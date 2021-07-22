Роспотребнадзор оценил эффективность полыни против COVID Песков отверг проблемы с открытостью данных по пандемии в России Эксперт: Путин всегда выступает как защитник интересов граждан 22 июля 2021, 13:00 Текст: Елена Лексина

«Президент внимательно контролирует работу системы власти на всех уровнях и держит руку на пульсе наиболее значимых для людей изменений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги совещания Владимира Путина с правительством. «Результаты совещания показали, что Владимир Путин всегда выступает в роли защитника интересов граждан», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его словам, лидер станы «действительно внимательно контролирует работу системы власти на всех уровнях и держит руку на пульсе наиболее значимых для людей вопросов». «Когда возникают те или иные проблемы, Путин всегда старается разобраться в них и предложить действенное решение», – добавил собеседник. «Это касается дополнительных мер поддержки по борьбе с пожарами и обеспечения помощи тем, кто пострадал от стихии, единовременных выплат школьникам перед началом учебного года, обеспечения контроля цен и доступа потребителей к сельскохозяйственной продукции и других актуальных вопросов», – отметил эксперт. Данилин также обратил внимание на то, что президент старается сгладить существующие в обществе противоречия. «Об этом свидетельствуют его заявления о борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, президент указал, что нельзя допускать перегибов в этой сфере», – заключил собеседник. В среду состоялось совещание президента России с правительством по актуальным вопросам. В ходе обсуждения Владимир Путин затронул тему борьбы с COVID-19. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он, отметив, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – сказал Путин. Также глава государства предложил передать контроль за лесами в малонаселенных регионах на федеральный уровень. «Я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения», – продолжил российский лидер. Путин также попросил премьер-министра Михаила Мишустина пометить себе этот вопрос. «С коллегами проработайте и доложите мне», – сказал президент. Кроме того, Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Также президент поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах. Вместе с тем, Путин назвал подорожание базовых продуктов питания в России острым вопросом. «Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства. Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.

Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 22:04

Фото: BERND VON JUTRCZENKA/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля. «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии. «В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Путин призвал не навязывать прививку от COVID 21 июля 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона. Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу 21 июля 2021, 15:20

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене. «Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме. Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook. Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса. «По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве. Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей 21 июля 2021, 18:00

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. «Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге. Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. Путин назвал повышение цен на овощи «особо острым вопросом» 21 июля 2021, 17:06 Текст: Алексей Дегтярев

Подорожание базовых продуктов питания в России стало острым вопросом, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства, передает ТАСС. Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Меркель обсудила с Путиным «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину 21 июля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. «Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток – 2», – приводит ее слова ТАСС. Деммер добавила, что «обсуждались также двусторонние вопросы». Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Астрологи назвали ближайшие недели благоприятными для вакцинации от COVID 21 июля 2021, 21:43

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Дату прививки против коронавируса лучше всего планировать в астрологически безопасное для себя время. Однако в ближайшие три недели большей части населения можно смело отправляться на вакцинацию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные астрологи. «Первое и самое важное, на что нужно обратить внимание при подготовке к вакцинации, это на состояние здоровья», – говорит астролог и психолог Василиса Володина. По ее словам, необходимо сначала отправиться на консультацию к врачу, который подтвердит, что вакцинацию осуществлять можно, или же делать этого по каким-либо причинам не порекомендует. «И если уже доктор принимает решение о вакцинации, то надо выбирать для этой процедуры хороший день. Но общих для всех хороших дней нет. Есть день, который можно выбрать по индивидуальному гороскопу. Это точно так же, как нет лекарства, которое подходит всем от всех болезней», – поясняет собеседница. Астролог уверяет, что разработала календарь безопасных дней для прививок, исключив дни, в которые могут случиться аллергические реакции, подняться температура. Астролог, директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина отмечает, что точные даты астрологически благоприятных для вакцинации дней назвать не может, подчеркивая, что они индивидуальны для каждой личности. «В принципе, на данный момент на ближайшие две–три недели никаких существенных противопоказаний для того, чтобы сделать прививку, нет. То есть сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», – рассказывает специалист. Она делится, что и сама пошла на вакцинацию , несмотря на то, что имела риск, поскольку является аллергиком. А все потому, что уже известно: вирус будет мутировать и дальше, тем более что COVID – не последняя инфекция, которая ожидает планету. «Есть один очень древний ключ о том, что когда одна очень дальняя планета Прозерпина входит в разрушительный градус, на Земле происходят сильные эпидемии. Сейчас она движется в направлении разрушительного градуса в Скорпионе. Она войдет в него в 2022-м и будет находиться там около двух лет, до 2023 года включительно. Поэтому, возможно, нас ждут какие-то еще более нехорошие эпидемии, даже не связанные с ковидом», – считает Рассушина.

Ранее молекулярный биолог Сергей Нетесов заявил, что чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания. По его мнению, надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда появится шанс на завершение пандемии и прекращение появления новых мутаций вируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки 21 июля 2021, 19:48 Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». Организовать прямые поставки от производителей на рынки и ярмарки ЕР предложила на совещании по снижению цен на «борщевой набор». «Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок и обеспечим снижение цен», – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом. Она пояснила, что эту работу начали вместе с ЕР. «С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, железнодорожных и автобусных станций, на городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров. Такая совместная работа правительства, регионов и «Единой России» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора», – добавила Абрамченко. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Ученые оценили эффективность вакцин Запада от дельта-штамма 22 июля 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса, свидетельствуют результаты исследований, опубликованные в среду изданием The New England Journal of Medicine («Медицинский журнал Новой Англии»). Как отмечается в публикации, специалисты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых данными вакцинами в Англии. По его результатам было установлено, что в случае заражения дельта-вариантом вакцинация двумя дозами препарата дает практически тот же уровень защиты, что и при заражении альфа-вариантом, который появился в Великобритании и получил особенное распространение в начале 2021 года, передает ТАСС. Так, вакцинация двумя компонентами препарата Pfizer и BioNTech давала защиту 88% при заражении дельта-штаммом, по сравнению с 93,7% при варианте «альфа». Две дозы вакцины AstraZeneca давали защиту на уровне 67% при дельта-штамме и 74,5% – при альфа-варианте. «Сравнение эффективности вакцин при дельта-варианте и альфа-варианте после введения двух доз препарата выявило лишь небольшие различия», – подчеркивается в материале. «Эти выводы говорят в пользу усилий по вакцинации двумя дозами препарата представителей уязвимых групп населения», – подчеркнули авторы. Накануне директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин предложил контроль за лесами в малонаселенных регионах передать на федеральный уровень 21 июля 2021, 17:53 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин по итогам доклада главы Якутии Айсена Николаева о ситуации с лесными пожарами поручил правительству подготовить предложение о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов и малой плотностью населения на федеральный уровень. Выслушав доклад Николаева и его предложения, президент рассказал, что «есть еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень», передает ТАСС. Он спросил, как глава региона относится к такой инициативе. Николаев пояснил, что поддерживает предложение, поскольку вопросы по защите таких больших территорий лесов от пожаров необходимо держать на федеральном уровне. «Давайте мы это пометим для себя. И я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения», – продолжил глава государства. Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина пометить себе этот вопрос. «С коллегами проработайте и доложите мне», – сказал президент. «Принято, Владимир Владимирович», – ответил глава правительства. Также Путин напомнил, что Мишустин с рабочим визитом отправится на Дальний Восток. «Посмотрите, где конкретно можно было бы коллег собрать, поговорить на эту тему, но [также] и на все смежные темы», – сказал президент. Премьер пообещал, что проведет такое совещание. В Москве решили возобновить розыгрыш машин среди получивших первую прививку от COVID 21 июля 2021, 14:27 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве в среду снова разыграют пять машин среди сделавших прививку от COVID-19: выиграть автомобиль могут те, кто получил первый компонент вакцины с 12 по 18 июля, сообщает пресс-служба мэра Москвы. «21 июля состоится розыгрыш автомобилей среди москвичей, сделавших прививку против COVID-19. Победителей выберут из числа тех, кто получил первый компонент вакцины в период с 12 по 18 июля», – говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Уточняется, что прямая трансляция розыгрыша состоится на телеканале «Москва-24». После эфира организаторы позвонят победителям с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как забрать приз. Также имена победителей будут опубликованы на сайте mos.ru. Кроме того, для жителей Москвы старше 60 лет, которые сделали прививку от COVID-19, действует поощрительная акция «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). Принять участие в онлайн- или офлайн-форме смогут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа 2021 года включительно. В июне власти Москвы разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от коронавирусной инфекции в рамках акции «Вакцина рулит». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей. Глава МЭР предложил выдавать гранты малому бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса 21 июля 2021, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

Минэкономразвития предложило давать краткосрочные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность будет приостановлена из-за ограничений по коронавирусу, предложение поддержал президент Владимир Путин. В разных регионах может возникнуть необходимость введения дополнительных, более жестких ограничений по эпидемии, связанными с полной приостановкой, заявил глава МЭР Максим Решетников на совещании правительства с президентом, передает РИА «Новости». «Важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку», – отметил глава ведомства. «Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений», – продолжил министр. Он пояснил, что двух недель ограничений обычно хватает для стабилизации ситуации, и предложил рассчитывать грант «исходя из половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на две недели ограничений, если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально – вплоть до одного МРОТ на сотрудника». «Разумеется, поддержу», – сказал Путин в ответ на прозвучавшее предложение. При этом он отметил, что регионам необходимо координироваться с федеральным центром при введении подобных ограничений. «Тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так, как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно правительство и не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки», – пояснил глава государства. «Конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас. Но координация с регионами должна быть налажена», – указал он. ОП представит антирейтинг нарушающих законодательство соцсетей 21 июля 2021, 17:30 Текст: Евгения Шестак

Общественная палата России в начале августа презентует новый антирейтинг социальных сетей, которые лидируют по распространению запрещенного контента и нарушению прав российских пользователей Сети, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина. «В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей – злостных нарушителей российского законодательства», – сказала она ТАСС. Отмечается, что лидером первого антирейтинга зимой этого года стала социальная сеть Twitter, позже Роскомнадзор замедлил ее трафик на территории России в связи с систематическим нарушением закона. Ранее мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России, из-за чего в их отношении будут составлены административные протоколы. Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей». ОП и политические партии подписали соглашение о наблюдении за чистотой выборов 21 июля 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Общественная палата подписала с российскими партиями соглашение об обеспечении наблюдения за чистотой выборов депутатов Госдумы. «Подписание предварила жаркая дискуссия участников на тему необходимости обеспечения безопасности здоровья на участках – партийные представители высказали самые разные точки зрения на необходимость вакцинирования наблюдателей. Но сошлись в одном: обеспечить честность и прозрачность выборов, и безопасность здоровья на участках – задача всех участников выборов», – говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Открывая церемонию, председатель ОП Лидия Михеева отметила, что Общественная палата, выступая субъектом общественного контроля за выборами, накопила существенный опыт общественного мониторинга. Она напомнила, что во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции статус общественный наблюдателей получили 526 тыс. граждан. Тогда, по словам Михеевой было впервые подписано соглашение между Общественной палатой и партиями. «Нам хотелось бы продолжить работу в таком же конструктивном и продуктивном ключе. Уже сегодня мы можем на взаимной основе договариваться по координации наблюдения, в том числе видеонаблюдения», – сказала она. Важным направлением работы Михеева назвала обеспечение санитарной безопасности и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на профилактику распространения коронавируса. По ее словам, ОП поддерживает идею вакцинации независимых общественных наблюдателей. «Наблюдатели не должны становиться источником риска, выступая невольным переносчиком заболевания», – заявила она, призвав потенциальных наблюдателей сделать себе прививку и пообещав содействие со стороны федеральной и региональных общественных палат в организации вакцинации на местах. Также Михеева выразила убежденность в том, что сотрудничество партий и общественников «обеспечит синергию и позволит достичь главного результата – соблюдения законодательства в ходе избирательной кампании». Тема безопасности на участках вызвала горячую дискуссию среди участников заседания. Так, зам секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко напомнил о предложении партии подписать соглашение «За безопасные выборы», в котором приоритетное внимание уделяется вопросам соблюдения мер санитарной безопасности в ходе избирательной кампании и дней голосования. Руководитель центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил о планах партии задействовать в наблюдении за выборами 60 тыс. человек. «Мы выступаем за безопасность избирательного процесса для жизни и здоровья граждан, поэтому будем рекомендовать своим представителям пройти вакцинацию», – сказал он, подчеркнув, что решение должно приниматься гражданами добровольно. «Для нас важно, чтобы отсутствие прививки не стало основанием для отказа в допуске наблюдателям», – уточнил он. Глава Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков сообщил, что отделения партии во всех регионах пописали соглашения с общественными палатами. К контролю за выборами со стороны партии уже привлечено 15 тыс. человек. При подготовке наблюдателей партия уделяет приоритетное внимание вопросам сохранности жизни и здоровья граждан. «Мы просим наших избирателей, поскольку это в основном люди старшего поколения, максимально соблюдать меры личной безопасности и вакцинироваться, если против того не возражает их лечащий врач», – сказал он. Лидер партии «Российская партия свободы и справедливости» Максим Шевченко против обеспечения чистоты выборов не возражал, но потребовал внести в соглашение редакторские правки, уточняющие ряд позиций. Шевченко выступил против проведения обязательной вакцинации, рассказав о личном опыте болезни. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Василий Власов, говоря об обеспечении безопасности в ходе голосования, предложил обратиться в соответствующие ведомства с просьбой об отмене занятий в школах и вузах, где расположены избирательные участки в первый два дня голосования – 17 и 18 сентября. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. Российское общество «Знание» провело первый эфир по вопросам вакцинации 21 июля 2021, 21:18 Текст: Елена Мирошниченко

Россияне направили более 300 вопросов о вакцинации в эфир в рамках просветительской инициативы «Разберемся в вакцинах вместе», на самые актуальные из них ответил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», врач-педиатр Павел Савчук. В ходе эфира Савчук рассказал о важности вакцинации для формирования коллективного иммунитета, работе по популяризации вакцинации и проблемах ковид-диссидентства, а также о работе волонтерских организаций в период пандемии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Пандемия коронавирусной инфекции стала огромным стрессом и фактором, с которым мир ранее не сталкивался. Однако для введения ограничительных мер существовали очень серьезные предпосылки – самоизоляция и использование средств индивидуальной защиты требовались для спасения жизней. Вакцинация – это тоже спасение жизни, поэтому очень важно сформировать коллективный иммунитет», – сказал Савчук. В ходе интервью эксперт рассказал о «правиле швейцарского сыра» – чем больше «слоев» между человеком и возбудителем, тем меньше шанс у инфекции добраться до человека, поэтому важно иметь в социуме как можно больше привитых, чтобы защитить категории населения с противопоказаниями к вакцинации. «Задача общественных организаций – просвещать другие общественные организации, развеивать мифы, сделать так, чтобы люди верили проверенным медицинским источникам. Обилие недостоверных источников информации заставляет людей сомневаться в словах врачей, и ВОЗ уже признала антивакцинное движение одной из угроз глобальному здравоохранению. Не всегда легко разобраться в обилии информации, поэтому широкая информационная работа станет главным средством в борьбе с антивакцинным движением», – отметил Савчук. Также эксперт отметил работу волонтеров Красного креста и других волонтерских организаций во время пандемии коронавирусной инфекции. С начала акции #МЫВМЕСТЕ к ней присоединились 186 тысяч волонтеров, которые помогали в колл-центрах, больницах и пунктах вакцинации, доставляли продуктовые наборы самым незащищенным категориям населения в период самоизоляции, работали в службе психологической поддержки. Проект «Разберемся в вакцинах вместе» был запущен, чтобы помочь людям принять решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. В рамках просветительской кампании общество «Знание» совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации.