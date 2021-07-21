Лавров: Поражает обязательство ФРГ продлить транзит газа через Украину после 2024 года США объявили сроки визита Зеленского в Вашингтон Нуланд: США и Германия достигли договоренности по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 19:37 Текст: Елена Мирошниченко

В ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена были достигнуты договоренности по трубопроводу «Северный поток – 2», детали будут объявлены в ближайшие часы, сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. «Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей», – приводит ее слова ТАСС. При этом она рассказала, что ФРГ обязуется добиваться санкций в отношении России, если Москва будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.

США потребовали от Украины не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 07:25

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин, пишут СМИ. Как пишет издание Politico, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался, передает ТАСС. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле прокомментировали контакты Германии и США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:25

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Кремле осведомлены, что в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США достигнуто определенное понимание по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы знаем, что тема «Северного потока – 2» стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем, о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, насколько в Кремле следят за переговорами США и Германии по «Северному потоку – 2». Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что обе стороны объявят о достижении договоренности по проекту уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:23

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщение издания Politico о том, что власти США призвали украинских коллег воздержаться от критики сделки с Германией по «Северному потоку – 2». «Подобного рода утечки служат для того, чтобы постепенно раскрутить маховик атак на Байдена, потому что любое давление на Украину воспринимается в США как шаг в сторону России. Думаю, такого рода информационное воздействие на Байдена будет возрастать», – полагает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев. В то же время, по словам эксперта, «мы видим едва ли не первый случай подобных сливов за последнее время». «В эпоху правления в США Дональда Трампа они имели чуть ли не ежедневный характер, в частности, по поводу Украины», – напомнил собеседник. «Отсутствие утечек информации из команды Байдена означало некий консенсус внутри администрации Белого дома и силовых структур. Данная утечка говорит о том, что в команде Байдена появляются нелояльные силы», – убежден политолог. Межуев отметил, что «в целом курс Байдена понятен». «Он ведет компромиссную политику в отношении Москвы и пытается не допустить развития альянса России с Китаем. Он старается сосредоточить американскую внешнюю политику на магистральном для нее направлении, а именно на поддержании гегемонии Вашингтона в евроатлантической цивилизации, что невозможно без нормальных отношений с Германией», – добавил эксперт. «При этом Украину нужно оставить на втором плане, чтобы украинский кейс не был взрывоопасным, как это было в эпоху Барака Обамы и Дональда Трампа. Сможет ли Байден довести эту политику до конца – сложный вопрос. Пока такие сливы информации означают рифы для его политики», – считает собеседник. Межуев добавил, что «за свое «молчание» Украина, вероятно, получит компенсацию». «Ее будут так или иначе поддерживать и со стороны США, и со стороны Германии», – спрогнозировал эксперт. Ранее власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом сообщило издание Politico. Американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Русскому королю спама» вынесли приговор в США 20 июля 2021, 23:50

Фото: Stefan Klein/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Федеральный суд в американском Хартфорде приговорил гражданина России Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о киберпреступлениях. В течение трех лет Левашов должен находиться под надзором уполномоченного офицера. Если он покинет США, а потом захочет вернуться в течение этого срока, то должен будет показаться ответственному офицеру. Судья выразил надежду, что россиянин «сможет вернуться к своей жене и ребенку, и к нормальной жизни», передает РИА «Новости». Судья не исключил возможности депортации, однако не уточнил, когда это произойдет. Россиянин выразил признательность судье и отметил, что ему нечего добавить. Адвокат Вадим Глозман назвал нереалистичным то, что Левашов сможет выплатить 3,5 млн долларов в качестве возмещения ущерба. Судья отметил, что данный вопрос, вероятно, будет решен позже, передает ТАСС. Напомним, СМИ называют Левашова «русским королем спама». В 2018 году Мадрид выдал российского программиста США, где его подозревали в создании компьютерной сети типа ботнет Kelihos, а также в причастности к кибершпионажу во время избирательной кампании в США. В 2019 году россиянин признал себя виновным в нанесении ущерба защищенному компьютеру, сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах. Американцы на фоне испытаний «Циркона» предложили приступить к изучению русского языка 21 июля 2021, 13:19

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/

РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Читатели Fox News усомнились в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон», и предложили приступить к изучению русского языка. Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал. «И Россия, и Китай за последние пару дней выступили с угрожающими заявлениями в адрес США. И это не рядовое бряцание оружием», – считает Skepticismisgood, передает РИА «Новости». «Россия – это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про «слабые» российские вооруженные силы, потому что это вранье. … Война против них будет чрезвычайно болезненной», – почеркнул Commiesamongus. При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников. «Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем», – написал pcbhog. «США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. … Надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис (вице-президенту) хоть палец покажи, все смешно, и бог его знает, кто там вообще все решает», – отметил buildthedamnwall877. Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие – не смогли воздержаться от шуток. «Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит», – иронизирует Nanookanono28. «Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит «непреднамеренный конфликт»… Даже ракет никаких не понадобится», – написал другой пользователь. Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу». Киев захотел прояснить позицию США и ФРГ по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 13:12

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украина планирует прояснить позиции США и ФРГ по «Северному потоку – 2» в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. «Мы не можем полагаться на формальные политические обещания. На мой взгляд, все это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон», – сказал Подоляк в комментарии интернет-изданию Liga.net. По его словам, Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, хочет не допустить реализации проекта «Северный поток – 2» в том виде, каким его видит Россия. Также Подоляк заявил, что Россия заинтересована в проекте «далеко не по экономическим причинам» и «тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских». «Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского, и в том числе для других стран, и зачастую в СМИ», – заявил он. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. Командующий ВМС США в Европе сравнил «угрозы» со стороны России и СССР 21 июля 2021, 02:59

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

В целом перехваты самолетов и кораблей США и НАТО российскими Вооруженными силами являются безопасными, сообщил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, добавив, что российское правительство представляет угрозу для США. По его словам, «в общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными», хотя и «нацелены на устрашение». Он отметил, что в Черном море силы США и их союзников «постоянно сопровождаются российскими кораблями». При этом Берк считает, что в таких случаях все равно есть «тактический риск» возникновения инцидентов, который «может обернуться стратегической проблемой». «Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов (30 м), командир на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет», – приводит его слова ТАСС. Как считает Берк, «можно утверждать», что россияне «поддевают» американцев, подталкивая их «выстрелить первыми», но военные США «этого не будут делать, если не имеет место провокация». Однако Берк не собирается «просить своих офицеров, чтобы они принимали первый удар в челюсть». Берк полагает, что Россия сейчас представляет для США такую же угрозу, какая исходила от СССР в годы холодной войны, «российское правительство все еще является экзистенциальной угрозой для США». «Уточняю: российское правительство», – заявил он. По его словам, россияне «наблюдали за кампаниями» в Ираке и Афганистане, «усваивали уроки». «Им на обучение требуется намного меньше времени, чем нам. И они действуют совершенно иным образом», – сказал Берк, добавив, что российские силы «не являются какими-то великанами». Берк заявил: «Они понимают и уважают потенциал США и НАТО. И они понимают, что мы способны защитить себя». На прошлой неделе Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем. Днем ранее перехват совершил Су-30. Также перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолета-разведчика CL-600 «Челленджер» ВВС США над Черным морем проводился 11 июля. Пентагон не исключил закупки в России комплектующих для Ми-17 20 июля 2021, 22:47

Фото: Manuel J. Martinez/af.mil

Текст: Антон Антонов

Комплектующие для ремонта афганских вертолетов Ми-17 могут закупаться в России, сообщили в Пентагоне. В военном ведомстве уточнили, что Ми-17 не будут направлять в Россию, но «некоторое непрямое российское участие» возможно, так как «подрядчики закупают комплектующие» и заказывают «техническое обслуживание у первоначальных производителей», передает ТАСС. При этом у Пентагона «нет никаких контрактов» с российскими предприятиями в рамках данной задачи. Однако существуют «соответствующие исключения из различных санкционных режимов, которые позволяют занимающимся ремонтом подрядчикам заключать подобные соглашения, если это будет необходимо». Ремонтом займется специализированное управление в составе американских сухопутных войск за счет контрактов с подрядчиками Пентагона и НАТО, причем средства выделяют не США, а «другие страны-доноры». Плановое техническое обслуживание вертолетов проводится в самом Афганистане совместно афганскими специалистами и подрядчиками Пентагона. При необходимости ремонт может быть «выполнен подрядчиком Пентагона на пунктах обслуживания за пределами Афганистана». Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США и Афганистан «достигли соглашения» о ремонте российских вертолетов. Американская сторона окажет помощь «в ремонте значительной части парка» Ми-17. Посол обвинил США в нечестной конкуренции из-за нападок на «Северный поток – 2» 21 июля 2021, 03:50

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Нападки США на газопровод «Северный поток – 2» являются методом нечестной конкуренции, газопровод – исключительно экономический проект, заявил посол России Анатолий Антонов. Он «не понимает», почему российская сторона «должна использовать политические инструменты, чтобы надавить на кого-то, чтобы иметь преимущество». «При всем уважении к американским друзьям, этой администрации, мне бы хотелось сказать, что это нечестная конкуренция на международных рынках. Мы не хотим видеть такие методы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RT America. Антонов надеется, что в Вашингтоне осознают исключительно коммерческий характер проблемы. Он подчеркнул, что для России «Северный поток – 2» – это «исключительно экономический проект, ничего больше, ничего меньше». Россия хочет «продавать товары тем, кто хочет их покупать», а «партнеры должны решать, покупать одно или другое, по тем ценам, которые предлагает» российская сторона. Посол указал на «недостаток уверенности и доверия между» двумя странами. Антонов заявил, что «пытается найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло». «Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис», – отметил он. В американских СМИ слишком много ложной информации о российской внешней политике, заявил посол. Он считает, что власти двух стран «должны поправить дело», так как Москва и Вашингтон «обречены на сотрудничество», ведь «хорошие отношения в интересах народа Америки, как и российского». Проблемы коронавируса, терроризма, изменения климата требуют решения, подчеркнул Антонов. «Если кто-то решит создать остров безопасности где-то в США, в Европе – это будет ошибкой. Мы можем победить вместе. Когда мы вместе, мы можем решить любую проблему», – сказал он. Антонов заявил, что в США «некоторые политические фигуры, политики, хотели бы использовать Украину как инструмент давления на Россию, для изменения независимой международной политики России, экономической политики». При этом, по мнению посла, Вашингтон сам занимается тем, что называет «вредоносной активностью», когда говорит о Москве. «Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? Украина слишком далеко. Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина», – сказал Антонов. Напомним, США утверждают, что «Северный поток – 2» якобы несет угрозу энергетической безопасности Европы и является «геополитический проектом России, потенциально угрожающим Украине и другим странам». Лавров: Поражает обязательство ФРГ продлить транзит газа через Украину после 2024 года 21 июля 2021, 19:21 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал проект соглашения Германии и США по газопроводу «Северный поток – 2», в котором заложена увязка обеспечения энергобезопасности Украины с новыми санкциями в отношении России, по его словам, любая угроза санкций «не может быть приемлема». «Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти «вредные привычки» Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Культура дипломатии, переговоров их уже не интересует. По сути дела, они ее утрачивают. Они хотят немедленного результата», – рассказал он в интервью изданию «Интерфакс», которое опубликовано на сайте МИД России. Он отметил, что слышал о том, как завершились американо-германские переговоры в отношении «Северного потока– 2». «Предпочту дождаться официального объявления. Его грозятся сделать сегодня. Но из того, что «утекло» в средства массовой информации, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено», – подчеркнул Лавров. Он также указал на то, что «никакого удивления у нас не вызвала вторая часть этих слухов... о том, что в случае чего, если Россия «будет плохо себя вести» по «Северному потоку – 2», Германия и Евросоюз гарантированно будут «наказывать» Россию. «Если все это так, то это печально. Но дождемся результатов. Это пока мои предположения», – заключил глава российского МИД. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. Сенатор США заявил, что Байден «полностью сдался Путину» 21 июля 2021, 05:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американский сенатор Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «если сообщения и детали сделки верны», она станет «геополитической победой для Путина на поколение вперед». Круз считает ожидаемое соглашение «катастрофой для США и союзников». Он обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент США «пренебрегает законами» и «полностью сдался Путину», передает ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Круз пытается задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Нуланд: Германия обязалась продлить транзит российского газа через Украину до 2034 года 21 июля 2021, 20:11

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины», – приводит ее слова РИА «Новости». Также Нуланд рассказала, что ФРГ будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Она уточнила, что Вашингтон и Берлин «будут продавливать, добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет». «Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», – сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Она отметила, что соглашение, за которое ряд конгрессменов начали критиковать администрацию президента Джо Байдена еще до его публикации, нацелено на то, чтобы «снизить зависимость Украины... от российского газа». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. Россия перешла «последний политический рубеж» перед выходом из ДОН 20 июля 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Конференция государств-участников Договора по открытому небу по рассмотрению последствий выхода России из договора прошла в видеорежиме, сообщил российский МИД. Замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что «Россия, совместно с Белоруссией, внесли наибольший вклад в выполнение Договора». Подчеркивается, что «вся вина за развал ДОН лежит на США» – их решение выйти из договора «разрушило баланс интересов», сообщается на сайте ведомства. При этом США уговаривали союзников «создавать препятствия российским наблюдательным полетам над американскими объектами». Вашингтон также хотел, чтобы с ним делились информацией, получаемой «в ходе миссий открытого неба над Россией». Москва предложила «ряд вариантов решения этой проблемы, однако западные партнёры отказались учитывать российские интересы». Практические последствия выхода России из ДОН касаются «пересмотра квот наблюдательных полетов и шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу», а также «передачи функций председателя одной из ее неофициальных рабочих групп». Российскую позицию поддержала Белоруссия. «Другие участники Конференции также отмечали важную роль Договора для европейской безопасности и выражали обеспокоенность его дальнейшей судьбой», – говорится в сообщении. При этом ряд «ближайших союзников США» выступили с «сожалениями, обвинениями, упреками и призывами в адрес России». «Это дало основания российской делегации в заключительном выступлении прокомментировать некоторые положения заявления Совета НАТО, не имеющие ничего общего с действительностью и по сути являющиеся дезинформацией с целью сознательного введения в заблуждение других участников Договора и международной общественности», – сказано в сообщении. Москва указала, что США считают «ДОН ненужным» и не интересуются «озабоченностями других государств-участников, включая собственных союзников, относительно утраты важного соглашения в области укрепления доверия». Хотя прежде глава американского государства Джо Байден критиковал выход из ДОН, «теперь в Вашингтоне возобладали совсем другие подходы». Конференция «стала последним политическим рубежом на пути России к выходу из Договора по открытому небу». Подтверждена правильность принятого решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом договоре, заявил МИД. Напомним, Рябков заявил, что Россия будет до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника договора. При этом Рябков исключил пересмотр принятого решения о выходе из договора: «Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному». В Кремле отвергли обвинения в использовании энергоресурсов для оказания давления 21 июля 2021, 12:38

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления», – цитирует ТАСС Пескова. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Названа дата объявления о соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 00:56 Текст: Антон Антонов

США и Германия в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают источники. Белый дом перестанет мешать завершению строительства, а Берлин возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Напомним, Reuters сообщало, что Вашингтон и Берлин уже в ближайшие дни могут достигнуть соглашения, которое позволит преодолеть споры в вопросе строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита.