УЕФА остался доволен организацией матчей ЧЕ в Петербурге РФС проведет проверку в отношении оскорбившего теннисистку футболиста «Алании» 3 июля 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Российский футбольный союз (РФС) организует служебную проверку в отношении игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова после оскорбления им теннисистки Дарьи Касаткиной, сообщили в службе коммуникаций РФС. «Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в ближайшее время», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В четверг российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал теннисистке ряд оскорбительных сообщений. Предположительно, его оскорбления связаны с тем, что он играл в букмекерской конторе. Позднее «Алания» и Хубулов извинились перед спортсменкой. Клуб наказал футболиста на сумму в размере трех месячных окладов. Согласно регламенту РФС по этике, футболистам запрещается принимать участие «прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и / или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями». Однако игра на ставках в других видах спорта не запрещена.

Путин назвал Макрону условие для возвращения к диалогу с ЕС 2 июля 2021, 21:19 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским союзом. Лидеры провели «обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей», сообщила пресс-служба главы российского государства. «Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин также подчеркнул, что «Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза». Помимо этого, президенты обсудили внутриукраинский кризис.«Лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – пояснила пресс-служба Кремля. Напомним, что в группе по мониторингу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России заявили, что Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Российским футболистам ограничат размер зарплаты 2 июля 2021, 22:17

Текст: Дарья Григоренко

Министерство спорта России со спортивными федерациями и профессиональными лигами должно дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов до середины июля. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая Российский футбольный союз и Федерацию хоккея России, передает РИА «Новости». В совместном пресс-релизе пресс-службы Чернышенко и министерства спорта пояснили, что до середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов. Уточняется, что ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков 3 июля 2021, 07:55

Текст: Антон Никитин

На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России. «Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС. Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии. «Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре. В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России. Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Таксист отказался везти привитую пассажирку из мести за COVID-ограничения в Москве 2 июля 2021, 19:31 Текст: Вера Басилая

В Москве таксист отказался везти вакцинированную пассажирку, заявив, что боится привитых, и из-за ограничений не может попасть в ресторан. Мужчина включил запись на телефоне еще до того, как девушка села в машину и предупредил потенциальных зрителей о том, что откажет ей в поездке, если она вакцинирована, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». «Я считаю, что вакцина еще не исследована. Это зараза, которую мы не знаем. Другую машину вызываем, и никаких проблем нет. Вот нас не пускают ни в рестораны, никуда. Может, боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых», – заявил он. Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза. На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

Стало известно о прекращении поставок шампанского Moet в Россию 2 июля 2021, 22:40 Текст: Антон Никитин

Крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок, сообщает издание РБК. «Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) – ООО «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» – направило российским партнерам письмо, в котором сообщило, что компания временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей», – приводит ТАСС сообщение издания, которое ссылается на письмо трех источников на российском рынке. Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года. Как уточняет издание, в соответствии с законом «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» должен изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино, а производители шампанского не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка. Напомним, в феврале после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России» в Ростове-на-Дону закрылся Ростовский комбинат шампанских вин («Ростшампанкомбинат»), делавший шампанское из импортного виноматериала. В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии 3 июля 2021, 05:58

Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной. «Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости». Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла. Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое». Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям. Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Живущую в Швеции дагестанку похитили, чтобы выдать замуж 2 июля 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Гражданку России и Швеции 18-летнюю дагестанку украли родственники для заключения брака, они пригрозили ей убийством, в случае, если свадьба не состоится, сообщила правозащитница Светлана Анохина. Анохина в своем Instagram со ссыклой на пресс-службу «Правовой инициативы» (включена в реестр организаций-иноагентов) рассказала, что девушка проживала в Швеции, родители просили ее навестить родную республику. «Девушка приехала в Дагестан 23 июня: там ее дядя вывел ее на улицу и начал избивать. Сказал, что она должна выйти замуж за человека, с семьей которого они уже договорились. Если не согласится, то опозорит семью, и он убьет ее», – указала правозащитница. Дагестанка обратилась за помощью к матери, бабушке, дедушке, другому дяде, но те также избили ее, утверждает Анохина. Родственники сообщили девушке, что она «должна согласиться [на брак], если не хочет быть похоронена рядом со своей тетей». У нее отобрали телефон, оба паспорта, насильно удерживали в доме. Свадьбу планировалось сыграть 3 июля, были разосланы приглашения, собраны подарки с гостей «в виде золота и денег». Девушка все же смогла связаться со своим другом в Швеции, она попросила его о помощи. Тот сообщил в полицию и посольство Швеции в России. 29 июня дагестанка связалась с адвокатами и попросила срочной помощи, также она рассказала, где находится. Ее забрали полицейские для опроса. Она сообщила правоохранителям, что ее насильно пытаются выдать замуж под угрозой убийства. Полиция отпустила ее, и девушка сбежала. Позже, 30 июня родственники заявили, что девушка сбежала, и было возбуждено дело о похищении человека, девушку начали искать. По мнению самой пострадавшей, дядя мог заплатить правоохранителям, чтобы возбудили дело. В «Правовой инициативе» уточнили, что сейчас девушка в безопасности, она сообщила о происшествии своему молодому человеку и посольству Швеции. Лукашенко заявил о планах террористов в Белоруссии взорвать узел связи ВМФ России 2 июля 2021, 20:05

