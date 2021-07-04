Песков: «Ковидное время» требует жестких мер от властей

Людям какое-то время придется жить с пандемией коронавируса, это требует достаточно жестких мер от властей и ответственности в плане вакцинации, заявил в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации», – приводит его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что от людей требуется «понимание чрезвычайности ситуации в плане адаптации к ней и подстраивание нашей жизни под те условия, которые нам диктует эта опасность».

Ранее Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается.