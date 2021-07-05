Минпромторг назвал ожидаемый объем производства вакцин в России

Россия планирует в июле–сентябре выпускать ежемесячно около 30 млн комплектов вакцин от коронавируса, затем производство будет увеличено и в результате к концу года может составить до 45 млн в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В июле всего по вакцинам мы должны выйти на 30 млн комплектов, август и сентябрь – примерно то же самое», – передает ТАСС. Министр добавил, что количество доз двухкомпонентных вакцин будет зависеть в том числе от окончательной заявки Минздрава на производство однокомпонентного «Спутника лайт».

«А вот в октябре или, в крайнем случае, в ноябре постараемся запустить дополнительные мощности на «Биокаде» и «Генериуме». Оборудование уже заказано и будет монтироваться где-то с конца августа – начала сентября. Будем несколько цехов расширять и планируем открыть еще один новый цех на «Генериуме». Это может дать прирост практически на 50% к сегодняшнему объему», – сказал он. «Мы на это рассчитываем», – сказал министр, отвечая на вопрос, означает ли это, что к концу года Россия сможет производить 40–45 млн комплектов вакцин.

По его словам, объем выпуска вакцин будет зависеть в том числе от того, в какой формат перейдет процесс вакцинации, войдет ли она в национальный календарь и станет ли прививка сезонной, как от гриппа, будут ли высвобождаться объемы под экспорт. «Нужно не забывать также, что есть уже созданные производства за рубежом – Индия, Казахстан, Белоруссия, Сербия, Аргентина. Они уже работают, и туда нужно будет направлять субстанцию», – отметил министр.

Он добавил, что Россия в первую очередь будет обеспечивать потребности российской системы здравоохранения. «Если мы введем дополнительные мощности, я думаю, на себя и на определенное количество производств в странах, которые я назвал, хватит. Другой вопрос, что еще большее количество стран желает получать нашу вакцину, и большее количество стран готово производить ее у себя по полному циклу», – сказал он.

«Основные поставки «Спутника V» в другие страны в первую очередь будут вестись с зарубежных площадок. РФПИ подписал более 20 соглашений о трансфере технологии производства вакцины. Организуется производство вакцины в Индии. Ведутся переговоры и с другими странами», – подчеркнул он.

Мантуров отметил, что производители закладывают сейчас ряд технологических решений по «Спутнику». «Мы очень надеемся, что в этом месяце начнет функционировать площадка «Р-Фарм». Когда мы говорим о производстве 30 млн, уже включаем производство «Р-Фарм» – на очередном совещании с производителями я получил от них соответствующее подтверждение», – пояснил он.

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«По «Эпиваккороне» возможности экспорта прорабатываются. Кроме Венесуэлы, потенциальный интерес к поставкам этой вакцины проявляют еще семь стран. Это Мексика, Вьетнам, Марокко, Пакистан, Индия, Аргентина и Бангладеш», – сказал он.

Мантуров отметил, что Минпромторг России рассчитывает, что объем выпуска вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» до конца года составит 14,5 млн комплектов доз.

«По «Ковиваку» определились сегодня с индустриальными партнерами. До конца года, думаю, будет примерно 1,15 млн комплектов доз, плюсом к этому объему «Нанолек» может дать дополнительно 3 млн до конца года – но нужно понимать, что эта вакцина позже остальных подошла к этапу промышленного производства», – добавил министр.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил об эффективности российской вакцины против всех известных вариантов COVID-19.

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