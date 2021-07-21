Российское общество «Знание» провело первый эфир по вопросам вакцинации Астрологи назвали ближайшие недели благоприятными для вакцинации от COVID 21 июля 2021, 21:43

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Дату прививки против коронавируса лучше всего планировать в астрологически безопасное для себя время. Однако в ближайшие три недели большей части населения можно смело отправляться на вакцинацию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные астрологи. «Первое и самое важное, на что нужно обратить внимание при подготовке к вакцинации, это на состояние здоровья», – говорит астролог и психолог Василиса Володина. По ее словам, необходимо сначала отправиться на консультацию к врачу, который подтвердит, что вакцинацию осуществлять можно, или же делать этого по каким-либо причинам не порекомендует. «И если уже доктор принимает решение о вакцинации, то надо выбирать для этой процедуры хороший день. Но общих для всех хороших дней нет. Есть день, который можно выбрать по индивидуальному гороскопу. Это точно так же, как нет лекарства, которое подходит всем от всех болезней», – поясняет собеседница. Астролог уже разработала календарь безопасных дней для прививок. Гороскоп исключает дни, в которые могут случиться аллергические реакции, подняться температура, ухудшиться самочувствие. Все остальные дни считаются приемлемыми для прохождения вакцинации. «Я считаю, что для серьезных шагов в жизни астрология просто необходима. Она должна быть включена в процесс принятия решения, будь то серьезная покупка, брак или какие-то другие шаги, которые могут существенно изменить жизнь. И надо сказать, что медицинское вмешательство, особенно достаточно важное в данный момент – это тоже такой важный шаг. Это как для операции всегда лучше день подбирать, так и тут», – убеждена Володина. Поэтому она настоятельно рекомендует при принятии решения о вакцинации обратиться к астрологу, лучше всего к тому, в котором человек уже уверен, чтобы определить конкретное время для вакцинации. Астролог, директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина отмечает, что точные даты астрологически благоприятных для вакцинации дней назвать не может, подчеркивая, что они индивидуальны для каждой личности. «В принципе, на данный момент на ближайшие две–три недели никаких существенных противопоказаний для того, чтобы сделать прививку, нет. То есть сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», – рассказывает специалист. Она делится, что и сама пошла на вакцинацию в первых рядах, несмотря на то, что имела большой риск, поскольку является аллергиком. А все потому, что уже известно: вирус будет мутировать и дальше, тем более что COVID – не последняя инфекция, которая ожидает планету. «Есть один очень древний ключ о том, что когда одна очень дальняя планета Прозерпина входит в разрушительный градус, на Земле происходят сильные эпидемии. Сейчас она движется в направлении разрушительного градуса в Скорпионе. Она войдет в него в 2022-м и будет находиться там около двух лет, до 2023 года включительно. Поэтому, возможно, нас ждут какие-то еще более нехорошие эпидемии, даже не связанные с ковидом», – считает Рассушина. Собеседница объясняет, что есть гипотеза, что из-за таяния ледников могут высвободиться какие-то вирусы, которые очень давно не появлялись. Но астрологу ясно одно – для того, чтобы человечеству максимально избежать каких-либо последствий, просто необходимо следовать указаниям врачей. В данном случае специалист подчеркивает, что нужно сделать прививку в благоприятный для этой процедуры период.



Ранее молекулярный биолог Сергей Нетесов заявил, что чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания. По его мнению, надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда появится шанс на завершение пандемии и прекращение появления новых мутаций вируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Адвокат предположил, какое наказание грозит напавшей на сына Пьехи женщине 21 июля 2021, 17:11

Фото: knyaginya/Instagram

Текст: Татьяна Косолапова

Учитывая наличие троих детей и отсутствие судимости, женщине, которая применила физическую силу к сыну певца Стаса Пьехи и ударила бабушку ребенка, с большой долей вероятности удастся избежать лишения свободы, но не условного срока, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов. После того, как в поселке Рощино под Петербургом супруга футбольного судьи Владислава Безбородова напала на сына Стаса Пьехи, ребенка госпитализировали в больницу. В лечебном учреждении мальчику диагностировали черепно-мозговую травму (ЧМТ) и ушибы, о чем сообщает адвокат семьи Сергей Жорин. Следственный комитет по Выборгу проводит проверку по факту избиения ребенка. «Исходя из поведения Безбороовой, вполне вероятно то, что она имеет какие-то психические расстройства, не исключающие вменяемость. Поэтому, скорее всего, она все-таки будет привлечена к ответственности. Если, конечно, будет возбуждено уголовное дело и в ходе следствия будет назначена психиатрическая экспертиза, которая покажет, что у нее нет психического заболевания», – говорит Калинов. В случае, если подобное заболевание у напавшей на ребенка и его бабушку будет найдено, и оно подтвердит, что дама во время инцидента не отдавала отчет своим действиям и была невменяема, то в таком случае ей полностью удастся избежать какого-либо наказания, продолжает адвокат. Однако он сомневается в таком развитии событий. «На мой взгляд, Безбородова все-таки понимала, что делает, поэтому должна понести наказание. Исходя из того, что она нанесла удары бабушке, то максимум, что там может быть, это статья 116 УК РФ «Побои». Но, естественно, никакого лишения свободы не будет», – считает собеседник. По словам экс-супруги Стаса Пьехи Натальи Горчаковой, ее маме, которая заступилась за внука, во время инцидента жена Безбородова попыталась нанести удар в шею, но та успела прикрыться рукой. Она «получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить». «Мальчика положили с сотрясением мозга, поэтому тут можно инкриминировать и пункт «д» статьи 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Но она имеет трех детей и ранее, вероятнее всего, не совершала никаких преступлений. Это выступит в качестве смягчающего обстоятельства. Поэтому о реальном лишении свободы здесь речь не идет», – убежден Калинов. Он подчеркивает, что если же дело будет возбуждено, то женщина получит условное и административное наказания. Кроме того, адвокат обращает внимание на то, что семье Пьехи следует подать гражданский иск на возмещение морального и материального вреда. «На мой взгляд, необходимо все-таки решиться на возбуждение уголовного дела и требовать для Безбородовой максимального наказания. Лишения свободы в ее случае точно не будет, но получит хотя бы условный срок. Применение физической силы к ребенку безнаказанным не должно остаться», – заключил специалист. Напомним, Горчакова поделилась в социальных сетях историей о том, что во время отдыха в поселке Рощино под Петербургом жена Безбородова запретила семилетнему сыну артиста дружить с одним из ее троих детей. Ребенок в отместку проткнул их надувной бассейн карандашом. После инцидента супруга Безбородова примчалась на участок соседей, «швырнула на пол» семилетнего сына Пьехи, а также ударила бабушку, которая попыталась защитить внука. Кроме того, экс-супруга Пьехи рассказала, что Безбородова и ранее проявляла агрессию к няням своих детей, регулярно устраивала скандалы. Также есть видео, на котором напавшая заявляет, что «бабушку вообще надо было грохнуть». ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма коронавируса 21 июля 2021, 07:49

Фото: WHO/Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. «Чем шире распространение (вируса), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало», – передает ТАСС слова Гебрейесуса на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио. Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос о том, «когда же закончится пандемия». «Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов... Пандемия – это испытание, и мир с ним не справляется», - отметил он. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. людей», – сказал глава ВОЗ. Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что «обладает всеми необходимыми для этого инструментами» – «отсутствие реальных политических обязательств». «Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства», – добавил он. «Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», – отметил Гебрейесус. Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Путин призвал не навязывать прививку от COVID 21 июля 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона. Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей 21 июля 2021, 18:00

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. «Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге. Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. В театре Ленсовета рассказали о самочувствии госпитализированного с COVID Боярского 21 июля 2021, 16:48 Текст: Дарья Григоренко

