Сборная Израиля сломала антисекс-кровать в Олимпийской деревне

Израильский бейсболист Бен Вангер решил проверить на прочность знаменитые антисекс-кровати в Олимпийской деревне. Спортсмен долгое время прыгал на картонной кровати, после чего к нему присоединились другие спортсмены национальной сборной.

Вангер опубликовал ролик на платформе TikTok, в котором заявил, что спортсмены получили много вопросов о кроватях в Олимпийской деревне. «Поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать», – сказал спортсмен на видео, передает «Фонтанка».

Спортсмен долгое время прыгал на кровати один, после чего к нему по очереди присоединялись и другие представители сборной Израиля. В итоге конструкция рухнула под весом девяти олимпийцев.

В официальной пресс-службе Международного олимпийского комитета уточнили, что кровати сделаны из картона с целью заботы о природе. Однако также отмечается, что это один из способов избежать ненужных контактов между олимпийцами. Кровати выдерживают до 200 кг, но ломаются при резких движениях.

Ранее россияне раскритиковали условия проживания в Олимпийской деревне. В номерах российских фехтовальщиков в Олимпийской деревне на Играх в Токио нет горячей воды, а, чтобы принять душ, главному тренеру команды Ильгару Мамедову пришлось воспользоваться отверткой.