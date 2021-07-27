Бразилец выиграл первый в истории Олимпиад турнир по серфингу

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27 июля, вторник | Последнее обновление — 11:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России выявили 23 тыс. случаев коронавируса
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Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы.
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Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин.
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Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи.
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Бразилец выиграл первый в истории Олимпиад турнир по серфингу
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Бразилец Итало Феррейра стал обладателем золотой медали в соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх в Токио.
В финале бразилец победил японца Каноа Игараси. Бронзу завоевал австралиец Оуэн Райт, передает ТАСС.
Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде
Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной.
Гимнасты победили с результатом 262,500 балла, передает РИА «Новости».
Победа в этой номинации стала первой для российской сборной с 1996 года.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх.
Украинскую спортсменку на Олимпиаде отстранили после теста на допинг
Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от выступлений на Олимпиаде после положительного допинг-теста, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Пробу сделали во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года на Кубке Европы, проходившем в Днепре, передает РИА «Новости».
В организме спортсменки нашли эритропоэтин, пояснили в агентстве.
Елистратова должна была выйти на старт турнира по триатлону на Играх 27 июля. У нее есть право потребовать вскрытие допинг-пробы B и обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Эти Игры должны были стать четвертыми в ее карьере.
Российскому чемпиону ОИ запретили выходить на награждение в маске с котиком
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Россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – передает «Чемпионат» слова Рылова после церемонии награждения.
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На маску Рылова болельщики обратили внимание еще в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему.
«Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», – признался тогда пловец.
Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом: возьмет ли ее Евгений с собой в Токио? Взял. Вышел. Выиграл.
Теперь болельщики ждут «котика» в финальном заплыве на дистанции 200 метров и в комплексной эстафете.
Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами
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Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире.
«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» слова Мамедова.
Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в Олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в три часа ночи.
Российская саблистка Позднякова получила золото Олимпиады
Российская саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую на Олимпийских играх в Токио и завоевала золотую медаль в копилку сборной России. Великая стала серебряным призером.
Позднякова выиграла у Великой со счетом 15:11, передает РИА «Новости».
Позднякова заработала второе для России золото на этой Олимпиаде. Сейчас на счету сборной страны 10 медалей: две золотых, пять серебряных и три бронзовых.
Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона, российского саблиста Станислава Позднякова, являющегося руководителем Олимпийского комитета России.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.
Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо
Российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, это первое золото в истории российского тхэквондо.
В финал Храмцов вышел с иорданцем Салеха Аль-Шарабати, которого победил со счетом 20:9, сообщает РИА «Новости».
Это четвертое золото для сборной России на Играх в Токио.
Ранее российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной, это первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде.
Также в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого две саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.
Российские пловцы завоевали золото и серебро на ОИ в Токио
Россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Рылов показал результат 51,98 секунды. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третьим стал американец райан Мерфи (+0,21), передает ТАСС.
Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде 1996 года в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем). Отечественные пловцы впервые с Олимпиады 1980 года в Москве заняли два первых места на одной дистанции. Тогда советские спортсмены завоевали золото и серебро в пяти дисциплинах, в двух из которых заняли весь пьедестал.
Рылову 24 года. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине. Также в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и четыре – на чемпионатах Европы.
Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).
Сборная России завоевала пятую золотую и шестую серебряную медали на Олимпиаде в Токио. Также в активе россиян три бронзы. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. Первыми идут японцы (8-2-3), вторыми – американцы (7-3-7), третьими – китайцы (6-5-7).
Накануне Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио. Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио
Российская сборная на Олимпийских играх в Токио поднялась на четвертое место в медальном зачете после соревнований в понедельник.
За 26 июля российские спортсмены завоевали три золотые медали, по серебряной и бронзовой награде, передает РИА «Новости».
Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Бронзовые медали получили прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь.
Первое место в общем медальном зачете занимают Япония (восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали), второе – США (7-3-4), третье –Китай (6-5-7).
У сборной России сейчас четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.
Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ в стрельбе из пистолета
Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд.
Российские спортсмены в финале проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16, бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку, передает ТАСС.
Бацарашкиной 24 года, она завоевала вторую награду на Олимпиаде в Токио, в воскресенье российская спортсменка выиграла золотую медаль в личном первенстве. Также в ее активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали чемпионата мира.
Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр. На счету 25-летнего спортсмена одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионата мира, семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды первенств Европы.
Бацарашкина и Черноусов принесли сборной России седьмую серебряную награду на Олимпийских играх в Токио. Российская команда идет четвертой в медальном зачете, имея в активе также пять золотых и три бронзовые награды. Лидирует сборная США (8-3-8), вторыми идут спортсмены из Японии (8-2-3), третьими – представители Китая (7-5-7).
Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Накануне Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио. Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Россия гарантировала золото и серебро ОИ в соревнованиях саблисток
Российская саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8.
В финале Великую ждет встреча с еще одной россиянкой Софией Поздняковой, победившей в полуфинале француженку Манон Брюне, передает РИА «Новости».
Таким образом Россия гарантировала себе золото и серебро в этом виде программы соревнований фехтовальщиков.
Путин поздравил саблистку Позднякову с победой на Олимпиаде в Токио
Россиянку Софию Позднякову, завоевавшую на Олимпиаде в Токио золото в соревнованиях по фехтованию на саблях поздравил президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
«Уважаемая София Станиславовна! Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать. И конечно, самые теплые слова признательности в адрес ваших тренеров и наставников, которые верили в вас и помогли добиться успеха, стать олимпийской чемпионкой», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Он также пожелал победительнице новых спортивных достижений и всего наилучшего.
В понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
Врач российских фехтовальщиц рассказал о проблемах со сдачей допинг-проб на Олимпиаде
Серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях Софья Великая не спала сутки в день личного первенства из-за затянувшегося процесса допинг-контроля, сообщил физиотерапевт команды Александр Буров.
«Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы. Это неудивительно, она практически не ела, плюс такие серьезные физические нагрузки – все с потом выходит, а увеличить плотность за счет бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно. В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи», – передает РИА «Новости» слова Бурова.
«В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трем ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась, – продолжил Буров. – Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от завоеванной медали был омрачен крайне неприятной процедурой допинг-теста».
Буров также сообщил, что проблемы с логистикой после допинг-теста были и у команды рапиристок.
«Подобная ситуация случилась двумя днями ранее и с рапиристками, однако задержка была связана уже с транспортным вопросом. Серебряный призер Олимпиады Инна Дериглазова и бронзовый призер Игр Лариса Коробейникова сдали свои тесты в 00:10 по японскому времени, последний автобус уехал в 23:45. Такси смогло приехать лишь в два часа ночи, в результате спортсменки оказались в олимпийской деревне также к трем часам», – подчеркнул врач сборной.
В финале индивидуального турнира саблисток в понедельник россиянка София Позднякова взяла верх над Великой со счетом 15:11.
На ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере семь человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».
Согласно опубликованным данным, двое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160. Как сообщает японское агентство Дзидзи, заразившимися атлетами стали двое теннисистов из сборной Нидерландов, передает ТАСС.
Накануне на Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее МОК разрешил спортсменам снимать маски во время награждения на Олимпиаде.
В минувшую пятницу император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что все прибывшие на ОИ спортсмены сборной России здоровы.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.
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Глава Минспорта счел историческим результат Рылова и Колесникова
Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, завоевавшие золотую и серебряную медали Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров спиной соответственно, показали исторический результат, заявил министр спорта Олег Матыцин.
Рылов стал первым россиянином за 25 лет, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.
«Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата», – передает ТАСС слова Матыцина.
Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Россияне взяли «бронзу» в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпиаде
Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.
Каменский и Каримова в матче за бронзу оказались точнее команды Южной Кореи – 17-9, передает РИА «Новости».
Награда стала 16-й для России на Играх в Токио.
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