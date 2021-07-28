Выборы-2021: К антиковидной инициативе ЕР примкнули пять партий, «зеленые» отругали Минпромторг

Сразу пять партий одобрили инициативу единороссов о совместной борьбе с пандемией во время думской кампании. «Зеленая альтернатива» осудила как слишком мягкую идею Минпромторга обложить пластиковую продукцию новым налогом. Партия пенсионеров объявила Пенсионный фонд «лишним звеном» в системе социального обеспечения.

ЛДПР, «Родина», «Новые люди», «Гражданская платформа» и «Зеленые» подписали соглашение «За безопасные выборы», предложенное на прошлой неделе партией «Единая Россия». Тем самым эти партии – вслед за единороссами – обязались максимально сократить агитационные мероприятия, рекомендовать всем своим кандидатам, агитаторам и наблюдателям пройти вакцинацию, а также избегать «непрофессиональных» выступлений в прессе по вопросам пандемии.

«Зеленая альтернатива» раскритиковала предложение Минпромторга обложить пластиковую продукцию повышенным экологическим сбором, предложив взамен полный запрет на ее использование. Лидер «зеленых» Руслан Хвостов заявил, что все «передовые государства» идут к полному отказу от пластиковой продукции. Кроме того, по его словам, решение Минпромторга ударит по простым россиянам, поскольку «дополнительные поборы» приведут к удорожанию большинства товаров широкого потребления.

Партия пенсионеров призвала ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР). В сообщении на сайте партии говорится, что он стал «лишним звеном» в системе социального обеспечения и при этом «размах коррупции» в фонде перешел все границы. Со ссылкой на аудиторов Счетной палаты на сайте утверждается, что ПФР перечислил сотни миллионов рублей «мертвым душам», а еще несколько миллиардов рублей не были выплачены пенсионерам из-за ошибок сотрудников фонда.

В качестве еще одного аргумента в партии также напомнили недавнее задержание главы филиала ПФР в Челябинской области, которого подозревают в получении взяток на сумму в 26 млн рублей.

Решение пяти партий заключить соглашение «За безопасные выборы», предложенное единороссами, говорит об их политической ответственности, однако ничего не принесет им с чисто электоральной точки зрения, посетовал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Большинству избирателей это совершенно безразлично. На этом фоне, как ни странно, более выигрышным смотрится категоричный отказ КПРФ присоединиться к этой инициативе партии власти. Это интересный и хитрый шаг коммунистов. Их риторика по поводу борьбы с ковидом напоминает софистику. Они таким образом продолжают демонстрировать, будто КПРФ – гонимая партия, что на нее давят власти» – сказал Данилин, добавив, что такая тактика может прибавить коммунистам голоса «антипривочного» электората.

Критическое выступление «Зеленой альтернативы» в адрес Минпромторга не отвечает основным запросам общества, считает Данилин. «Общественность вряд ли отнесется позитивно к этому спору, инициированному «зелеными». Дискурс интересен только специалистам, а не широкому кругу избирателей», – указал политолог.

Рейтингу «Зеленой альтернативы» спор с ведомством ничего не принесет на выборах, поскольку большая часть электората его попросту не заметит, считает политолог. «При этом, сама по себе концепция отказа от пластика – правильна, но пока не жизнеспособна. Идея предполагает революцию во всем, что касается производства, упаковки и хранения товаров. То есть, во всем, к чему мир шел последние 40 лет. Так что в ближайшее время никакого полного отказа от пластика точно не произойдет», – уверен аналитик.

«Критичность по отношению к Пенсионному фонду в обществе очень высока», – отметил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, комментируя обвинения Партии пенсионеров в адрес Пенсионного фонда. «Регулярно в социальных сетях появляются фото дворцов, которые строятся в регионах для отделений Пенсионного фонда. Вместо того, чтобы деньги отдавать пенсионерам, местные филиалы тратят их на подобные цели. А поскольку Пенсионный фонд – не самая популярная структура у населения, наверное, в этом у Партии пенсионеров есть своя электоральная логика» – допустил эксперт.

«Разумеется, одна отдельная инициатива не дает автоматический рейтинговый прирост. Но что по-своему правильно делает партия – она долбит и долбит одну тему. Партия одной темы. Но она правильно делает», – подытожил Минченко.

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