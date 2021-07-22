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Песков отверг проблемы с открытостью данных по пандемии в России
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Кремль не видит причин для беспокойства по поводу открытости данных, связанных с распространением коронавируса в России, все сведения публикуются в полной мере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не беспокоит. Мы считаем, что данные в полной мере публикуются», – сказал он в ответ на вопрос, не волнует ли Кремль ситуация с открытостью данных по коронавирусу в стране.
Песков добавил, что правительство обладает всеми необходимыми сведениями для дальнейшей борьбы с коронавирусом и продолжения ускоренной вакцинации от этой инфекции, передает ТАСС.
Кроме того, Песков заверил, что у Кремля нет позиции по предложению наказывать за призывы к отказу от вакцинации. При этом, по его словам, Россия выступает за унификацию подходов к вакцинам в глобальном масштабе.
«Президент в целом является сторонником унификации подходов (к вакцинам в мировом масштабе). Потому что сейчас, как он сказал вчера, все действуют по своим собственным трекам, это вовсе не ведет к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому да, мы сторонники диалога и сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе», – сказал Песков.
Накануне Песков также отверг сообщения о сокрытии информации о заболеваемости COVID-19 в России.
Путин призвал не навязывать прививку от COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя.
«Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать».
По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей
Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
«Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге.
Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими.
Астрологи назвали ближайшие недели благоприятными для вакцинации от COVID
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Дату прививки против коронавируса лучше всего планировать в астрологически безопасное для себя время. Однако в ближайшие три недели большей части населения можно смело отправляться на вакцинацию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные астрологи.
«Первое и самое важное, на что нужно обратить внимание при подготовке к вакцинации, это на состояние здоровья», – говорит астролог и психолог Василиса Володина. По ее словам, необходимо сначала отправиться на консультацию к врачу, который подтвердит, что вакцинацию осуществлять можно, или же делать этого по каким-либо причинам не порекомендует.
«И если уже доктор принимает решение о вакцинации, то надо выбирать для этой процедуры хороший день. Но общих для всех хороших дней нет. Есть день, который можно выбрать по индивидуальному гороскопу. Это точно так же, как нет лекарства, которое подходит всем от всех болезней», – поясняет собеседница.
Астролог уверяет, что разработала календарь безопасных дней для прививок, исключив дни, в которые могут случиться аллергические реакции, подняться температура.
Астролог, директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина отмечает, что точные даты астрологически благоприятных для вакцинации дней назвать не может, подчеркивая, что они индивидуальны для каждой личности. «В принципе, на данный момент на ближайшие две–три недели никаких существенных противопоказаний для того, чтобы сделать прививку, нет. То есть сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», – рассказывает специалист.
Она делится, что и сама пошла на вакцинацию , несмотря на то, что имела риск, поскольку является аллергиком. А все потому, что уже известно: вирус будет мутировать и дальше, тем более что COVID – не последняя инфекция, которая ожидает планету.
«Есть один очень древний ключ о том, что когда одна очень дальняя планета Прозерпина входит в разрушительный градус, на Земле происходят сильные эпидемии. Сейчас она движется в направлении разрушительного градуса в Скорпионе. Она войдет в него в 2022-м и будет находиться там около двух лет, до 2023 года включительно. Поэтому, возможно, нас ждут какие-то еще более нехорошие эпидемии, даже не связанные с ковидом», – считает Рассушина.
Ранее молекулярный биолог Сергей Нетесов заявил, что чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания. По его мнению, надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда появится шанс на завершение пандемии и прекращение появления новых мутаций вируса.
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Ученые оценили эффективность вакцин Запада от дельта-штамма
Полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса, свидетельствуют результаты исследований, опубликованные в среду изданием The New England Journal of Medicine («Медицинский журнал Новой Англии»).
Как отмечается в публикации, специалисты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых данными вакцинами в Англии. По его результатам было установлено, что в случае заражения дельта-вариантом вакцинация двумя дозами препарата дает практически тот же уровень защиты, что и при заражении альфа-вариантом, который появился в Великобритании и получил особенное распространение в начале 2021 года, передает ТАСС.
Так, вакцинация двумя компонентами препарата Pfizer и BioNTech давала защиту 88% при заражении дельта-штаммом, по сравнению с 93,7% при варианте «альфа». Две дозы вакцины AstraZeneca давали защиту на уровне 67% при дельта-штамме и 74,5% – при альфа-варианте.
«Сравнение эффективности вакцин при дельта-варианте и альфа-варианте после введения двух доз препарата выявило лишь небольшие различия», – подчеркивается в материале. «Эти выводы говорят в пользу усилий по вакцинации двумя дозами препарата представителей уязвимых групп населения», – подчеркнули авторы.
Накануне директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше.
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В Москве решили возобновить розыгрыш машин среди получивших первую прививку от COVID
В Москве в среду снова разыграют пять машин среди сделавших прививку от COVID-19: выиграть автомобиль могут те, кто получил первый компонент вакцины с 12 по 18 июля, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
«21 июля состоится розыгрыш автомобилей среди москвичей, сделавших прививку против COVID-19. Победителей выберут из числа тех, кто получил первый компонент вакцины в период с 12 по 18 июля», – говорится на сайте мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что прямая трансляция розыгрыша состоится на телеканале «Москва-24». После эфира организаторы позвонят победителям с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как забрать приз. Также имена победителей будут опубликованы на сайте mos.ru.
Кроме того, для жителей Москвы старше 60 лет, которые сделали прививку от COVID-19, действует поощрительная акция «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). Принять участие в онлайн- или офлайн-форме смогут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа 2021 года включительно.
В июне власти Москвы разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от коронавирусной инфекции в рамках акции «Вакцина рулит».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
ОП представит антирейтинг нарушающих законодательство соцсетей
Общественная палата России в начале августа презентует новый антирейтинг социальных сетей, которые лидируют по распространению запрещенного контента и нарушению прав российских пользователей Сети, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина.
«В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей – злостных нарушителей российского законодательства», – сказала она ТАСС.
Отмечается, что лидером первого антирейтинга зимой этого года стала социальная сеть Twitter, позже Роскомнадзор замедлил ее трафик на территории России в связи с систематическим нарушением закона.
Ранее мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России, из-за чего в их отношении будут составлены административные протоколы.
Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».
ОП и политические партии подписали соглашение о наблюдении за чистотой выборов
Общественная палата подписала с российскими партиями соглашение об обеспечении наблюдения за чистотой выборов депутатов Госдумы.
«Подписание предварила жаркая дискуссия участников на тему необходимости обеспечения безопасности здоровья на участках – партийные представители высказали самые разные точки зрения на необходимость вакцинирования наблюдателей. Но сошлись в одном: обеспечить честность и прозрачность выборов, и безопасность здоровья на участках – задача всех участников выборов», – говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Открывая церемонию, председатель ОП Лидия Михеева отметила, что Общественная палата, выступая субъектом общественного контроля за выборами, накопила существенный опыт общественного мониторинга. Она напомнила, что во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции статус общественный наблюдателей получили 526 тыс. граждан. Тогда, по словам Михеевой было впервые подписано соглашение между Общественной палатой и партиями. «Нам хотелось бы продолжить работу в таком же конструктивном и продуктивном ключе. Уже сегодня мы можем на взаимной основе договариваться по координации наблюдения, в том числе видеонаблюдения», – сказала она.
Важным направлением работы Михеева назвала обеспечение санитарной безопасности и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на профилактику распространения коронавируса. По ее словам, ОП поддерживает идею вакцинации независимых общественных наблюдателей. «Наблюдатели не должны становиться источником риска, выступая невольным переносчиком заболевания», – заявила она, призвав потенциальных наблюдателей сделать себе прививку и пообещав содействие со стороны федеральной и региональных общественных палат в организации вакцинации на местах.
Также Михеева выразила убежденность в том, что сотрудничество партий и общественников «обеспечит синергию и позволит достичь главного результата – соблюдения законодательства в ходе избирательной кампании».
Тема безопасности на участках вызвала горячую дискуссию среди участников заседания. Так, зам секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко напомнил о предложении партии подписать соглашение «За безопасные выборы», в котором приоритетное внимание уделяется вопросам соблюдения мер санитарной безопасности в ходе избирательной кампании и дней голосования.
Руководитель центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил о планах партии задействовать в наблюдении за выборами 60 тыс. человек. «Мы выступаем за безопасность избирательного процесса для жизни и здоровья граждан, поэтому будем рекомендовать своим представителям пройти вакцинацию», – сказал он, подчеркнув, что решение должно приниматься гражданами добровольно. «Для нас важно, чтобы отсутствие прививки не стало основанием для отказа в допуске наблюдателям», – уточнил он.
Глава Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков сообщил, что отделения партии во всех регионах пописали соглашения с общественными палатами. К контролю за выборами со стороны партии уже привлечено 15 тыс. человек. При подготовке наблюдателей партия уделяет приоритетное внимание вопросам сохранности жизни и здоровья граждан. «Мы просим наших избирателей, поскольку это в основном люди старшего поколения, максимально соблюдать меры личной безопасности и вакцинироваться, если против того не возражает их лечащий врач», – сказал он.
Лидер партии «Российская партия свободы и справедливости» Максим Шевченко против обеспечения чистоты выборов не возражал, но потребовал внести в соглашение редакторские правки, уточняющие ряд позиций. Шевченко выступил против проведения обязательной вакцинации, рассказав о личном опыте болезни.
Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Василий Власов, говоря об обеспечении безопасности в ходе голосования, предложил обратиться в соответствующие ведомства с просьбой об отмене занятий в школах и вузах, где расположены избирательные участки в первый два дня голосования – 17 и 18 сентября.
Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер.
Российское общество «Знание» провело первый эфир по вопросам вакцинации
Россияне направили более 300 вопросов о вакцинации в эфир в рамках просветительской инициативы «Разберемся в вакцинах вместе», на самые актуальные из них ответил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», врач-педиатр Павел Савчук.
В ходе эфира Савчук рассказал о важности вакцинации для формирования коллективного иммунитета, работе по популяризации вакцинации и проблемах ковид-диссидентства, а также о работе волонтерских организаций в период пандемии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Пандемия коронавирусной инфекции стала огромным стрессом и фактором, с которым мир ранее не сталкивался. Однако для введения ограничительных мер существовали очень серьезные предпосылки – самоизоляция и использование средств индивидуальной защиты требовались для спасения жизней. Вакцинация – это тоже спасение жизни, поэтому очень важно сформировать коллективный иммунитет», – сказал Савчук.
В ходе интервью эксперт рассказал о «правиле швейцарского сыра» – чем больше «слоев» между человеком и возбудителем, тем меньше шанс у инфекции добраться до человека, поэтому важно иметь в социуме как можно больше привитых, чтобы защитить категории населения с противопоказаниями к вакцинации.
«Задача общественных организаций – просвещать другие общественные организации, развеивать мифы, сделать так, чтобы люди верили проверенным медицинским источникам. Обилие недостоверных источников информации заставляет людей сомневаться в словах врачей, и ВОЗ уже признала антивакцинное движение одной из угроз глобальному здравоохранению. Не всегда легко разобраться в обилии информации, поэтому широкая информационная работа станет главным средством в борьбе с антивакцинным движением», – отметил Савчук.
Также эксперт отметил работу волонтеров Красного креста и других волонтерских организаций во время пандемии коронавирусной инфекции. С начала акции #МЫВМЕСТЕ к ней присоединились 186 тысяч волонтеров, которые помогали в колл-центрах, больницах и пунктах вакцинации, доставляли продуктовые наборы самым незащищенным категориям населения в период самоизоляции, работали в службе психологической поддержки.
Проект «Разберемся в вакцинах вместе» был запущен, чтобы помочь людям принять решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. В рамках просветительской кампании общество «Знание» совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации.
За сутки в России выявили 24,5 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 24 471 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 24 471 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4287, Санкт-Петербурге – 1943, Московской области – 1835.
Всего в стране выявлено 6 054 711 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 427 457 человек, из них 22 660 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 151 501 человек.
Накануне, 21 июля, в России выявили 23 704 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 767.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций
Все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
«На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины – и тесты эти проводятся постоянно – защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя», – приводит слова Семенова ТАСС.
Семенов подчеркнул, что темпы вакцинации от ковида – это «очень серьезное оружие» против появления таких вариантов.
Накануне директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше.
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Повторная вакцинация от коронавируса началась во всех прививочных центрах Москвы
Повторную вакцинацию от COVID-19 теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации – в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах», – рассказала Ракова, передает ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число вновь выявленных больных коронавирусом и их госпитализаций продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи.
