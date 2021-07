Реки затопили улицы Сочи из-за дождей Легкомоторный самолет разбился в Хабаровском крае Машина перевернулась в Тыве, погибли четверо взрослых и ребенок 24 июля 2021, 07:32 Текст: Антон Антонов

Автомобиль Chevrolet Niva перевернулся в Барун-Хемчикском районе, погибли пять человек, сообщило МВД по Республике Тыва. Вечером в пятницу 37-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась. В ней находились водитель и четыре пассажира – три женщины и ребенок. Все они погибли, ребенок умер в медицинском учреждении. Они ехали из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажылык, передает РИА «Новости». Напомним, вопрос детской смертности на дорогах в России стоит предельно остро. Только за 2020 год произошло свыше 15 тыс. происшествий, в результате которых ранено 16 тыс. 675 детей, погибли 502 ребенка.

«Заявления Кулебы и Стефанишиной показывают, что Киев ничего не получил из обещанных ему компенсаций», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя озвученные властями Украины условия, при выполнении которых Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2». «И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина явно дают понять, что Украина ничего не получила из обещанных компенсаций. Их заявления демонстрируют высокую степень неудовлетворенности от того, что Украина проиграла войну за остановку «Северного потока – 2», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт напомнил о том, что «Кулеба с польским МИД заявили о планах пытаться зарубить проект газопровода на последних этапах». «Но вряд ли они всерьез в это верят. Думаю, они понимают, что это нереально», – добавил собеседник. Говоря о возможности создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, Погребинский отметил, что «в данный момент это маловероятно, но то, что сама идея прозвучала – это позитивно». «Чтобы возврат к этой идее стал возможен, нужен прорыв в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. В сегодняшнем статусе отношений между Киевом и Москвой, когда Украина называет Россию «агрессором», трудно представить переговоры о создании консорциума», – считает политолог. Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2». «В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер. Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил мнение, что «украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС». «Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – сказал Медведчук. По его мнению, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом». Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.

Читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена». «Больше всех проиграла Украина – не надо было виснуть на ноге США», – отметил один из читателей, передает РИА «Новости». «Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд», – выразил мнение другой пользователь. «Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать», – сыронизировал еще один комментатор. «Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена», – подытожили читатели. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность. Путин анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил 23 июля 2021, 14:47

Путин анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами «работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности». Глава российского государства добавил, что обсуждал это с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения, передает ТАСС. «Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – подытожил Путин. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. «Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, – у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», – распорядился глава государства. Основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, согласно которому меняется конфигурация некоторых флагов кораблей флота. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В утвержденном положении уточняется, что корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. Каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. «В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», – поясняется в указе. Кроме того, в документе также описывается, что флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих. «В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии», – уточняется в указе президента России.

Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода»

Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран, передает РИА «Новости». «Это все было как бы в порядке вещей и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», – заявил Лавров, передает РИА «Новости». Глава МИД подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. «Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», – сказал министр. Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к «Радио Свобода*», обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону. «А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить «нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте», –

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries, сообщила пресс-служба главы украинского государства. «Общество с ограниченной ответственностью Wildberries. Срок действия – три года», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Отмечается, что в списке юрлиц указаны названия компаний в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине. Кроме того, санкции введены на три года против неприбыльных организаций «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация Франция – Крым». Также под санкции попали россияне: Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries), Владислав Бакальчук (совладелец компании), Андрей Ревяшко (директор по IT Wildberries), Алексей Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба «за содействие ДНР»). Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности. Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Также украинский президент не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений. Танк из бригады имени Мазепы случайно обстрелял украинское село 23 июля 2021, 09:14

Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело после обстрела танком села в ходе учений Cossack Mace 2021 («Казацкая булава – 2021»). «В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал. «По факту халатного отношения к военной службе во время учений начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности», – подчеркнули в пресс-службе. В июне истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. В Еврейской АО закрыли последний роддом 23 июля 2021, 12:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Беременные жительницы Еврейской автономной области будут вынуждены рожать в Хабаровском крае из-за того, что единственный в регионе роддом закрывается. Согласно информации департамента здравоохранения, медучреждение не принимает пациенток с 19 июля по 1 августа в связи с необходимостью проведения дезинфекции помещения. «Для рожениц области предусмотрена плановая маршрутизация в КГБУЗ «Перинатальный центр г. Хабаровска». А также оборудован ургентный зал для приема экстренных родов. 1 августа родильное отделение ОГБУЗ «Областная больница» вновь откроет свои двери и будет принимать рожениц», – передает «Коммерсант» сообщение ведомства. Согласно неофициальным источникам, роддом закрылся из-за нехватки неонатологов. В учреждении работают два специалиста данного профиля, и оба одновременно ушли в отпуск. Начальник департамента здравоохранения Андрей Лебедев подтвердил это местному информагентству EAOmedia. «Ближайшее время их будет замещать врач из другого отделения, но с соответствующей подготовкой, имеющий сертификат врача-неонатолога. Отделение работает в штатном режиме, в ночные смены выходят врачи-дежуранты. В случае необходимости пациенты из ЕАО транспортируются для получения высококвалифицированной медицинской помощи в стационар хабаровского перинатального центра», – рассказал чиновник. Источники издания в региональной медицине уверяют, что специалисты ушли в отпуск с последующим увольнением. Тем временем беременным женщинам придется выдерживать трехчасовые поездки в Хабаровск. Добраться до столицы соседнего региона можно поездом или на автомобиле. Популярное у жителей Биробиджана междугородное такси до Хабаровска стоит 500 рублей. Ранее московский роддом закрыли из-за утаившей информацию о кори роженицы. Умер таранивший американский крейсер «Йорктаун» контр-адмирал Богдашин 23 июля 2021, 12:55

Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, сообщили в Клубе адмиралов. «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», – передает ТАСС сообщение Клуба адмиралов. По информации клуба, Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота «Беззаветный», тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон». Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, затем Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле «Николаев», командиром ракетного крейсера «Москва», заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ по боевому управлению. С 2007 года – в запасе. Кремль прокомментировал ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады 23 июля 2021, 12:49

Ситуация с принадлежностью Крыма на карте, размещенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, является поводом для реакции посольства России и спортивных чиновников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы», – передает ТАСС слова Пескова. Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Эксперт оценил условия Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2» 23 июля 2021, 11:44

«Если Киев хочет сохранить транзит, ему нужно не требования выдвигать, а делать конкретные предложения, которые будут привлекательными с точки зрения рынка», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя список условий, на которых Украина согласится с достройкой газопровода «Северный поток – 2». «Украина находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России или Евросоюзу», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, если Киев хочет обеспечить себе новый долгосрочный контракт по сохранению транзита после 2024 года, ему нужно приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. При этом эксперт допускает, что речь может идти и о краткосрочном контракте. По его мнению, этот вариант вполне мог бы отвечать экономическим интересам двух стран. «Но чтобы сохранить возможность продлить хоть какой-то контракт, Украина должна предложить такие условия транзита, которые будут лучше, чем транзит через Польшу, – поясняет Митрахович. – Сейчас транзит через Украину – самый дорогой. Однако если она предложит вариант дешевле, то Россия могла бы сохранить часть транзита через ее территорию». Эксперт подчеркивает, что Киев должен «не просто ходить и диктовать какие-то условия, а выходить на переговоры с конкретными предложениями». В таких условиях у него даже есть шанс что-то получить, поскольку в Европе сократится собственная добыча газа и, соответственно, будет расти спрос на импортный газ. Но одно дело предлагать что-то конкретное, другое дело – корчить рожи и выдвигать условия игрокам, которые по определению сильнее», – пояснил Митрахович, добавив, что «Украина всего-навсего страна-транзитер и никто не будет воспринимать всерьез ее требования». А что касается интеграции рынков газа и электроэнергии Украины с ЕС, то этот процесс и так идет. «Киев принял ряд законов о реформировании своего рынка газа в соответствии с принципами ЕС. Это уже привело к росту стоимости газа и электричества в стране. Теоретически считается, что в дальнейшем это должно привести к увеличению инвестиций в этой сфере. Так что можно рассматривать этот фактор как позитивный для Украины», – отметил Митрахович. «Непонятно, какого типа интеграция им еще нужна. Чтобы электроэнергетическую сеть Украины соединили с европейской? Но для этого Украина должна сама потратить деньги и присоединиться к этой сети, а не ждать у моря погоды», – указывает эксперт. «Поэтому вместо пафосных заявлений им лучше делать больше конкретных предложений. Тогда у них даже есть какие-то шансы удовлетворить часть своих желаний», – заключил Митрахович. Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2». «В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер. Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия захотела увидеть запись отбора биопроб у Навального экспертами ОЗХО 23 июля 2021, 23:22 Текст: Антон Антонов

Немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Алексея Навального специалистами ОЗХО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Обратили внимание на то, что в уже достаточно нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в недавно обнародованном докладе ОЗХО об осуществлении КЗХО в 2020 году на предмет даты направления в Берлин спецмиссии Организации для забора биоматериала А.Навального в берлинской клинике «Шаритэ» Технический секретариат ОЗХО, которому принадлежит авторство этого документа, фактически самоустранился от дачи каких-либо разъяснений по этому поводу», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России. Она указала, что «инициативу взяла на себя» Германия, постпред которой «несколько переиначила текст, заменив даты с 20 августа на 4 сентября 2020 года». Захарова отметила, что и сами немцы «запутались во всей этой «мутной» истории». Так, по версии постпреда, озвученной в сентябре 2020 года, задействовать техническую экспертизу ОЗХО Берлин решил 11 сентября 2020 года, запрос направили на следующий день, до этого действия экспертов ОЗХО «носили, дескать, «подготовительный» характер», рассказала Захарова. Однако руководство техсекретариата ОЗХО тогда уверяло, что «ничего не получало от немецкой стороны», и вплоть до 4 октября 2020 года вообще отрицало направление ею спецмиссии в Берлин в начале сентября. По словам Захаровой «наспех состряпанная провокация евроатлантического «сообщества» настолько шита «белыми нитками», что при ближайшем рассмотрении у любого здравомыслящего человека возникает масса вопросов на предмет того, что же произошло» с Навальным «на самом деле». Захарова предложила Берлину представить видеоматериалы, которые «должны были быть отсняты специалистами ОЗХО сначала при отборе биопроб» у Навального в клинике «Шаритэ», а затем при их «разделении и опечатывании для передачи в две назначенные техсекретариатом ОЗХО для проведения исследования лаборатории». Захарова пояснила, что «такие процедуры предусмотрены КЗХО и Приложением к Конвенции по проверке и должны неукоснительно соблюдаться». Без них и «других свидетельств очень трудно поверить в то, что «отравление» Навального «произошло на самом деле». Напомним, официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. До этого МИД России заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. Главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшем место отравлением, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока–2», заявили журналистам европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО. По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше. Аргентина пожаловалась на проблемы с поставками «Спутника» 23 июля 2021, 11:53

Советник президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку вакцины «Спутник V» из-за задержек в поставках. «Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18 734 185 доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента, сообщает La Nacion. Никколини добавила, что власти страны все еще ждут график поставок в июле. «В какой-то момент мы могли рассмотреть возможность получить больше доз первого компонента, чем второго или другие варианты, но сейчас нам срочно требуется партия второго компонента. На данный момент контракт находится под угрозой официального разрыва», – говорится в письме. Однако позже Никколини в эфире радиостанции Radio Con Vos заявила, что ее письмо не должно восприниматься как угроза, и стороны находятся в постоянном контакте. «Я хочу подчеркнуть, что отношения и сотрудничество между двумя странами находятся сейчас на очень хорошем уровне, несмотря на трудности, с которыми они (Россия) сталкиваются сейчас (в вопросах поставок) не только нам», – сказала Никколини, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной «Спутник V» будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения. «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. По данным правительства республики на 22 июля, страна получила 9 375 670 доз первого компонента «Спутника V» и 2 493 160 второго. В июне аргентинская лаборатория Richmond начала местное производство «Спутника V» с использованием активного компонента, который присылается из России. В США пообещали подвесить дамоклов меч над «Северным потоком – 2» 23 июля 2021, 08:42

Президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу газопровода «Северный поток – 2», но следующий американский лидер подвесит над ним дамоклов меч, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз. «Следующий президент, который вступит в должность 20 января 2025 года, – я верю, он будет республиканцем, – вернет санкции против трубопровода. Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдет с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией», – заявил Круз, передает РИА «Новости». Он сравнил позицию нынешней администрации по «Северному потоку – 2» с решением президента Джимми Картера передать контроль над Панамским каналом. «Если так пойдет и дальше, будет примерно так же, как с Джимми Картером, отдавшим Панамский канал. Через пять десятилетий спустя это остается значительной потерей для внешней политики США, потому что президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы», – заявил Круз. Он пообещал препятствовать назначениям предложенных нынешней администрацией кандидатур в госдеп, пока позиция руководства страны по «Северному потоку – 2» не изменится. Позиция настолько ошибочна, заявил Круз, что должна развернутся на 180 градусов. Панамский канал в начале прошлого века строило военное министерство США, главным инженером тоже был американец. Президент Картер в 1977 году передал контроль над водной артерией панамскому правительству. Республиканцы тогда критиковали это решение. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность. Участок отремонтированной набережной за десятки миллионов рублей обрушился в Сочи 23 июля 2021, 19:35

Текст: Вера Басилая

В поселке Лео Лазаревского района Сочи смыло в море после сильного шторма отремонтированную за 55 млн рублей набережную. Набережная пляжа в Лазаревском районе, где случилось ЧП, была реконструирована в 2017 году. На проектирование и строительство волноотбойника было выделено 35 млн из городского бюджета, остальные 20 млн вложиди местные бизнесмены, передает «Сочи 24». В итоге набережную сделали за 55 млн рублей, однако она разрушилась. Брусчатка ушла под землю, постройки на берегу пришли в негодность. Ранее Сочи подвергся мощному «гидроудару» – из-за аномального ливня оказались затоплены несколько кварталов, прерывали работу аэропорт и железнодорожный вокзал, пляжи. Из-за последствий ливней был объявлен режим ЧС.