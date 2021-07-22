Песков ответил на вопрос о представителе Путина на Олимпиаде

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22 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:50  |  vz.ru
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У главной золотой монеты России огромный потенциал

Россия впервые выпустила монету весом в унцию, как принято во всем мире Владимир Астапкович/РИА Новости
В России выпущена золотая монета «Георгий Победоносец» весом в унцию. Именно тройская унция является международным стандартом веса. Это открывает реальные возможности для экспорта золота теперь и в форме монет, а не только слитков. Почему Банк России так долго не выпускал монету такого веса и насколько прибыльной будет их покупка?  Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Российским космонавтам добавят на орбите жилья и работы

Модуль «Наука» в сборочном цеху РКК "Энергия"/Роскосмос
Самый знаменитый космический долгострой России – модуль «Наука», создававшийся целых двадцать пять лет – наконец-то отправился на МКС. Почему промышленность билась с ним так долго, с какими проблемами пришлось столкнуться при его создании и почему этот модуль так важен для российских космонавтов, работающих на орбите? Подробности...
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Границу с Афганистаном готовят к худшему сценарию

Люди в Узбекистане пытаются заработать честным трудом на границе с воюющей уже больше 40 лет страной Тимофей Бордачев
Обострение ситуации в Афганистане после вывода американских войск заставляет Россию принимать не только дипломатические меры. Российские военные инструкторы уже активно работают с личным составом узбекских частей. Что ждут на границе, через которую более 30 лет назад советские войска ушли из Афганистана? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Метафизика идиотизма

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Люди, умные в одном, часто бывают клиническими идиотами в другом. Ум – это качество коннекта с реальностью, если угодно. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Либо украинский ишак сдохнет, либо американский падишах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
«СП-2» не должен быть использован как газовое оружие против Украины и транзит российского газа через украинскую территорию должен продолжаться. Эти, по сути, единственные два условия, которые выставили американцы немцам, Москву более чем устраивают. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Властелинам цифровой среды нужна безраздельная власть

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Компаниям Большой Цифры нужна своя политическая проекция в реальном мире. Как и все транснациональные корпорации, они сделали ставку на те силы, которые максимально негативно относятся к государственному суверенитету, семье, Церкви и прочим традиционным ценностям. Для чего? Подробности...
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НАТО доверят женщине

«Гаец» с золотым унитазом

Обсуждение: 6 комментариев

Частная тюрьма с крематорием

Обсуждение: 5 комментариев
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В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
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    Песков ответил на вопрос о представителе Путина на Олимпиаде

    22 июля 2021, 13:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Представителя президента Владимира Путина не будет на открытии Олимпиады в Токио 23 июля, поскольку из-за пандемии коронавируса введен особый режим проведения Игр, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Президента никто не будет представлять», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли кто-то представлять Путина на открытии Олимпиады. При этом пресс-секретарь президента затруднился сказать, будет ли кто-то из официальных лиц представлять Россию на открытии соревнований. Он посоветовал уточнить эти детали в Олимпийском комитете.

    «Этот год все-таки особенный и особенный режим проведения Олимпиады», – указал представитель Кремля, говоря о возможности присутствия Путина на церемонии открытия Олимпиады. По словам Пескова, этот особенный режим не смутил президента. «Это та данность, в которой нам приходится работать», – добавил пресс-секретарь президента.

    Ранее президент США Джо Байден назначил жену главой делегации на церемонии открытия Олимпиады.


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    Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2»
       21 июля 2021, 22:04
    Фото: BERND VON JUTRCZENKA/EPA/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля.

    Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии.

    «В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

    Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину.

    Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году.

    Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

    Коментарии (70)
    Путин призвал не навязывать прививку от COVID

    21 июля 2021, 17:15

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя.

    «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать».

    По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.

    Коментарии (99)
    Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу
       21 июля 2021, 15:20
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене.

    «Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме.

    Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook.

    Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.

    «По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве. 

    Коментарии (36)
    Путин назвал повышение цен на овощи «особо острым вопросом»

    21 июля 2021, 17:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    Подорожание базовых продуктов питания в России стало острым вопросом, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов.

    На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.

    Коментарии (73)
    Меркель обсудила с Путиным «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину

    21 июля 2021, 21:00

    Текст: Елена Мирошниченко

    Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину.

    «Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток – 2», – приводит ее слова ТАСС.

    Деммер добавила, что «обсуждались также двусторонние вопросы».

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

    Коментарии (8)
    России предрекли место в тройке лидеров на Олимпийских играх в Токио

    21 июля 2021, 16:16

    Текст: Евгения Шестак

    Почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

    «Больше половины россиян (57%) верят, что наши спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете: 22% опрошенных убеждены, что наши спортсмены займут первое место в медальном зачете, и 35%, что Россия займет второе или третье место», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости»

    Еще 16% опрошенных считают, что Россия претендует на четвертое-пятое места, а каждый десятый полагает, что российские спортсмены не войдут в пятерку лидеров по количеству завоеванных медалей. По мнению россиян, наилучшие шансы у спортсменов из России завоевать медали в плавании – 15%, легкой атлетике – 12%, гимнастике – 12%, синхронном плавании – 10%, художественной гимнастике – 7%.

    Также абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который в этом году будет выступать на Олимпиаде в Токио, 1% опрошенных назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.

    Уточняется, что всего 77% россиян знают о том, что в июле-августе этого года состоятся Олимпийские игры в Токио, 22% об этом не знают.

    «Почти две трети россиян (61%) собираются следить за ходом игр, при этом 15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта. 38% опрошенных ответили, что совсем не будут следить за ходом Олимпиады», – добавляется в сообщении.

    Также среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают легкая атлетика (ее назвали 33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%), волейбол (14%).

    В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер погрешности не превышает 2,5%.

    Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин.

    Коментарии (19)
    Режиссера церемонии открытия Игр в Токио отстранили за антисемитизм

    22 июля 2021, 09:29

    Текст: Алина Назарова

    Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио объявил о решении отстранить режиссера церемоний открытия и закрытия Игр Кэнтаро Кобаяси на фоне скандала.

    Кобаяси оказался в центре скандала после того, как неправительственная организация «Центр Симона Визенталя» выступила с осуждением его антисемитских заявлений в комедийных номерах в прошлом, в частности, предложения в одном из выступлений «поиграть в Холокост».

    «Выяснилось, что Кэнтаро Кобаяси в своих прошлых выступлениях использовал фразы, в которых предметом насмешек стали болезненные факты из прошлого. В ответ на это организационный комитет Олимпийских игр в Токио принял решение отстранить господина Кобаяси с его поста, начиная с сегодняшнего дня», – говорится в пресс-релизе организаторов, передает РИА «Новости».

    В свою очередь глава оргкомитета Сэйко Хасимото принесла извинения в связи с инцидентом. Хасимото подчеркнула, что «в настоящее время ведется пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий». «Мы намерены прийти к решению незамедлительно», – подчеркнула она.

    Отстраненный режиссер выступил с извинениями за свои слова 20-летней давности. «Абсолютно очевидно, что в одном из роликов, представленных в 1998 году для молодых зрителей, среди фраз, которые я написал для него, присутствовали абсолютно неуместные выражения. Работа комедианта не должна доставлять неприятных эмоций людям. Я осознаю, что мой выбор выражений в то время был глупым, и я искренне раскаиваюсь в этом. Приношу искренние извинения», – заявил Кобаяси.

    Скандал с комиком разгорелся спустя буквально несколько дней после того, как команду организаторов церемонии открытия Олимпиады покинул автор музыки мероприятия Кэйго Оямада, который оказался в центре общественной критики за издевательства над детьми с ограниченными возможностями в прошлом.

    Коментарии (6)
    Названы убытки от проведения Олимпиады в Токио без зрителей

    21 июля 2021, 18:30

    Текст: Елена Мирошниченко

    Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов).

    «Расчеты, сделанные профессором Кацухиро Миямото, продолжают быть актуальными и остаются без изменений», – подтвердили в университете, сообщает РИА «Новости».

    Миямото – один из ведущих специалистов в области экономической теории. Он провел расчет, в котором оценил финансовые потери страны при проведении соревнований при отсутствии зрителей. Так, давалась оценка не только прямым убыткам от отсутствия туризма и, как следствие, потенциального источника финансов, но и экономических последствий в таких сферах, как городское планирование и использование объектов по окончании соревнований, вовлечение населения в околоолимпийские проекты и волонтерские работы, а также внедрение высоких технологий.

    Сообщается, что убытки непосредственно от отказа от допуска болельщиков на соревнования оцениваются в 1,77 трлн иен (16,08 млрд долларов), из них 719,8 млрд иен (6,54 млрд долларов) составляют убытки непосредственно во время Игр, а 1,053 трлн иен (9,538 млрд долларов) – убытки после соревнований.

    Отмечается, что отсутствие иностранных болельщиков, волонтеров, снижение культурного разнообразия и даже возможное падение числа будущих иностранных студентов приведет к тому, что Япония недосчитается около 851,4 млрд иен (около 7,7 млрд долларов).

    Также к этому числу добавляются убытки от переноса Олимпиады в 2020 году на год, которые оцениваются в 640,8 млрд иен (5,8 млрд долларов). Так, общие убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио при пустых трибунах оцениваются в 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов).

    Ранее власти Японии подтвердили проведение Олимпиады без зрителей на трибунах.

    Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Япония установила лимит на зрителей Олимпийских игр в 10 тыс. местных зрителей, при этом заполняемость спортивных объектов должна быть не более 50%.

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    Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки

    21 июля 2021, 19:48

    Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки.

    Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

    Организовать прямые поставки от производителей на рынки и ярмарки ЕР предложила на совещании по снижению цен на «борщевой набор».

    «Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок и обеспечим снижение цен», – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом.

    Она пояснила, что эту работу начали вместе с ЕР. «С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, железнодорожных и автобусных станций, на городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров. Такая совместная работа правительства, регионов и «Единой России» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора», – добавила Абрамченко.

    Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.

    Коментарии (4)
    Путин предложил контроль за лесами в малонаселенных регионах передать на федеральный уровень

    21 июля 2021, 17:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин по итогам доклада главы Якутии Айсена Николаева о ситуации с лесными пожарами поручил правительству подготовить предложение о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов и малой плотностью населения на федеральный уровень.

    Выслушав доклад Николаева и его предложения, президент рассказал, что «есть еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень», передает ТАСС.

    Он спросил, как глава региона относится к такой инициативе.

    Николаев пояснил, что поддерживает предложение, поскольку вопросы по защите таких больших территорий лесов от пожаров необходимо держать на федеральном уровне.

    «Давайте мы это пометим для себя. И я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения», – продолжил глава государства.

    Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина пометить себе этот вопрос. «С коллегами проработайте и доложите мне», – сказал президент.

    «Принято, Владимир Владимирович», – ответил глава правительства.

    Также Путин напомнил, что Мишустин с рабочим визитом отправится на Дальний Восток.

    «Посмотрите, где конкретно можно было бы коллег собрать, поговорить на эту тему, но [также] и на все смежные темы», – сказал президент.

    Премьер пообещал, что проведет такое совещание.

    Коментарии (1)
    Отсутствие холодильников в номерах спортсменов на Олимпиаде объяснили заботой

    22 июля 2021, 10:31

    Текст: Наталья Ануфриева

    Телевизоры не являются предметами первой необходимости в номерах спортсменов на Олимпийских играх в Токио, а отсутствие холодильников – это проявление заботы, заявил на пресс-конференции заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    Поздняков заявил, что «современная молодежь использует компьютеры, различные гаджеты, планшеты», а телевизор «нужен, когда нужно поболеть вместе во время соревнований, для этого мы организовали лаундж-зону», передает ТАСС.

    Кроме того, нет необходимости в холодильниках в номерах: «В условиях жаркого климата любые продукты, даже за непродолжительное время из столовой до номера, могут внезапно испортиться. Спортсмен может в результате не выйти на старт, отсутствие холодильников обусловлено заботой. Холодильники есть в медицинском центре в служебных целях, также есть три холодильника с напитками, доступные в любое время дня и ночи».

    Также Поздняков заявил, что он не допускает вероятность отмены Игр: «Учитывая то, что я вижу в Олимпийской деревне, каким образом создана система контроля, не допускаю это для себя. И ни один спортсмен не допускает. Они смотрят в календарь и ждут свой старт».

    Также он выразил уверенность, что российские спортсмены, находясь на Играх в Токио, будут соблюдать все ограничения по использованию государственной символики, установленные по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

    «У нас есть опыт взаимодействия с МОК (Международным олимпийским комитетом) на эту нему. Нам удавалось до сегодняшнего момента быть в рамках джентльменских соглашений. Уверен – наши спортсмены прекрасно осведомлены, что разрешено, что нет», – сказал он.

    Ранее глава ОКР рассказал о здоровье спортсменов сборной.

    Напомним, на летние Олимпийские игры в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия.

    До этого премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр.

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    МОК не усмотрел нарушения правил в преклонении колена в поддержку BLM

    21 июля 2021, 14:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что спортсмены на Олимпийских играх в Токио имеют право преклонять колено в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»).

    «Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, комиссия спортсменов МОК перед Играми в Токио разработала инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе – как отвечать на провокационные и политические вопросы, например, о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter (BLM) и допинге. МОК разрешил спортсменам проводить акции перед соревнованиями, но не во время церемоний награждения.

    В апреле МОК запретил спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter во время летних Олимпийских игр в Токио. 

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    Глава МЭР предложил выдавать гранты малому бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса

    21 июля 2021, 18:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Минэкономразвития предложило давать краткосрочные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность будет приостановлена из-за ограничений по коронавирусу, предложение поддержал президент Владимир Путин.

    В разных регионах может возникнуть необходимость введения дополнительных, более жестких ограничений по эпидемии, связанными с полной приостановкой, заявил глава МЭР Максим Решетников на совещании правительства с президентом, передает РИА «Новости».

    «Важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку», – отметил глава ведомства.

    «Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений», – продолжил министр.

    Он пояснил, что двух недель ограничений обычно хватает для стабилизации ситуации, и предложил рассчитывать грант «исходя из половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на две недели ограничений, если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально – вплоть до одного МРОТ на сотрудника».

    «Разумеется, поддержу», – сказал Путин в ответ на прозвучавшее предложение.

    При этом он отметил, что регионам необходимо координироваться с федеральным центром при введении подобных ограничений.

    «Тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так, как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно правительство и не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки», – пояснил глава государства.

    «Конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас. Но координация с регионами должна быть налажена», – указал он.

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    Личные данные волонтеров и покупателей билетов на Игры в Токио утекли в Сеть

    21 июля 2021, 15:43

    Текст: Алина Назарова

    Утечка личных данных покупателей билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры произошла в Японии, сообщило агентство Киодо.

    Отмечается, что в Сеть попали также личные данные волонтеров, занятых при организации Игр. В настоящее время не сообщается, о какой объеме данных идет речь. Оргкомитет Игр начал внутреннее расследование случившегося, передает ТАСС.

    Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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    Жители Токио начали массово покидать город перед ОИ

    22 июля 2021, 09:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В первый из четырех дней «олимпийских» выходных на скоростных автомагистралях на выезде из Токио образовались многокилометровые пробки, сообщает центр информации дорожного движения Японии.

    На трех основных скоростных автомагистралях Тюо, Канъэцу и Томэй, связывающих Токио с другими префектурами, образовались пробки, что следует из карты, представленной информационным центром. Центральная скоростная дорога Тюо соединяет японскую столицу с префектурами Яманаси, в которой расположена гора Фудзи, и Нагано, передает РИА «Новости». Пробки на направлении из Токио на некоторых участках составляют до 41 километра, сообщает телеканал NHK. На трассе Канъэцу, протянувшейся от Токио до побережья Японского моря и префектуры Ниигата, пробки от центра превышают 38 километров. На магистрали Томэй, соединяющей столицу с Тихоокеанским побережьем, древней столицей Камакура, и далее через префектуру Сидзуока с городом Нагоя, в сторону от Токио пробки составляют более 35 километров.

    Четыре выходных дня в это время года – исключение. Их «составили» из нескольких выходных еще к Олимпиаде 2020 года до ее переноса. Тогда смысл концентрации нескольких выходных вместе должен был стимулировать внутренний туризм и дать возможность побывать в олимпийской столице жителям со всех регионов Японии. Так же решили поступить и после переноса Игр. В ноябре прошлого года парламент страны утвердил перенос выходных Дня моря с 19 июля на 22-е, а Дня спорта с 11 октября на 23 июля. Таким образом, получилось, что начало Олимпиады ознаменовалось четырьмя выходными днями.

    Однако из-за того, что соревнования в Токио пройдут без зрителей, не будет просмотра на больших экранах на улицах и площадях, отменены все массовые праздничные и культурные мероприятия, а также из-за того, что все рестораны работают под запретом продажи алкоголя и закрываются в 20 часов, проводить четыре дня в столице, где к тому же установилась 35-градусная жара, жители не хотят.

    Ранее университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов).

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