Россия заключила на МАКС-2021 экспортных контрактов на 1 млрд евро Истребитель Checkmate решили оснастить прицелом «Швабе» Штурмовики Су-25СМ решили задействовать в учениях на границе с Афганистаном 22 июля 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи штурмовиков Су-25СМ объединенной российской военной базы в Киргизии будут привлечены к совместному российско-узбекистанскому учению, которое пройдет в начале августа у границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «Всего будет задействовано звено штурмовиков Су-25СМ. Практические действия учения пройдут на полигоне «Термез» в районе, граничащем с Афганистаном. В ходе учения российские штурмовики обеспечат поддержку с воздуха совместной группировке войск, отрабатывающей учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Отмечается, что экипажи Су-25СМ также выполнят задачи по поиску и уничтожению замаскированных баз условного противника и отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов. Основу российского контингента на учении составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО, добавили в ведомстве. Ранее российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана.

На Украине новый российский истребитель сочли «списанным у двоечника» 21 июля 2021, 14:46

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

На Украине заявили, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), якобы является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. Как утверждает обозреватель Defense Express, новый российский самолет якобы очень похож на Boeing X-32, который участвовал в тендере на многофункциональный истребитель пятого поколения для ВВС США, но не смог обойти F-35 Lightning II. В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет якобы «списан у двоечника». Среди недостатков Boeing X-32, в частности, указаны V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность. Тем временем в ФСВТС заявили, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. В России указали на некомпетентность начальника штаба ВВС Британии 21 июля 2021, 13:05

Фото: instagram.com/britisharmy

Текст: Елена Лексина

«Некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России, которая носит оборонительный характер», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал заявление начальника штаба британских ВВС Майкла Уигстона о возможности развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. По словам эксперта, Россия не собирается размещать крылатые ракеты в Калининградской области до тех пор, пока «наши вероятные противники не разместят свои ракеты средней дальности в Европе». «В результате этого Британия действительно окажется в радиусе поражения. Но это лишь гипотетическая возможность, а не руководство к действию», – отметил Леонков. «Однако если британские ВВС захотят сунуться в Калининградскую область, то наши войска устроят им что-то пострашнее Перл-Харбора, о котором говорил Уигстон. С другой стороны, жалобы Уигстона на российские «изощренные системы ПВО» и вовсе не имеют под собой оснований, потому что это оборонительные средства вооружения, не предназначенные для нападения», – пояснил Леонков. «Я всегда таким некомпетентным специалистам советую почитать нашу военную доктрину, которая носит оборонительный характер», – объяснил собеседник. Что касается заявлений Уигстона об отставании Британии от России с точки зрения развития систем ПВО, «то здесь Лондон может лишь «поблагодарить» своих коллег из Вашингтона». «В результате деятельности военно-промышленного комплекса США ключевыми средствами ПВО стали только американские комплексы Patriot, которые могут работать на дистанции до 120 км. Британцы считали, что этого достаточно», – указал эксперт. По словам Леонкова, появление американского проекта затормозило все разработки, которые вела Британия. «В результате у них остались только комплексы малой дальности. Вся эшелонированная система обороны Европы строилась вокруг комплекса Patriot. Но времена меняются и появляются новые комплексы ПВО. А поскольку британцы долгое время не занимались этим вопросом, почивали на лаврах и считали, что их система ПВО непроницаема, то теперь им приходится менять концепцию», – пояснил собеседник. «Кроме того, наши комплексы ПВО как по высоте, так и по дальности перехвата кратно превышают комплекс Patriot», – утверждает он. Поэтому сейчас британцы пытаются выйти из военной зависимости от США. «Ко всему прочему, британцы были зависимы от американцев и по противокорабельным ракетам, а также по баллистическим ракетам с ядерными боеголовками. Постепенно они полностью утратили технологию ракетного производства. А создавать что-то самим теперь сложно. Я думаю, все закончится тем, что они будут проводить совместные проекты с американцами и создавать ракеты для стран НАТО», – подытожил собеседник. Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Также Уигстон указал, что Британия «отстала с точки зрения противовоздушной обороны». «У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. В свою очередь Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия подтверждает свою приверженность мораторию на развертывание ракет средней и малой дальности наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американцы на фоне испытаний «Циркона» предложили приступить к изучению русского языка 21 июля 2021, 13:19

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/

РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Читатели Fox News усомнились в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон», и предложили приступить к изучению русского языка. Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал. «И Россия, и Китай за последние пару дней выступили с угрожающими заявлениями в адрес США. И это не рядовое бряцание оружием», – считает Skepticismisgood, передает РИА «Новости». «Россия – это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про «слабые» российские вооруженные силы, потому что это вранье. … Война против них будет чрезвычайно болезненной», – почеркнул Commiesamongus. При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников. «Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем», – написал pcbhog. «США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. … Надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис (вице-президенту) хоть палец покажи, все смешно, и бог его знает, кто там вообще все решает», – отметил buildthedamnwall877. Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие – не смогли воздержаться от шуток. «Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит», – иронизирует Nanookanono28. «Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит «непреднамеренный конфликт»… Даже ракет никаких не понадобится», – написал другой пользователь. Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу». Разработчик «Цирконов» заявил о проходящих по графику испытаниях 21 июля 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

Испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику, заявил на авиасалоне МАКС-2021 гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. «Все идет согласно графикам. Надеюсь, то, что запланировано, будет исполнено в срок», – цитирует Обносова РИА «Новости». Напомним, в понедельник фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Позже источник сообщал, что очередной испытательный пуск «Циркон» на максимальную дальность планируется в ближайшее время провести с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Выяснились особенности модернизации вертолета Ка-52М 22 июля 2021, 08:14

Фото: minpromtorg.gov.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «изделие 305», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах авиасалона МАКС-2021. «На опытном образце Ка-52М выполнена серия стрельб высокоточными крылатыми ракетами «изделие 305» по мишеням, имитирующим объекты условного противника. Пуски проводились на одном из военных полигонов и признаны успешными», – сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что «ракеты «изделие 305» оснащены мультиспектральной головкой самонаведения и имеют возможность перенацеливания в воздухе, что было продемонстрировано в ходе стрельб». Источник не уточнил период проведения испытаний. Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году. Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения. Ранее член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский обратил внимание на уникальные возможности модернизированного боевого вертолета Ка-52М, разработка которого завершится в 2022 году. Россия заключила на МАКС-2021 экспортных контрактов на 1 млрд евро 22 июля 2021, 10:24

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подписал на авиасалоне МАКС-2021 13 экспортных контрактов на поставку оборонной продукции стоимостью 1 млрд евро, сообщил гендиректор компании-спецэкспортера Александр Михеев. «Рособоронэкспорт» максимально использовал потенциал МАКС-2021, подписав на полях салона 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В портфель заказов компании и производственные планы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по итогам МАКС-2021 вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также современные авиационные средства поражения, ряд образцов бронетанковой и автомобильной техники», – передает ТАСС слова Михеева. По его словам, в ходе выставки «Рособоронэкспорт» провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств противовоздушной и радиоэлектронной борьбы для более 30 делегаций из 20 стран. «В ходе переговоров на МАКС-2021 иностранные партнеры компании проявили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1», – сообщил Михеев. Глава «Рособоронэкспорта» добавил, что в рамках переговоров на полях салона компания обсудила с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизацию ранее поставленной авиационной техники. Как отметил Михеев, партнеров «Рособоронэкспорта» заинтересовал новейший легкий тактический самолет Checkmate, впервые представленный Ростехом на МАКС-2021. «Ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота. Они высоко оценили его характеристики», – подытожил глава «Рособоронэкспорта». Ранее Михеев рассказал, что «Рособоронэкспорт» проводит консультации с пятью государствами, заинтересованными в приобретении многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Россия почти перестала продавать оружие за доллары 22 июля 2021, 10:17 Текст: Алина Назарова

Доля контрактов на поставку российских вооружений, оплачиваемых в долларах, стремится к нулю, заявил в ходе авиасалона МАКС-2021 гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «Большинство контрактов «Рособоронэкспорта» в настоящий момент заключается в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Доля долларов в наших контрактах уверенно стремится к нулю. Кроме того, мы активно используем офсетные механизмы и инструменты встречной торговли», – сказал он, передает РИА «Новости». Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, в июле Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%. Михеев также сообщил, что иностранцы хотят купить в России самолеты, вертолеты и средства ПВО. «В Жуковском «Рособоронэкспорт» провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств ПВО и РЭБ для более 30 делегаций из 20 стран. В ходе переговоров на МАКС-2021 иностранные партнеры компании проявили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1», – сказал Михеев. Кроме того, отметил он, в рамках переговоров на полях авиасалона «Рособоронэкспорт» обсудил с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, с Ближнего Востока, из Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизацию ранее поставленной авиационной техники. МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Разработчик рассказал о двухместной версии истребителя Checkmate 21 июля 2021, 21:22 Текст: Алексей Дегтярев

У однодвигательного истребителя Checkmate может быть двухместная модификация, заявила директор департамента информационной политики и общественных коммуникаций «Сухого» Анастасия Кравченко. «Это тот самый принцип открытой архитектуры, который позволяет нам сделать как беспилотную, так и пилотируемую версию этого самолета. Также мы можем сделать корабельную и двухместную модификации самолета Checkmate», – пояснила Кравченко в эфире «России 24», передает ТАСС. Она добавила, что на данный момент самолет уже готов к испытаниям. В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Российские военные выехали в Белоруссию на учения «Запад-2021» 21 июля 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместных стратегических учениях «Запад-2021» прибывают в среду в Белоруссию. «Сегодня в Беларусь прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», – передает ТАСС сообщение пресс-службы минобороны республики. При этом отмечается, что тема предстоящих с 10 по 16 сентября учений – «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал массовое применение авиации на российско-белорусских учениях «Запад». Литва предложила создать план реагирования из-за «возможных провокаций» России 21 июля 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Вильнюс опасается «возможных провокаций» России на восточных границах Евросоюза или во время российско-белорусских военных учений «Запад – 2021» и предлагает аккредитованным в республике послам ЕС выработать план реагирования, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «ЕС должен подготовить план реагирования на возможные провокации России в странах восточного соседства ЕС или во время российско-белорусских военных учений «Запад – 2021», – заявил министр, передает РИА «Новости». Кроме того, Ландсбергис утверждает, что риск потенциальных провокаций был довольно высок в контексте миграционного кризиса в Литве. Совместные маневры «Запад – 2021» пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства. Также министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал массовое применение авиации на российско-белорусских учениях. Комплекс «Касатка» получил искусственный интеллект 22 июля 2021, 08:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский поисково-прицельный комплекс «Касатка» получил алгоритмы искусственного интеллекта, сообщил исполнительный директор разработавшей комплекс компании «Радар ммс» Иван Анцев. «Программное обеспечение «Касатки» построено по самым современным принципам с применением искусственного интеллекта и нейроаналитики. Благодаря применению искусственного интеллекта в комплекс заложены технологии, обеспечивающие самообучение», – цитирует ТАСС Анцева. По его словам, в «Касатку» заложены принципы открытой архитектуры, модульного построения и унификации к различным носителям. «Во главе этих принципов - применение искусственного интеллекта, причем не к отдельным видам оборудования, а ко всему оборудованию комплексно, и, по сути, это является основной особенностью комплекса», – отметил он. «Касатка» может быть установлена на любой носитель и позволяет интегрировать в комплекс любое оборудование. Конечный состав и функционал ППК «Касатка» определяется задачами, которые ставит перед собой заказчик, а также массогабаритными характеристиками носителя: к примеру, вертолет «Ансат» может нести один состав оборудования, а самолет Бе-200 - другой», – сказалл Анцев. По его словам, часть компонентов «Касатки» устанавливается на беспилотные летательные аппараты. «Отдельные элементы ППК «Касатка», такие как магнитометрические системы, мы успешно устанавливаем на беспилотные воздушные суда для проведения геофизических исследований. К настоящему времени нами совместно с различными заказчиками успешно выполнен обширный пласт работ по геологоразведке», – добавил он. «Радар ммс» может адаптировать поисково-прицельный комплекс «Касатка» для перспективного турбовинтового авиалайнера Ил-114-300. «В интересах экспортных заказчиков мы рассматриваем установку поисково-прицельного комплекса на новый Ил-114-300. Потенциальным заказчикам мы демонстрируем весь спектр задач, решаемых «Касаткой», и весь функционал комплекса на примере летающей лаборатории на базе самолета Ил-114 в экспериментально-боевом применении на полигонах и в условиях реального решения задач», – проинформировал Анцев. К морскому патрульному самолету «Касатка» на базе Ил-114-300 уже проявляется интерес: «Интерес к комплексу значителен как со стороны внутренних заказчиков, так и со стороны экспортных», – добавил Анцев. Запуск Ил-114-300 в серийное производство позволит обеспечить «Касатку» надежным носителем. «С учетом планируемого выхода в серийное производство нового турбовинтового Ил-114-300, который представлен на МАКС-2021, «Касатка» обретает перспективный носитель и значительный экспортный потенциал. Ил-114-300 может быть исполнен и для решения задач гражданской авиации, так и в модификации со специальным оснащением под выполнение различных патрульных, мониторинговых и поисковых задач. Основные достоинства этого самолета – экономичность в обслуживании, неприхотливость к качеству взлетно-посадочной полосы, возможность совершать посадку на проработанное лыжное шасси, эксплуатация на разных высотах и в широких диапазонах температур, в том числе в условиях Арктического региона» – отметил Анцев. Характеристики самолета позволяют ему находиться в воздухе около 11 часов. «Эта способность к продолжительному барражированию крайне удобна для использования в целях патрулирования водных и сухопутных границ, различных видов мониторинга, поисковых операций», – сообщил Анцев. Напомним, в августе 2017 года Анцев заявил, что на новые самолеты Военно-морского флота планируется установить поисково-прицельный комплекс «Касатка». Ил-76 доставили первые БМП-2М на российскую военную базу в Таджикистан 22 июля 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Самолеты Ил-76 начали доставку БМП-2М на военную базу России в Таджикистан для участия в совместных учениях воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из России на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) в 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Партия из 17 модернизированных боевых машин поступит на вооружение мотострелковых подразделений до конца июля взамен более ранних модификаций. БМП-2М имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 «Акведук», способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности. Модернизированные машины пехоты примут участие в совместном учении воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана в период с 5 по 10 августа на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области республики Таджикистан, уточняет ЦВО. Напомним, в среду командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявил, что российская военная база в Таджикистане до конца июля получит 17 модернизированных БМП-2. Российские военные прибыли в Брест для учений «Запад» 22 июля 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый эшелон с военнослужащими и техникой из России прибыл в Брест для участия в белорусско-российских стратегических учениях «Запад-2021». «В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации. Им предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы минобороны Белоруссии. Стратегические командно-штабные учения «Запад-2021» пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства. Ранее министр обороны Сергей Шойгу анонсировал массовое применение авиации на российско-белорусских учениях «Запад». Расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника 22 июля 2021, 08:49 Текст: Дмитрий Зубарев

На Камчатке расчеты БРК «Бал» Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали электронные удары по надводным кораблям условного противника, сообщили в Минобороны. «Расчеты дивизионов противокорабельных береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота на Камчатке отработали задачи по нанесению ударов по кораблям десантного отряда условного противника. Подразделения в составе колонн совершили марш по пересеченной местности из мест постоянной дислокации в назначенные позиционные районы, где отработали нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки машин. Проведены тренировки по организации охранения от нападения «вражеских» диверсионно-разведывательных групп», – передает официальный сайт Минобороны. В ходе практических действий мобильные пусковые установки «Бал» отработали алгоритм получения целеуказания и нанесение удара по десантному отряду кораблей условного противника с выполнением учебных (электронных) пусков ракет. После выполнения упражнений расчеты БРК «Бал» оперативно сменили позицию, в целях ухода от ответного огня. К отработке задач тактического учения привлечено более 100 военнослужащих и порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники соединения. Напомним, в феврале 2019 года ТОФ получил 10 новых комплексов «Бал». Истребитель Checkmate решили оснастить прицелом «Швабе» 22 июля 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Швабе» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящие в госкорпорацию «Ростех», заключили соглашение на разработку и поставку оптико-электронной прицельной системы КОЭПС-75 для новейшего российского легкого тактического самолета Checkmate, сообщили в пресс-службе «Швабе» на МАКС-2021. «Самолет ЛТС Checkmate оснастят оптико-электронной прицельной системой КОЭПС-75, разработанной Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе». В соответствии с требованиями заказчиков комплекс в базовом варианте может быть дополнен станциями посадки и обороны», – передает ТАСС сообщение холдинга. Соглашение в ходе авиасалона подписали генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев и глава ОАК Юрий Слюсарь. «ЛТС Checkmate – передовой авиационный комплекс, который характеризуется возможностью адаптации под потребности заказчика, низкой стоимостью эксплуатации и широкими боевыми возможностями. Будем совершенствовать характеристики самолета, используя потенциал и наработки «Швабе» и других кооперантов, при этом проектировать и создавать блоки нового самолета в сжатые сроки и под заданную стоимость продукта», – приводит пресс-служба слова генерального директора ОАК Юрия Слюсаря. В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью.