Власти Приморья пообещали компенсировать затраты пациентам онкодиспансера

Жителям Приморского края, которые приезжают на обследование в краевой онкологический диспансер, и сопровождающим их родственникам предусмотрят частичное возмещение платы за аренду жилья, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«За прошедшие несколько лет главное учреждение края по оказанию медицинской помощи больным с онкологией заметно преобразилось – помимо обновление кадрового состава, закупки современного высокотехнологичного оборудования по национальному проекту «Здравоохранение» проведены и капитальные ремонты отделений, что помогает пациентам получать помощь в более комфортных условиях», – говорится в сообщении на сайте правительства Приморья.

Кожемяко в рамках рабочей поездки в медучреждение посмотрел, как ведется работа в обновленном отделении и пообщался с пациентами, ожидающими приема врачей. Они отметили, что вопросов к оказываемой помощи у них нет, однако попросили рассмотреть вопрос о снижении стоимости или частичной компенсации затрат на проживание. По их словам, многие из больных и их сопровождающие, которые приезжают из других районов края, вынуждены тратить по несколько тысяч рублей в сутки на проживание в гостиницах.

Кожемяко поручил взять вопрос на контроль и предусмотреть систему частичного возмещения оплаты за жилье. «Подготовьте соглашение с гостиницами, мы будем частично компенсировать, например, на основании предоставления чека», – подчеркнул губернатор Приморья.

В то же время во время встречи с коллективом медучреждения обсуждались вопросы, касающиеся как работы в медучреждении, так и те, с которыми врачи, как и другие жители Владивостока, сталкиваются в повседневной жизни. Так, сотрудники диспансера попросили отремонтировать 800-метровый участок дороги до медучреждения. Как заявил и.о главы Владивостока Константин Шестаков, ямочный ремонт этого участка проведут уже в этом году, к капитальному ремонту планируют приступить в следующем.

Помимо вопросов дорожной отрасли коснулись благоустройства, спортивной жизни города и других важных направлений развития территории. Глава региона заверил, что все вопросы будут детально проработаны.

Напомним, проект по борьбе с онкологическими заболеваниями – региональная составляющая национального проекта «Здравоохранение», разработанного по поручению президента России Владимира Путина. Его главная цель – снизить в Приморье смертность от новообразований, в том числе злокачественных.