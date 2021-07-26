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Боррель: Мир после пандемии станет более опасным
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После пандемии коронавируса мир станет более опасным, заявил на пресс-конференции в испанском Сантандере верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он считает, что коронавирус «изменил все параметры на международной арене». По словам главы дипломатии ЕС, после пандемии мир станет «более неравным, более азиатским и более цифровым». Боррель отметил, что это также «будет более опасный мир» из-за «обострения напряженностей и конфликтов». Также, по его мнению, после пандемии в мире будет «преобладать соперничество между Китаем и США», передает ТАСС.
«У нас одна (пандемия), но могут быть еще», – сказал глава дипломатии Евросоюза. Он добавил, что уже ведутся обсуждения по вопросу наделения ЕС «большими полномочиями, чтобы противостоять пандемиям».
Ранее сообщалось, что полтора года пандемии коронавируса привели к снижению рейтингов политиков в большинстве стран мира. При этом значительный удар был нанесен по популярности как власти, так и оппозиции.
Востоковед оценил просьбу «Талибана» о помощи
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«Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19.
«Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.
В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом заявил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи.
Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости».
По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт.
При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к России за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало».
«Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для России в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник.
Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.
В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела.
В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане.
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Вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта»
Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.
«Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik.
Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог.
«Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов.
Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог.
«Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он.
Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.
Турция вернулась к рекордным значениям выявленных случаев COVID-19
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Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в воскресенье составил 14230, став максимальным с 11 мая, с начала июля он увеличился более чем втрое, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.
«Сегодня сделано 223837 тестов, выявлено 14230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек», – приводит текст сообщения минздрава Турции РИА «Новости».
Напомним, в понедельник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой допустил возможность закрытия страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса.
Между тем 5 июля Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов. Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить авиасообщение с Турцией с 22 июня. В конце мая Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.
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Белоруссия предложила Китаю открыть производство вакцин из КНР в республике
Белорусская сторона проводит переговоры с тремя компаниями из Китая по совместному производству вакцин и коммерческой поставке около 1 млн доз препарата, заявил белорусский посол в КНР Юрий Сенько.
«Идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории республики Белоруссия», – заявил посол в эфире канала СТВ, передает ТАСС.
Он добавил, что минздрав страны по поручению президента проводит переговоры о закупке коммерческой партии вакцин специально для Белоруссии по скидкам.
«Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт, и в республику Белоруссия, думаю, уже к концу августа этого года будет направлено около 1 млн доз вакцины, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения», – пояснил посол.
По его словам, за первую половину 2021 года Китай безвозмездно отправил в Белоруссию порядка 400 тыс. доз вакцин компании Sinopharm («Синофарм»). Дипломат отметил, что препарат востребован и котируется как «вакцина с очень высокой эффективностью».
В июне сообщалось, что белорусские исследователи приступили к испытаниям своей вакцины против коронавирусной инфекции, разработку опытного образца планируется завершить к осени.
Президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента
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Президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов, сообщила радиостанция Mosaique FM.
В воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел во дворце в Карфагене срочное совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся в стране ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов. Саид также сообщил, что в ближайшее время состоится отставка премьер-министра Туниса Хишама Машиши, а правительство на период всего срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек, передает ТАСС.
В свою очередь председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши обвинил президента страны Каиса Саида в действиях, направленных против конституции республики.
«Мы считаем, что институты власти продолжают оставаться на месте, а сторонники партии «Ан-Нахда» и тунисский народ будут защищать революцию», – заявил председатель АНП.
Напомним, Каис Саид был избран президентом Туниса в октябре 2019 года, после смерти бывшего главы республики Аль-Баджи Гаида ас-Себси, который занимал высший в Тунисе пост с 2014 года и скончался 25 июля 2019 года на 93-м году жизни.
Напомни также, в конце января власти Туниса разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В середине марта в Тунисе началась общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием «Спутника V». В апреле делегация Туниса отправилась в Россию для обсуждения увеличения поставок российской вакцины.
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Исследователи заявили о способности COVID ухудшать интеллект
Ученые из Британии пришли к выводу, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта, сообщает медицинский журнал The Lancet.
«Люди, вылечившиеся от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой. Дефицит имел значительный эффект для людей, которые были госпитализированы», – приводит сообщение Ura.ru.
Участники исследования прошли бесплатный онлайн-тест якобы для того, чтобы определить их сильные когнитивные способности. Это позволило избежать предвзятых ответов, как если бы люди сразу знали настоящую цель опроса.
Ранее Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID-19. С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.
В США заговорили о третьей дозе вакцины от коронавируса
Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться еще одна доза вакцины от коронавирусной инфекции, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
«Пациенты после трансплантации органов, после химиотерапии при онкологии, с аутоиммунными заболеваниями, пациенты, принимающие подавляющие иммунитет препараты, – это те люди, которые окажутся первыми из числа уязвимых категорий (в очереди) на третью, «бустерную» дозу, если она будет, – а она, вполне возможно, будет», – заявил инфекционист в интервью CNN, передает РИА «Новости».
Фаучи отметил, что ситуация с возможностью третьей дозы прививки меняется вместе с пандемией.
Ранее британские ученые пришли к выводу, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта.
За сутки в России выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2629, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1929.
Всего в стране выявлено 6 149 780 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 506 834 человек, из них 16 200 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 727 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 154 601 человек.
Накануне, 25 июля, в России выявили 24 072 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 833.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Раскрыто новое потенциальное свойство вакцин от коронавируса
Вакцинация помогает предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
«Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. … Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», – сказал медик Ura.ru.
Для доказательства нужно провести эксперимент, добавил специалист. «Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает», – пояснил Водовозов.
Схожего мнения придерживается вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 «привитых людей, в принципе, не наблюдается». «Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма. Соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома», – считает он.
В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступен препарат «Спутник V», кроме того, в некоторых поликлиниках можно привиться «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт».
На Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере шестнадцать человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».
По этим данным, трое из зараженных являются спортсменами, не проживающими на территории Олимпийской деревни. Таким образом общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр, достигло отметки 153, передает ТАСС.
Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам снимать маски во время награждения на Олимпиаде.
В минувшую пятницу император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что все прибывшие на ОИ спортсмены сборной России здоровы.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.
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ВОЗ назвала вероятные сроки новой вспышки коронавируса на Украине
Новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября, заявил руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт.
«Исходя из имеющихся данных, широкого распространения штамма «дельта», мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа – начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации», – сказал он в интервью УНИАН.
При этом Хабихт подчеркнул, что важно вакцинироваться сейчас, пока штамм «дельта» еще широко не распространился в стране.
Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мая Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
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В Минздраве оценили число сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19
Число сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от коронавируса достаточно невелико, заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.
«Сегодня, несмотря на то, что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико», – цитирует РИА «Новости» Глаголева.
Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.
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Кузнецова потребовала соблюдать права детей при вакцинации
Вопрос вакцинации, в том числе от COVID-19, ни в коем случае не должен ограничивать права детей на образование и иные права, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя инициативу главного санитарного врача Украины о недопуске в школу непривитых детей.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин выступил за обязательную вакцинацию в сфере услуг и за запрет непривитым детям ходить в школу.
«Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права», – передает РИА «Новости» слова Кузнецовой.
Решение о вакцинации детей от коронавирусной инфекции должно приниматься исключительно родителями, добавила Кузнецова. «И то после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований», – сказала она.
«Самое главное – все шаги должны строго регулироваться законом», – подчеркнула Кузнецова.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сочла преждевременным обсуждение вакцинации подростков от COVID.
До этого глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.
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Стали известны подробности о состоянии певицы МакSим
Певица Марина Абросимова (МакSим) стала чувствовать себя лучше, заявила представитель артистки Маргарита Соколова.
«Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <...> Есть улучшения, значит, это уже не крайне», – пояснила Соколова РИА «Новости».
На прошлой неделе Соколова сообщала, что певице становится лучше, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергала перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Пандемия привела к падению рейтингов мировых политиков
Полтора года пандемии коронавируса привели к снижению рейтингов политиков в большинстве стран мира. При этом значительный удар был нанесен по популярности как власти, так и оппозиции, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Пандемия и доверие – о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19».
Как отмечается в документе, который имеется в распоряжении газеты ВЗГЛЯД, для первых месяцев 2020 года был характерен общественный запрос на жесткие меры, призванные предотвратить распространение COVID-19. Однако за полтора года жизни в условиях ограничений ситуация претерпела изменения. «Общественная мобилизация сменилась усталостью как от локдаунов, так и от того, что жесткость ограничительных мер слабо коррелирует с заболеваемостью, и их усиление не обязательно повлечет сокращение числа заболевших COVID-19», – отмечается в документе.
