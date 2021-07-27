«Зеленая Альтернатива» поспорила с Минпромторгом о запрете пластиковой продукции

В партии «Зеленая Альтернатива» поспорили с позицией Минпромторга, который предложил обложить одноразовую пластмассовую продукцию повышенным экологическим сбором.

В сообщении на сайте партии указывается, что ее лидер Руслан Хвостов «оценил позицию Минпромторга в отношении предложенного ранее отказа от одноразовой пластмассовой продукции – это крайняя мера, вместо которой в федеральном органе предложили обложить такие товары повышенным экологическим сбором». В партии считают, что «пока передовые государства избавляются от вредной для экологии продукции, у нас готовы лишь вводить дополнительные поборы, которые в итоге отразятся на покупателях».

«В этом году в России на самом высоком уровне обсуждали эффективную меру по борьбе с одним из самых загрязняющих природу видов отходов – ограничить использование изделий из трудно- или неперерабатываемого пластика. ППК «РЭО» предложил включить в список потенциально запретных товаров: ватные палочки, одноразовую посуду и трубочки, полистировую упаковку для яиц и еще 24 крайне вредных наименования. Вся экообщественность замерла в надежде реализации здравой инициативы под стать передовым европейским странам, но в Минпромторге боятся всего нового и предлагают лишь обложить вышеперечисленные товары повышенным экосбором. Естественно, дополнительные издержки вынудят производителей подобных изделий банально увеличить стоимость своей продукции, что ощутят лишь конечные потребители», – указывается в сообщении.

Хвостов заявил, что «в Европе в начале этого месяца вступил в силу закон, запрещающий одноразовую продукцию из пластика», и это «мудрый и логичный шаг», так как, «во-первых, там понимают, что планета захламлена этим трудноперерабатываемым мусором, а во-вторых, почти у всех этих изделий уже есть экологичная альтернатива», и «в поэтапном плане ЕС по борьбе с пластиком есть место внедрению таких альтернатив».

«Есть там место и ограничению использования, и схемам расширенной ответственности производителя, и эффективным информационным кампаниям. У нас же Минпромторг, который одним из первых должен радеть за экологичные и уже имеющие прецеденты инициативы, то мечется в своих мнениях относительно запрета одноразовых пакетов из пластика, то предлагает просто идиотские меры по одноразовым товарам из пластмассы. Сегодня уже поздно увеличивать экосборы. Почему-то только в Минпромторге не понимают, что в конце концов, их будет оплачивать простой покупатель. Очень жалко, что ведомство заняло такую безответственную позицию в таком жизненно важном вопросе. Пока у нас в министерствах будут такие ретроградные и пугливые чиновники, мы никогда не справимся с пластиком», – заключил он.

Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) сообщили, что ватные палочки, пластиковые трубочки и непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки вошли в список из 28 одноразовых товаров, которые рекомендуют запретить в России и заменить экологичными альтернативами.

Напомним, в конце 2019 года президент Владимир Путин призвал сокращать производство пластиковой посуды, отметив, что необходимо действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности.

В мае 2021 года экологи предложили из мелкого пластика, который прошел специальную обработку, укладывать пешеходные и велосипедные дорожки в Москве.