Текст: Алексей Дегтярев

Раскрытые в Белоруссии «спящие» террористические ячейки намеревались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в городе Вилейка в Минской области, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Эти ячейки, называющие себя «отрядами самообороны», намеревались подорвать узел связи ВМФ России, Лукашенко признался, что обсуждал происшествие с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, передает БелТА. «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», – пояснил Лукашенко. Узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция «Антей») работает там с 1964 года, он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ с атомными подлодками, несущими дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер. Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов 3 июля 2021, 01:56

Текст: Антон Никитин

Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года. Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды. Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков. Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины. Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями 3 июля 2021, 09:06 Текст: Елизавета Булкина

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев» упрекнул Евросоюз за то, что он не желает не хочет вводить против России более жесткие санкции, чтобы «разрушить» ее. «Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет», – передает его слова РИА «Новости». По мнению Климкина, США усилят антироссийскую санкционную политику только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится «договориться» с Москвой. Однако даже в этом случае США будут действовать постепенно, поскольку в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией. Кроме того, экс-министр подчеркнул, что Киев «проиграл битву» за «Северный поток – 2». Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги. В Калининграде иностранцам запретили работать водителями и учителями 2 июля 2021, 18:17 Текст: Алексей Дегтярев

В Калининградской области иностранцы больше не смогут работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и учителями, такой указ подписал губернатор региона Антон Алиханов. «Постановляю установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, по следующим видам экономической деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, кондитерских изделий, детского питания, регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Также иностранцы более не смогут работать в такси, предоставлять жилье в аренду, заниматься трудоустройством и подбирать персонал, им запрещена работа в сфере образования, включая дошкольное. Указ вступит в силу через три месяца, он будет действовать один год. Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка 2 июля 2021, 18:50

Текст: Вера Басилая

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о попытке похищения и убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. «Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов – деньги были перечислены – должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернете», – рассказал Александр Лукашенко, передает БелТА. По словам главы республики, это преступление задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали». «Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы – тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике», – сказал Лукашенко. Он отметил, что «все были изобличены», а тайники – найдены. Операция, по словам президента, продолжалась долго. «Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», – сообщил глава государства. Имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующей власти – все репортажи и авторские программы ведущего посвящены политике и разоблачению оппозиции. Ведущий Григорий Азаренок – автор сюжета о «мистической войне» против Александра Лукашенко на белорусском канале СТВ. В период выборов президента Беларуси 2020 года Азаренок регулярно выпускал сюжеты в поддержку действующего президента. Первым из них стал репортаж о сотрудничестве кандидата Светланы Тихановской с французским политическим журналистом Бернаром-Анри Леви, названным репортером «автором цветных революций». Азаренок публично обвинил штаб кандидата в намерении построить в Беларуси «болотный концлагерь» и заверил, что в стране есть «опыт в борьбе с ползучими гадами и трясиной». Ранее Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране. Назначения в Госдеп США заблокировали из-за «Северного потока – 2» 3 июля 2021, 11:09

Текст: Елизавета Булкина

Сенат США не может утвердить 13 кандидатур на важные дипломатические посты в Госдепе из-за возражений республиканца Теда Круза, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По информации издания, Круз пытается заставить Вашингтон принять более жесткие меры против проекта «Северный поток – 2». При этом обязанности избранных кандидатов не будут связана с политикой США по отношению к газопроводу, передает РИА «Новости». Уточняется, что в этот список вошли Бретт Холмгрен, который должен стать помощником госсекретаря по разведке, и Дэниел Критенбринк, назначенный на должность помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана, и другие. При этом другие противники «Северного потока – 2» не поддержали Круза. Отмечается, что он уже не в первый раз использует такую тактику. Ранее подобная ситуация сложилась во время президентства Брака Обамы. Ранее Тед Круз воспрепятствовал утверждению Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, чтобы вынудить президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Москалькова передала Лаврову списки россиян в американских тюрьмах для обмена 2 июля 2021, 16:51

Текст: Алексей Дегтярев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала министру иностранных дел Сергею Лаврову списки находящихся в американских тюрьмах россиян для возможного обмена, сообщили в пресс-службе омбудсмена. «Да, письмо направлено (в МИД РФ)», – пояснили РИА «Новости» в пресс-службе. В июне Москалькова сообщала, что отправит Лаврову списки россиян в тюрьмах США. В их числе Константин Ярошенко, Виктор Бут и несколько других человек. Также в июне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что в российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, в американских – около 100 россиян. Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы». Путин наградил Мамонова орденом Дружбы 2 июля 2021, 20:00

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил музыканта, основателя коллектива «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамоноав Петра Николаевича, артиста», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном-интернет-портале правовой информации. В четверг сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.