Еще одним фактором стала усталость от самой пандемии и потока однообразных «плохих новостей». «Рост заболеваемости провоцирует увеличение числа негативных сообщений в СМИ и поддерживает чувство тревоги среди граждан, а также становится источником протестных настроений и недовольства властями, которые, по мнению одних избирателей, демонстрируют свою неспособность справиться с проблемой, а по мнению других – «нагнетают», «манипулируют» и «преувеличивают опасность», – следует из доклада.
«В результате после почти полутора лет пандемии, власть оказывается под шквалом критики как со стороны ковид-скептиков, отрицающих саму необходимость ограничений, так и со стороны ковид-лоялистов, для которых любые ограничения оказываются недостаточными. Это приводит к повсеместному падению популярности политиков и общему снижению доверия к ним. Снижение доверия населения касается не только властей, но и оппозиции. Граждане понимают, что оппозиционные политические силы имеют еще меньше ресурсов для противостояния пандемии и ее последствиям, а смена власти в период кризиса может привести к усилению нестабильности в обществе», – отмечают эксперты.
При этом практика показывает, что социальный протест в большей степени связан с уровнем заболеваемости. Первые месяцы пандемии отличались общественной мобилизацией и сплочением вокруг действующих политических лидеров на фоне ожиданий массовой вакцинации и снижения заражения COVID-19. Однако вакцинация в странах Западной Европы и США не предотвратила распространение вируса, поставив под сомнение скорое окончание пандемии.
«Этот фактор, в сочетании с новой волной заболеваемости, приводит к разочарованию в действиях политиков и их способности предотвратить эпидемическую угрозу. При этом можно с уверенностью прогнозировать восстановление рейтингов при снижении количества заболевших и – соответственно – общественной тревожности, а также градуса ковид-истерии СМИ», – указывается докладе.
Так, заметные изменения произошли в Германии, где в апреле рейтинг правящего блока ХДС/ХСС упал до рекордных 23%1, что совпало с новой волной заболеваемости и введением дополнительных мер безопасности. Во Франции период повышенной заболеваемости в апреле, когда средний прирост превышал 30 тыс. человек, также привел к снижению популярности президента Эммануэля Макрона. Уровень одобрения его деятельности с 40% в январе снизился до 33%, а неодобрения – вырос с 58% до 63%.
В Греции наблюдается схожая картина. Правящая партия «Новая демократия» переживала взрыв популярности весной-летом 2020 года, когда ее рейтинг превышал 52% на фоне первых ограничительных мер и минимальной заболеваемости, которая, казалось, стала успехом властей. Но резкий рост числа заболевших в октябре снизил поддержку партии: к середине июля 2021 года ее популярность упала до 41,7%.
В Нидерландах рейтинг «Народной партии за свободу и демократию», набравшей на последних выборах большинство мест в парламенте, значительно снизился в апреле во время затяжной волны COVID-19, которая к тому времени длилась более полугода. В начале апреля рейтинг партии составлял 28% – это худший результат за весь предыдущий год, в течение которого он не опускался ниже 30%, а в июне 2020 года деятельность партии поддерживали 45% респондентов.
В Великобритании уровень одобрения деятельности премьера Бориса Джонсона в мае 2021 года составлял 48% – самый высокий результат с апреля-мая 2020 года. Однако в июне прирост случаев коронавируса резко увеличился, и одновременно с этим упала поддержка Джонсона среди избирателей, достигнув 34% к середине июля.
Примечательно, что снижение доверия населения касается не только властей, но и оппозиции. Население, уставшее от постоянного страха, приходит к пониманию, что ни одна из политических сил не имеет готового рецепта спасения от пандемии, а смена власти в период кризиса может привести к усилению нестабильности в обществе. Так, в Португалии, поддержка премьера за последние четыре месяца упала на 20%, при этом оппозиция за то же время растеряла 11% своего рейтинга. Также к весне 2021 года, менее чем за полгода, рейтинг правящей венгерской партии «Фидес» упал с 56% до 44%, но и популярность объединенной оппозиции страны снизилась на 12%.
«Поддержка президента Турции Эрдогана в мае 2021 года упала до 36,7%, хотя в январе составляла 48,2%. То же относится и к оппозиционным деятелям. Поддержка «Хорошей партии» снизилась с 13,7% до 8% за тот же период, а Кылычдароглу и Имамоглу, двух основных кандидатов Республиканской народной партии, – с 12,6% и 14,6% в январе до 6,5% и 7,7% в мае», – указывается в докладе.