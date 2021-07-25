В российских вузах решили готовить специалистов по работе с будущим

Магистратуры российских вузов начнут готовить специалистов по работе с будущим, рассказала ректор «Университета 2035» Нина Яныкина, отметив, что выпуск первых специалистов ожидается в ближайшие пять лет.

Она уточнила, что на сегодня во многих странах уже запущены магистратуры со специализацией по направлению «футуролог». На этих программах готовят специалистов, которые профессионально работают с будущим: умеют выстраивать долгосрочные стратегии развития и оценивать перспективность проектов, технологий и феноменов, сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, соответствующий образовательный стандарт появится и в России, поскольку востребованность таких специалистов со стороны бизнеса, системы образования, органов госуправления активно растет. «Для реализации проекта магистратур сначала в университетах должны появиться предметы, курсы, элективы по работе с будущим. И главное – специалисты, которые могут «приземлить» практику в своих университетах. Первые специалисты по работе с будущим появятся уже в ближайшие пять лет», – рассказала она.

Яныкина считает, что это одна из тех сфер, которые в ближайшие годы станут наиболее востребованными, поэтому вузам уже сейчас надо обратить внимание на подготовку таких кадров. Как отметила эксперт, специалисты будут отслеживать появление новых тенденций в разных отраслях экономики, общественной жизни, политике и культуре, составлять отчеты о влиянии новых тенденций на потребности клиентов.

Яныкина уверена, что навыки понадобятся, в первую очередь, тем специалистам, которые напрямую или опосредованно работают с будущим: директорам по развитию для работы со сценариями будущего компании, инженерам для проектирования нового решения, ученым для формирования видения новых сфер, отраслей, рынков.

Ранее абитуриентам разрешили не прикладывать аттестаты и их копии, если они подают заявление о приеме через сервис «Поступление в вуз онлайн».