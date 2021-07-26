Австрийский мальчик рассказал, почему решил написать письмо Путину

Десятилетний австриец Маттеус Брандштеттер, призвавший в своем письме президента Владимира Путина не терять веру в Европу, по-русски рассказал о своей любви к России и показал, где повесит фото российского лидера с автографом.

«Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы – другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали», – рассказал Маттеус, объясняя, почему решил написать российскому президенту.

По его словам, он не ожидал, что получит ответ от Путина на свое письмо. Маттеус поделился, что учит русский язык для того, чтобы в будущем стать футбольным вратарем в России. Также мальчик признался в любви к истории России, передает РИА «Новости».

В свою очередь отец мальчика рассказал, что хорошо общается с сопредседателем российско-австрийского форума «Сочинский диалог» Кристофом Ляйтлем, который и передал письмо его сына российскому посольству в Австрии. По словам мужчины, Ляйтль лично знаком с Путиным и очень высокого мнения о президенте России.

«Сначала я прочитал на Facebook, что получу фото с автографом, но я еще не был уверен, но на следующий день оно пришло по почте. Книги передал Кристоф Ляйтль», – поделился Маттеус, показывая полученные подарки.

Он сказал, что повесит фотографию Путина с его автографом над кроватью в своей комнате. По словам родителей, идея написать письмо Путину принадлежит исключительно Маттеусу, текст тоже придумал он, взрослые лишь исправили грамматику и напечатали на компьютере.

«Мы всегда его учили: говори, что чувствуешь и считаешь правильным, не бойся говорить об этом. Ты потеряешь много друзей, но получишь лучших», – сказала мама мальчика, объясняя желание сына обратиться к российскому лидеру.

Независимо от того, как развернется эта история, семья планирует когда-нибудь отправиться в Россию. «Мы давно хотим посетить ее. Конкретных планов пока нет, да и коронавирус их корректирует. Но мы бы хотели как-нибудь поехать летом», – сказал отец семейства.

Посольство России в Австрии ранее сообщило, что десятилетний Маттиас Брандштеттер в письме Путину попросил не терять веру в Европу. Он также рассказал, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык. По его словам, страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом, и он думает, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче.