 25-30. Для реализации подобных планов надо располагать высокотехнологичной промышленностью, необходимо иметь соответствующие кадры. Даже если «призвать под знамена» пенсионеров, которые еще сохранили профессиональные навыки, то утрачены кооперационные связи, все то, что относится к промышленности», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Денег у Украины нет, и основное производственное оборудование «утрачено военно-морским способом». Кого надо, российское судостроение приглашало еще до 2014 года на работу вахтенным методом. В частности, известно о работе украинских специалистов на Дальнем Востоке», – в свою очередь указал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Шеповаленко. По мнению Ненашева, о том, в каком состоянии находятся украинское кораблестроение и судоремонт, можно судить по такому показателю, как строительство катеров – что «немногим сложнее сборки автомобилей». «Для них составляет проблему построить, вооружить и укомплектовать техническими средствами даже такие, небольшие по водоизмещению корабли. Они закупают катера «из секонд-хэнда» для своих таможенников и пограничников у США, у Британии», – отметил собеседник. Неудивительно, что сборку своего первого корвета ВМС Украины решил доверить туркам, добавил собеседник. Турция начала строить для Украины современный корвет, который будет достроен (причем уже на территории Украины) к концу 2023 года, заявил Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Одессе по случаю Дня ВМС Украины. Заявление Зеленского прозвучало после того, как официально обанкротился Николаевский судостроительный завод, который некогда был одним из флагманов советского военного кораблестроения, констатировал Ненашев. Достаточно сказать, что именно здесь были собраны многоцелевые ракетные крейсера проекта «Атлант»: «Червона Украина» (ныне «Варяг»), «Маршал Устинов» и «Слава» (ныне «Москва»), которые сейчас находятся в составе российских Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. О масштабах работы Николаевского завода в 2000-х годах можно судить по сообщению о «достижениях» – получении заказа на ремонт четырех испанских сухогрузов в 2006 году и о ремонте катера в 2015-м. В 2020 году Николаевский завод был официально объявлен банкротом из-за долгов по зарплате. Двумя годами раньше, в 2018-м, де-юре обанкротился Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза, включая ныне «служащий» на российском флоте ТАВКР «Адмирал Кузнецов». После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Еще при Викторе Януковиче Украина могла анонсировать программу строительства собственных корветов – что сейчас решили перепоручить Турции. В 2011 году на ЧСЗ было начато сооружение головного корабля «Владимир Великий» нового проекта 58250. Но после Майдана, в августе 2014-го, строительство было остановлено ради экономии бюджетных средств. А в июне 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил: строительство остановлено, так как в бюджете страны не осталось денег на реализацию проекта. «Для того, чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности. То же мы будем наблюдать и в случае с Украиной, – резюмировал Ненашев. – Для таможенных и пограничных задач они, возможно, и смогут использовать флот, но не более». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой 4 июля 2021, 19:01

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Торговая сеть «ВкусВилл» принесла извинения за рекламу с однополой парой и назвала ее своей ошибкой. «На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», – говорится в сообщении на сайте «ВкусВилл». В компании отметили, что их цель состоит в том, чтобы дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, «а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов». «Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти. Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам», – добавили представители сети. Напомним, фотография девушек появилась в разделе, посвященном историям о покупателях и образу клиента «ВкусВилл». Посыл был таков: семьи в России бывают разные – это может быть человек и его собака, одинокая мама с детьми или две любящие друг друга девушки. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь. После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Рогозин уточнил судьбу важного модуля для МКС 4 июля 2021, 10:54 Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что дата запуска российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) будет согласована с США. «Скоро полетим, согласуем при этом дату с американцами. Они тоже кое к чему готовятся и переживают. Важно, чтобы два события не мешали друг другу», – написал Рогозин в Twitter. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию «Науки» российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля планируется 15 июля. Ранее сообщалось, что многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» для Международной космической станции возвращен в монтажно-испытательный корпус, поскольку необходимо устранить замечание. Папа Римский госпитализирован 4 июля 2021, 17:05 Текст: Елизавета Булкина

Папе Римскому Франциску предстоит плановая операция, понтифик уже лег в больницу, сообщила служба печати Святого престола. Франциску должны провести операцию на кишечнике в связи со стенозом. После завершения манипуляций будет опубликован медицинский бюллетень, передает РИА «Новости». Понтифик госпитализирован в римскую клинику имени Джемелли, уточняет ТАСС. Украина приняла на вооружение ракету для «противодействия российской агрессии» 4 июля 2021, 16:08

Фото: president.gov.ua

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей, текст его речи опубликован на официальном сайте главы Украины. Также он рассказал о поставках турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украину и про обновление флота. По его словам, первый корпус корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года. В июле 2020 года экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить Крымский мост. Напомним, Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Впервые с прошлого года отмечено снижение цен на жилье 4 июля 2021, 12:40

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Жилье на вторичном рынке в крупнейших городах России подешевело в июне по сравнению с маем, сообщили эксперты консалтинговой группы SRG. «Впервые с прошлого года отмечается отрицательная динамика по росту цен в крупнейших городах России», – приводит сообщение РИА «Новости». Отмечается, что в Омске стоимость жилья в июне по сравнению с маем уменьшилась на 3,65%. При этом годовой рост составил 21,18%. В Нижнем Новгороде цены за месяц снизились на 3,27%, а за год увеличились на 21,34%. В Казани жилье подешевело на 2,98% к маю, в Самаре – на 2,48%. Замыкает пятерку лидеров по снижению стоимости квадратных метров Пермь – 2,39%. Эксперты заметили, что в Москве и Петербурге жилье за месяц подорожало на символические 0,05% и 0,24% соответственно. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждать от рынка недвижимости в этом году. Зеленский заявил о строительстве Турцией военного корабля для Украины 4 июля 2021, 12:28

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года. «Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на Украине до конца 2023-го», – цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина». Кроме того, он пообещал, что Украина получит знаменитые турецкие беспилотники Bayraktar, которые должны усилить морскую авиацию. По его словам, эти современные и эффективные беспилотные летательные аппараты будут получены в скором времени. Как уточнил Зеленский, украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции. В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2. Дима Билан ответил на угрозы Макса Покровского 5 июля 2021, 01:31

Фото: кадры из видео

Текст: Антон Антонов

Певец Дима Билан прокомментировал угрозу фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского выпустить про него песню. Покровский винит Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге. Конфликт произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил Билана. Позднее Покровский заявил, что стороны решили не углублять конфликт, хоть и не достигли согласия, передает РЕН ТВ. Однако через некоторое время Покровский в Instagram обратился к «команде Билана»: «Я что-то не понял. Позавчера мы с вашим директором утвердили формулировку, что конфликт углубляться не будет, о чем в тот же вечер я сделал пост. Прошло уже два дня, а вы все не унимаетесь. Я не понимаю, кто на ком хочет хайпануть?». Как отметил Покровский, «продюсер Яна Рудковская выражает сожаление», что он «не выражает свою точку зрения посредством музыки». Лидер группы «Ногу Свело!» заявил, что «это не так». «Песня уже готова», – объявил он и включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: «Я понял твой план, Дима Билан!». Он пояснил, что песню «не публикуют по той же самой причине», то есть из-за достигнутых договоренностей. После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии Билана, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан». Билан утверждает, что «заметил вопли» Покровского не сразу и поначалу не собирался отвечать на «неадекватную агонию», так как человек «неконфликтный». Комментируя ситуацию на своем концерте, Билан заявил, что сам не может «выполнять организационную работу за других людей», «следить за правилами в каждом городе», а также «надевать лично маску на лицо каждому уважаемому зрителю». Билан заверил, что «неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы», а также отметил, что сам привит и носит на площадке маску. «Хорошего вам вечера. Уверен, что у вас такого давно не было – 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю», – заявил Билан, который охарактеризовал конфликт словами «навертеть словоблудия и брызгать слюной», а также признался, что не ожидал подобных претензий от «давнего и, казалось, уважаемого знакомого». Напомним, псковские чиновники лишились должностей после концерта Niletto и Клавы Коки в начале апреля. На видеозаписях с концерта запечатлено, что зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, их число значительно превысило разрешенное. Кроме того, Роспотребнадзор начал проверку концерта группы «Руки вверх» в Волгограде, который не согласовали с региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом. Кандидат в президенты Эстонии захотел отобрать у России территории 5 июля 2021, 02:30

Фото: Estonian parliament/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальным кандидатом в президенты Эстонии от Консервативной народной партии (EKRE) стал экс-спикер парламента страны Хенн Пыллуаас, сообщают информационные агентства. Его кандидатуру утвердил съезд партии. Пыллуаас, будучи противником пограничного договора с Россией, на съезде в очередной раз заявил, что между двумя странами действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница. По его словам, «нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой». Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Президента избирает парламент. Если парламентарии не смогут определить победителя, созовут коллегию выборщиков, передает РИА «Новости». Напомним, Россия и Эстония уже в течение многих лет не могут ратифицировать пограничный договор из-за желания эстонской стороны включить в текст соглашения упоминание о заключенном в Тарту советско-эстонском договоре 1920 года, по которому Таллину отошли некоторые территории нынешних Ленинградской и Псковской областей. «Своими» территориями эстонские политики считают часть Псковской области с городами Печоры и Новый Изборск, а также Ивангород – приграничный город в Ленинградской области, находящийся через реку от эстонской Нарвы. В 1944–1945 годах Ивангород и Печорский район были переданы от Эстонской ССР к РСФСР. Что же касается Тартуского мирного договора, то, с точки зрения Советского Союза и России как его правопреемницы, документ утратил силу в 1940 году, после вступления Эстонии в состав СССР. После распада Советского Союза, в 1991 году, новые власти прибалтийской республики объявили «ничтожными» все решения руководства Эстонской ССР касательно границ, принятые с 1944 по 1957 год. Появилось видео с места катастрофы военно-транспортного самолета на Филиппинах 4 июля 2021, 10:24 Текст: Ксения Панькова

В Сети появилось первое видео с места катастрофы филиппинского военного самолета, на борту которого, по предварительным данным, находилось 92 человека. На кадрах видны обломки воздушного судна, вокруг которых образовался огонь и густой черный дым, передает РИА «Новости». Ранее СМИ сообщали, что филиппинский военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек, разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу. Позже стало известно, что на борту находилось 92 человека. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 40 пострадали. Начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана заявил, что воздушное судно не смогло сесть на взлетно-посадочную полосу. Белоруссия сообщила о скором согласовании пакета союзных программ с Россией 4 июля 2021, 22:56

Фото: vpk.gov.by/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ближайшие месяцы весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко. По его словам, сейчас уже идет «согласование технических моментов». Сам Головченко «находится в плотном контакте» с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, также «активную работу ведут» их заместители, почти каждый день «проходят встречи», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1». Белорусский премьер заявил, что в вопросе союзных программ достигнут «существенный прогресс», будет создан «фактически новый план работы рамках Союзного государства». Он выразил уверенность, что «от движения по союзным программам выиграют все», в первую очередь, «белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями». По его словам, стороны будут четко понимать, каким образом совместно развивать промышленность, сельское хозяйство, фактически появится «координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили деньги, допустим, на создание одних и тех же компетенций». Головченко заверил, что Минск имеет четкий план работы в условиях санкций Запада. Он отметил, что «большинство прогнозов в отношении Белоруссии не сбываются». «И это хорошо», – сказал он, выразив уверенность, что и негативные «прогнозы не сбудутся». «Мы, возможно, станем еще более мотивированными, более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти… в этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор», – сказал он, отметив, что Белоруссия не пренебрегает введенными ЕС секторальными санкциями, сейчас проводится их оценка. В свою очередь, спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что сейчас Россия и Белоруссия «близки», Минск «признателен россиянам за их поддержку в той непростой ситуации», в которой Белоруссия «оказалась в прошлом году». «Да и сейчас они нас поддерживают в международных организациях, выступая за суверенитет и независимость нашей страны», – сказала она в интервью ОНТ. Увидев «неприкрытое давление» санкциями, Минск «понимает, что принятые когда-то решения» о том, что Россия и Белоруссия «должны быть вместе, сегодня как никогда актуальны», сказала Кочанова. Она считает необходимым провести инвентаризацию импорта в Союзном государстве. По словам спикера, двум странам следует не конкурировать по каким-то направлениям, а думать, как «совместно на рынке производить то, что будет востребовано в России, в Беларуси». Напомним, после того как Запад открыто встал на сторону белорусской оппозиции, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новых планах укрепления братства с Россией. В частности, Лукашенко призвал подготовить долгосрочную – до 2030 года – стратегию интеграции в рамках Союзного государства и наполнить ее «конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов». Песков: Разведка знает, кто принимал решение о провокации у берегов Крыма 4 июля 2021, 14:02 Текст: Ксения Панькова

Провокации, подобные той, что была с британским эсминцем «Дефендер» в территориальных водах России у берегов Крыма, планируются в США, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение [в ситуации с британским эсминцем]. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей – все-таки за океаном», – сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС. По его мнению, «в данном случае эсминец был просто инструментом провокации». «И президент [РФ Владимир Путин] объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д., и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация», – подчеркнул Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия будет жестко отвечать на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем. Он согласился с мнением, что в подобных ситуациях российская сторона будет действовать жестко, по уставу. «Это действительно так», – подчеркнул Песков. Таким образом он ответил на замечание, что реакция на случившееся президента России Владимира Путина «была очень жесткой, из которой становится ясно: не надо повторять провокации, ответ будет по уставу, а в уставе – топить». При этом Песков заметил, что не является «сторонником обсуждения таких сценариев Судного дня». «Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жесткая», – указал он. Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца. Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс. На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны. Он заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Более 50 частных домов подтопило в Крыму из-за ливней 4 июля 2021, 14:46 Текст: Елизавета Булкина

В Бахчисарайском районе Крыма в результате сильных ливней подтопило более 50 частных домовладений, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин. «Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов», – передает его слова РИА «Новости». Ожигин при этом отметил, что ситуация находится под контролем. «Группировка сил наращивается. В том числе будет предусмотрено ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек», – сказал он. По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, в районе подтопления возведена дамба. «Самая непростая ситуация на данную минуту в Бахчисарайском районе. Возле села Соколиное сошел один мини-сель. Спасатели возводят дамбу. Один дом отселен», – уточнил он. Также в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют на автомобиле ГАЗ-66. Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.