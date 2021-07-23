Ситуацию с COVID-19 в Дагестане признали «крайне сложной»

Эксперт: Путин всегда выступает как защитник интересов граждан

«Президент внимательно контролирует работу системы власти на всех уровнях и держит руку на пульсе наиболее значимых для людей изменений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги совещания Владимира Путина с правительством.

«Результаты совещания показали, что Владимир Путин всегда выступает в роли защитника интересов граждан», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

По его словам, лидер станы «действительно внимательно контролирует работу системы власти на всех уровнях и держит руку на пульсе наиболее значимых для людей вопросов». «Когда возникают те или иные проблемы, Путин всегда старается разобраться в них и предложить действенное решение», – добавил собеседник.

«Это касается дополнительных мер поддержки по борьбе с пожарами и обеспечения помощи тем, кто пострадал от стихии, единовременных выплат школьникам перед началом учебного года, обеспечения контроля цен и доступа потребителей к сельскохозяйственной продукции и других актуальных вопросов», – отметил эксперт.

Данилин также обратил внимание на то, что президент старается сгладить существующие в обществе противоречия. «Об этом свидетельствуют его заявления о борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, президент указал, что нельзя допускать перегибов в этой сфере», – заключил собеседник.

В среду состоялось совещание президента России с правительством по актуальным вопросам. В ходе обсуждения Владимир Путин затронул тему борьбы с COVID-19. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он, отметив, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – сказал Путин.

Также глава государства предложил передать контроль за лесами в малонаселенных регионах на федеральный уровень. «Я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения», – продолжил российский лидер. Путин также попросил премьер-министра Михаила Мишустина пометить себе этот вопрос. «С коллегами проработайте и доложите мне», – сказал президент.

Кроме того, Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Также президент поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах.

Вместе с тем, Путин назвал подорожание базовых продуктов питания в России острым вопросом. «Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства.

Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.