Уханьский институт вирусологии открестился от создания коронавируса
Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории, заявил глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин.
«До 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался и не изучал SARS-CoV-2», – приводит слова ученого ТАСС.
«Во-вторых, Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал и не допускал утечки SARS-CoV-2. В-третьих, до настоящего момента никто из сотрудников или студентов института не заражался коронавирусом», – указал Юань Чжимин.
Он также отметил, что внутри академического сообщества существует консенсус, что коронавирус имеет естественное происхождение. Глава лаборатории также подчеркнул, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы доказать теорию об искусственном происхождении вируса или его утечки из лаборатории.
В прошлый четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
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Пекин раскритиковал план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса
Китай считает формулировки документа Всемирной организации здравоохранения о коронавирусе неуважительными по отношению к науке, заявил замглавы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь, комментируя вторую фазу расследования о возникновении COVID-19.
Пекин, по словам представителя ведомства, не будет следовать этому проекту. «Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса», – сказал он, передает РИА «Новости».
Цзэн Исинь подчеркнул, что вторая фаза разбирательства должна основываться на выводах, сделанных после первой.
Ранее глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
В прошлый четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В центре «Вектор» оценили вероятность появления «олимпийского» штамма коронавируса
Появление нового варианта коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, поскольку мутация штамма происходит в густонаселенных районах и при наличии большого количества контактов между людьми, сообщил руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.
«Появление на олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что все-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего», – приводит мнение Семенова ТАСС.
Руководитель филиала центра «Вектор» пояснил, что мутации возникают в густонаселенных областях земного шара, как, например, в Бразилии, Индии, Южной Африке, Великобритании, где высокая плотность населения. «Для эволюции вируса нужны большое количество контактов больших массивов людей», – отметил ученый.
Накануне от Олимпиады в Токио отстранили первого спортсмена из-за положительного результата теста на коронавирус. Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне.
В минувшее воскресенье коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. Днем ранее первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Убытки Японии от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей оценили в 21,8 млрд долларов.
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Роспотребнадзор оценил эффективность полыни против COVID
Вероятность того, что негативный эффект от применения экстракта полыни для лечения коронавируса превысит пользу, очень высока: говорить о его эффективности преждевременно и рекомендовать отвар полыни для лечения COVID-19 пока нельзя, считают эксперты Роспотребнадзора.
Ранее ученые из Дании и Германии в лабораторных испытаниях на клетках человека продемонстрировали способность артемизинина – вещества, содержащегося в полыни – подавлять вирус SARS-CoV-2.
«Имеющиеся сведения о противовирусном действии артемизинина и его производных указывают на то, что репликация SARS-CoV-2 на культуре клеток подавляется именно из-за токсического воздействия на компоненты клеток человека, которые использует вирус. Поэтому высока вероятность, что степень негативного эффекта в живом организме превысит приносимую пользу», – рассказала РИА «Новости» заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она отметила, что полынь в народной медицине известна очень давно, в России в настоящее время есть лекарственные препараты и биологически активные добавки на основе трав полыни, рекомендуемые в составе комплексного лечения некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта.
При этом говорить об эффективности экстракта полыни против коронавирусной инфекции преждевременно, надо проверить эффективность и безопасность на животных и в клинических исследованиях, подчеркнула Руженцова.
В свою очередь, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского, врач-терапевт Павел Чухляев отметил, что действие артемизинина в целом имеет сходство с препаратом гидроксихлорохин, который широко использовался в первую волну пандемии, но был исключен из рекомендаций по лечению из-за низкой противовирусной эффективности и высокой частоты побочных эффектов.
«В России постоянно ведется анализ зарубежных исследований, поиск новых подходов для лечения и профилактики COVID-19. На разных стадиях испытаний находится целый ряд препаратов. Однако имеющиеся сведения о действии полыни и ее активных веществ в настоящее время не вызывают оптимизма российских ученых и, насколько нам известно, пока не стали обоснованием для проведения необходимых исследований», – отметил Чухляев.
Основания рекомендовать отвар полыни для лечения коронавирусной инфекции в настоящее время нет, резюмировали специалисты.
Ранее ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института им. Питера Доэрти и онкологического центра им. Питера Маккаллума начали изучать возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса. Как рассказали в НИИ, этот способ позволяет остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека.
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