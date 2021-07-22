Протасевич раскрыл подробности организации протестов в Белоруссии

Основатель признанного в стране экстремистским ресурса Nexta Роман Протасевич заявил, что организаторами и координаторами протестов в Белоруссии были Telegram-каналы.

Он рассказал, что накануне президентских выборов в стране не было единой оппозиции, каналы в мессенджере занимались ее формированием. «Они поддержали все альтернативы и четко высказались против тогдашнего (и нынешнего) лидера страны, поскольку изначально поддерживаемого кандидата от оппозиции не было», – рассказал Протасевич в интервью литовской газете Vakaro zinios, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что после результатов выборов организацией протестов также занимались Telegram-каналы: акции были направлены против правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Именно Telegram-каналы и были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы», – считает Протасевич. По его словам, белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым убивая саму себя.

Литовская газета пишет, что на интервью Протасевич пришел вместе с двумя мужчинами в штатском и бывшим сотрудником посольства. Издание отмечает, что перед разговором Протасевич волновался: сначала он нервно курил на улице, потом с трудом нашел место в кабинете, где проводилась беседа. Он расслабился после того, как комнату покинули сопровождающие.

Также в интервью основатель Nexta рассказал, что все еще не уверен в своем будущем, несмотря на то что его содержание под стражей заменили на домашний арест. Отмечается, что Протасевич все еще находится под наблюдением и не может встречаться с теми, с кем хочет.

23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.