Заболевший коронавирусом народный артист России Михаил Боярский продолжает оставаться под медицинским наблюдением, сообщили в Театре имени Ленсовета. «Пока без изменений. Пока еще под наблюдением врачей», – отметили в театре, передает ТАСС. В середине прошлой недели стало известно о том, что 71-летний артист проходит лечение от ковида в одном из городских стационаров. Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом, призвав россиян привиться от COVID-19. На прошлой неделе жена артиста Лариса Луппиан сообщила, что он пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус. Она добавила, что Боярский переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса. «ЭпиВакКорона» оказалась доступна в Москве лишь для вакцинации вторым компонентом 21 июля 2021, 10:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «информация о доступности вакцины «ЭпиВак» в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной», в город «действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом». Отмечается, что полученный объем «полностью удовлетворит потребность в вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города». Ранее эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак». За сутки в России выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса 21 июля 2021, 11:36

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3254, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1939. Всего в стране выявлено 6 030 240 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 404 797 человек, из них 22 584 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 150 705 человека. Накануне, 20 июля, в России выявили 23 770 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 66. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Аксенов оценил вероятность закрытия турсезона в Крыму 21 июля 2021, 12:07 Текст: Евгения Шестак

Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, то властям полуострова придется закрывать туристический сезон, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в настоящее время планов по закрытию турсезона в республике нет, однако число новых случаев инфекции за неделю стало рекордным, отметил он в ходе трансляции в соцсети «ВКонтакте». «Если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее. К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии», – сказал он. Ранее сообщалось, что в детских лагерях и учреждениях стационарного соцобслуживания Крыма, где привито менее 95% персонала, ужесточены ограничения из-за коронавирусной инфекции. Первого спортсмена отстранили от Олимпиады в Токио из-за COVID-19 21 июля 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

На Олимпиаде в Токио впервые отстранили участника от соревнований из-за положительного анализа COVID-19, сообщили местные СМИ. Как сообщает телеканал NHK, спортсменка из сборной Чили по тхэквондо не сможет участвовать в соревнованиях из-за необходимости соблюдения десятидневного карантина, передает РИА «Новости». Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне. Ранее коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. В субботу первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Средняя продолжительность жизни в США снизилась на полтора года 21 июля 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны, сообщили СМИ. Как передает агентство AP со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, главная причина снижения – пандемия коронавируса, отметили специалисты Центров. В 2020 году умерли 3,3 млн американцев, и 11% смертей были вызваны COVID-19. 80% умерших от коронавируса в прошлом году составили люди в возрасте старше 65 лет, передает ТАСС. В 2020 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила 77 лет и 4 месяца. Для женщин – 80 лет и 2 месяца (снижение показателя примерно на год), для мужчин – 74 года и 6 месяцев (снижение почти на два года). Напомним, в мае профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года. Назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса 21 июля 2021, 12:45 Текст: Наталья Ануфриева

Постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Альтштейн заявил, что «могут быть разные мутанты (коронавируса)» и «нужно все время следить за этим», однако «слава Богу, пока все вакцины, которые разработаны, хорошие вакцины, они все работают», передает канал «360». «Они не так эффективны, как с предыдущим штаммом, но все-таки работают, и поэтому надо прививаться», – объяснил профессор. Он подчеркнул, что пока трудно сказать, будут ли новые варианты коронавируса более опасны, чем тот же «дельта»-штамм, однако активная вакцинация может остановить процесс изменения коронавируса. По словам Альтштейна, вирус мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется. Вот почему прививки – это единственный способ борьбы с угрозой появления более опасных штаммов. Ранее ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Биолог назвал способ предотвратить появление новых штаммов COVID 21 июля 2021, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

Чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания, заявил молекулярный биолог Сергей Нетесов. Подобная ситуация уже знакома человечеству в случае с новыми вариациями вируса гриппа, но коллективный иммунитет позволял заглушить эти эпидемии, пояснил биолог Пятому каналу. «У коронавируса другой принцип распространения и появления мутаций. Он может отобраться в результате эволюции от того, что мы дадим ему простор для этого. То есть чем больше актов передачи вируса от человека к человеку будет, тем больше вероятность появления новых более опасных штаммов. Такой вариант развития болезни исключать нельзя, поэтому надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда мы получим шанс на завершение пандемии и прегрешения мутаций вируса», – добавил ученый. Он подчеркнул, что установленная ВОЗ планка по вакцинации оптимальна для того, чтобы избавить мир от пандемии. При этом у человечества есть все технические средства для осуществления этого. «Сейчас произведено 3,5 млрд доз вакцин. Если производство продолжится в тех де темпах, то достигнуть показателя вакцинации населения планеты в 70% вполне реально», – заключил Нетесов. Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Психиатр назвал негативные последствия COVID-19 21 июля 2021, 13:52 Текст: Дмитрий Зубарев

У переболевших коронавирусом могут встречаться психические расстройства, например, затруднение концентрации внимания, нарушение внутренней стабильности и ухудшение памяти, заявил и.о генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава Зураб Кекелидзе. «Когда человек выписывается и он считает, что он практически здоров, в части случаев возникает ситуация – он удивляется тому, что, оказывается, что-то у него с головой уже не так. Представьте себе, человек, у которого жалоб нет, прочитал страницу, вроде бы все понял, перевернул и забыл, что он прочитал. И это достаточно часто встречается», – передает РИА «Новости» слова Кекелидзе на онлайн-конференции «Восстановление и реабилитация организма после COVID-19». Он отметил, что помимо этого возможно затруднение концентрации внимания, то есть человек вроде бы все слышит и понимает, но через 10-15 минут, вступая в обсуждение, не знает, о чем идет речь. Кроме того, у переболевших коронавирусом может быть нарушение внутренней стабильности, когда спокойный ранее человек вдруг «взрывается» и становится непоследовательным, подчеркнул Кекелидзе. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве решили возобновить розыгрыш машин среди получивших первую прививку от COVID 21 июля 2021, 14:27 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве в среду снова разыграют пять машин среди сделавших прививку от COVID-19: выиграть автомобиль могут те, кто получил первый компонент вакцины с 12 по 18 июля, сообщает пресс-служба мэра Москвы. «21 июля состоится розыгрыш автомобилей среди москвичей, сделавших прививку против COVID-19. Победителей выберут из числа тех, кто получил первый компонент вакцины в период с 12 по 18 июля», – говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Уточняется, что прямая трансляция розыгрыша состоится на телеканале «Москва-24». После эфира организаторы позвонят победителям с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как забрать приз. Также имена победителей будут опубликованы на сайте mos.ru. Кроме того, для жителей Москвы старше 60 лет, которые сделали прививку от COVID-19, действует поощрительная акция «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). Принять участие в онлайн- или офлайн-форме смогут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа 2021 года включительно. В июне власти Москвы разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от коронавирусной инфекции в рамках акции «Вакцина рулит». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей. «Единая Россия» обвинила КПРФ в политическом лицемерии 21 июля 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Отказ КПРФ подписать с «Единой Россией» соглашение за безопасные выборы является политическим лицемерием и неуважением к избирателям, заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. «Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин вчера по сути дела отверг наше предложение. Это двуличие. Любовь Никитина, член Мосгордумы, ставит под сомнение эффективность вакцин, призывает не вакцинироваться, хотя сама вакцинировалась. О чем это говорит? О том, что эта партия, не предлагая ничего нового, не имея позитивной повестки, ставит под сомнение и угрозу жизнь и здоровье наших граждан в погоне за мандатами», – подчеркнул Ревенко, слова которого приводятся в Telegram партии. По его словам, коммунисты демонстрируют, что избиратели для них человеческий материал, средство для того чтобы получить дополнительные очки и политические мандаты. Он добавил, что избиратель должен будет дать оценку такого рода действиям. «Что касается отказа даже рассматривать предложение рекомендовать и кандидатам, и наблюдателям, и членам штабов вакцинироваться – давайте на дистант. Все должны быть уверены, что коммунист не заразен и не представляет опасности для избирателей», – отметил Ревенко. Тем временем «Справедливая Россия» объявила о готовности подписать соглашения с «Единой Россией» за безопасные выборы. «Безусловно, для партии «Справедливая Россия» принципиальной позицией является только добровольная вакцинация. Ни о какой иной вакцинации речи быть не может. В данном случае, пункт о том, что это рекомендательные меры – нас устраивает. В этом случае мы готовы подписывать данное соглашение», – сказала член президиума центрального совета «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова. Во вторник «Единая Россия» призвала все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер.