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Украина выбыла из топ-50 общемедального зачета на Олимпиаде
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Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ.
Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН.
Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали.
Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6).
В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине.
Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание»
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Читатели немецкой газеты Die Zeit осудили критику в адрес Германии из-за «Северного потока – 2», заявив, что Украина должна сама «зарабатывать на пропитание» вместо того, чтобы «собирать мзду у дороги».
Новый виток дискуссии вызвала статья обозревателя издания Тео Зоммера, в которой автор назвал кампанию, развернувшуюся против «Северного потока – 2», чистым лицемерием. Многие пользователи согласились с мнением журналиста, отметив, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России, передает РИА «Новости».
«Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия – самое богатое сырьем государство», – написал insLot.
«Остановка строительства («Северного потока – 2») была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле «зеленые», – рассуждает panicameusa.
Другие комментаторы не забыли напомнить о роли США в противодействии реализации газового проекта, охарактеризовав действия Вашингтона как «экономический фашизм». «Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией», – заключил RickDeckard.
По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку «Северного потока – 2», преследовали лишь одну цель – заставить Берлин и дальше финансировать Украину. «Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина», – написал Mamakic.
«Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает. … Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги», – подытожил uhuplus.
Ранее читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
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Саблисты США отказались выходить на матч со сборной России
Мужская сборная США по фехтованию не выйдет на поединок с российской командой за 7-8 места на Олимпийских играх в Токио, сообщил старший тренер российский сборной по сабле Дмитрий Глотов.
Российские саблисты Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко ранее потерпели поражения в командном турнире от сборных Германии и Египта. Сборная России должна была встретиться с американцами и разыграть 7-8 места.
«Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», – передает РИА «Новости» слова Глотова.
Таким образом, российские саблисты заняли 7-е место на олимпийском турнире.
Теннисист Медведев резко ответил провокатору на ОИ
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Российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос иностранного журналиста в микст-зоне после матча третьего круга Олимпиады в Токио с итальянцем Фабио Фоньини.
Во время общения в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
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«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», – сказал Медведев, парируя реплику и обращаясь к представителям Международной теннисной федерации (ITF).
Напомним, во время против итальянца Фоньини у российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось вызвать врача на корт.
«Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?», – приводит слова Медведева британский журналист Тымани Карайол во время диалога с медиком.
После того, как 25-летнему теннисисту оказали помощь, он продолжил матч.
Россиянин выиграл за 2 часа 25 минут – 6:2, 3:6, 6:2. Следующий соперник Медведева – шестой номер посева Олимпиады испанец Пабло Карреньо Буста.
Отметим, что в апреле Медведев болел коронавирусом.
Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день спортсмен Владислав Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду.
Политолог: Украине придется на коленях просить Россию о транзите газа
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Из-за запуска трубопровода «Северный поток – 2» Украину ждет дефицит газа, и власти «чуть ли не коленях поползут» договариваться с Россией о транзите, заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, страна может остаться без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 млрд кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы, передает РИА «Новости».
«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», – рассказал Корнейчук.
Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа России от Крыма
Нельзя говорить о саммите Россия – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt.
Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы».
«Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода».
Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из России сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдет навстречу», – заявил дипломат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Зеленский заявил о готовности к переговорам в нормандском формате
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и добавил, что их проведение зависит от Москвы.
«Еще раз подтверждаю готовность к переговорам в нормандском формате. Считаю, что встреча будет, все зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева) от тех или иных источников российских медиа», – сказал президент Украины, передает ТАСС.
В мае замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом».
Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.
Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Зеленский заявил, что «крещение великим князем Владимиром Киевской Руси – это не часть нашей истории, это и есть наша история», и «нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», так как «наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», не в «мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», передает ТАСС.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
Зеленский также провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны «совместно стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, захвачено – вернуть», «а значит – сохранить себя и государство».
Ранее патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси.
День Крещения Киевской Руси-Украины – государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как православие создало русскую нацию.
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МОК объяснил запрет Рылову выходить на награждение в маске «с котиком»
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Российскому пловцу Евгению Рылову запретили выйти на церемонию награждения после победы на Олимпийских играх в Токио в маске с изображением кошки, так как она не является частью официальной формы Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
«Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР. Спортсмену, о котором идет речь, было предложено сменить свою кошачью маску на обычную перед церемонией награждения. Спортсмен принял это без каких-либо обсуждений», – передает ТАСС сообщение МОК.
Рылов стал первым за 25 лет россиянином, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.
Напомним, во вторник россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».
Киев рассказал о работе над законом о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму
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Осенью правительство Украины планирует направить в Верховную раду законопроект о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму, сообщил вице-премьер страны по вопросам реинтеграции так называемых оккупированных территорий Алексей Резников.
Он сообщил, что документ «почти на финализации с точки зрения рассмотрения в правительстве». После утверждения кабмином проект закона направят в Раду. Резников рассчитывает, что депутаты рассмотрят законопроект осенью.
По его словам, законопроект о переходном периоде – «фундаментальный документ, который позволит безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения», пишет «РБК–Украина».
Напомним, по версии Киева, документ призван обеспечить «деоккупацию» и безопасную «реинтеграцию» территорий, которые на Украине считают «временно оккупированными».
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны стратегия «деоккупации» и «реинтеграции»; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Отметим, что Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса в сентябре. Резников также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса.
ФСБ показала кадры с передачей оборудования к С-300 украинскими агентами
Факт передачи входящего в состав ЗРК С-300 оборудования украинскими агентами в России сняли на видео, которое опубликовали в ФСБ, сообщают СМИ.
Гражданин Армении в ролике ФСБ Арарат Хачатрян на оперативной съемке погрузил коробки с оборудованием в багажник своей легковой машины, также на записи продемонстрирован подвал в доме другого осужденного Дениса Лобова, в нем хранилось оборудование, передает РИА «Новости».
Также в ролике запечатлен задержанный Хачатрян, сидящий на фоне компонентов к ЗРК. Кроме этого, демонстрируются кадры из зала суда.
Напомним, в среду Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к девяти годам и шести месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину. Их признали виновными в государственной измене и шпионаже.
По данным ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Лобов хранил оборудование в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – уточняли в спецслужбе.
Теннисист Хачанов счел «политическим бредом» запрет на слово «Россия» на ОИ
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Российский теннисист Карен Хачанов назвал «политическим бредом» выступление на Олимпийских играх в Токио с запретом произношения слова «Россия» и российских флага и гимна.
Хачанов в среду вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио. На Играх российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), запрещено использовать национальные флаг и гимн.
«Меня спрашивали вчера, могу сказать только, что это политический бред, мы («чистые» спортсмены) невиновны в этом конфликте, понятно, что все болельщики знают, за кого мы играем, но мы даже не можем называть нашу страну. Иностранцы спрашивали, я так отвечал, это моя позиция», – передает РИА «Новости» слова Хачанова.
Ранее СМИ сообщали, что в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать во время участия в Олимпиаде в Токио. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагается уходить от ответа или говорить: No comment (без комментариев).
Заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская заявила газете ВЗГЛЯД, что ничего экстраординарного в том, что Олимпийский комитет России направил участникам Олимпиады в Токио инструкцию с ответами на различные политические вопросы провокационного характера, нет.
В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами».
Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа.
Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины».
Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины.
При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа.
Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея.
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Журова: Иностранный журналист вопросом пытался вывести из себя теннисиста Медведева
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Теннисист Даниил Медведев, который не стал отвечать на провокационный вопрос иностранного журналиста и попросил его удалиться, поступил абсолютно правильно, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова.
Российский теннисист Даниил Медведев во время общения в микст-зоне на Олимпиаде в Токио резко отреагировал на вопрос иностранного журналиста, в котором тот назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД). Медведев заявил, что впервые не станет отвечать журналисту, и попросил сделать так, чтобы этого человека больше не было в его поле зрения.
«Все очень бурно обсуждали якобы выданную перед Олимпийскими играми спортсменам инструкцию, как правильно отвечать журналистам на некоторые вопросы, хотя как таковой ее не было. Были словесные рекомендации спортсменам, как лучше ответить на провокационные вопросы или же лучше не отвечать на них. По большей части советовали уходить от ответа, если вопрос не имеет отношения к тому, что спортсмен делает на Олимпийских играх. Наличие какой-то инструкции всех взбудоражило, а на деле случилось то, о чем предупреждали», – говорит Журова.
Ранее в СМИ действительно появилась информация, что в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать во время участия в Олимпиаде в Токио. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагается уходить от ответа или говорить: «No comment» (без комментариев).
«Просто нужно понимать, что это в первую очередь вопросы, нацеленные на то, чтобы вывести спортсменов из себя. Здесь журналист пытался на что-то спровоцировать Медведева, обвиняя его, голословно между прочим, в том, что он, а также вся российская команда – обманщики. Я понимаю, что журналист, который задает такие вопросы человеку, которому еще предстоит выступать, делает это отчасти специально. Я считаю, что ни один человек не имеет право этого делать», – объясняет депутат.
Собеседник подчеркивает, что если же соревнования уже закончились, а спортсмену больше не предстоит выступать в ближайшее время, то, возможно, в некоторых ситуациях подобного рода вопросы допустимы. Хотя, по ее мнению, формулировки сотрудников средств массовой информации явно должны быть гораздо мягче.
«Медведев поступил в этой ситуации очень корректно и правильно: попросил удалить журналиста из зала. Хочу подчеркнуть, что эта история не про свободу слова, а про бескультурье и нарушение спортивной этики, которая обязательно должна учитываться журналистами, особенно освещающими такие большие события, как Олимпиада. Мы же не на шоу, это реально серьезное соревнование. Любой журналист, который пытается психологически повлиять на результат спортсмена, – провокатор, такое недопустимо», – уверена Журова, отмечая, что западные спортсмены отреагировали бы на подобное неуважение еще более резко.
Она обращает внимание на то, что Россия имеет решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое страна послушно выполняет. Поэтому обвинять российских спортсменов в том, что они выступают под национальным олимпийским флагом, и это обман – как минимум неэтично.
«Все претензии пусть все недовольные предъявляют Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и МОК, а не российским теннисистам, да и спортсменам в целом, которым еще выступать. Тем более, которые еще могут стать олимпийскими чемпионами», – заключила заслуженный мастер спорта России.
Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
Российские пловцы завоевали серебро на Олимпиаде
На Олимпиаде в Токио российская команда пловцов заняла второе место в эстафете 4х200 м вольным стилем, сообщают информационные агентства.
Серебряную медаль завоевали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Золото получили британцы, бронзу – австралийцы, передает ТАСС.
В активе российской сборной на Олимпиаде в Токио стало семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды, передает РИА «Новости».
Напомним, Рылов также завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 м на спине. При этом организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».
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Германия выразила готовность к консультациям с Киевом по «Северному потоку – 2»
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Германия готова провести консультации по вопросу строительства газопровода «Северный поток –2», которые инициировала Украина, заявил уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг на встрече с заместителем главы офиса президента Украины Игорем Жовквой.
В сообщении офиса украинского президента говорится, что «уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности германской стороны к проведению консультации относительно «Северного потока – 2», которую инициировало наше государство», передает ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года.
Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
В частности, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
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