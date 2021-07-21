Биолог назвал способ предотвратить появление новых штаммов COVID Психиатр назвал негативные последствия COVID-19 В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан 21 июля 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в Дагестан введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей, следует из постановления главного государственного санврача по региону Николая Павлова. «Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования», – говорится в тексте документа, передает ТАСС. Ранее главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак в связи ухудшающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции подписала постановление о проведении вакцинации от коронавируса отдельным группам населения, среди которых студенты и лица старше 65 лет. Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако указывал, что регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer 20 июля 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, после того как подобная побочная реакция дважды появлялась у 61-летнего пациента из Великобритании – как после первой прививки, так и после второй, следует из материала в научном журнале BMJ Case Reports. В статье описывается «первый случай паралича Белла, возникающего после каждой дозы какой-либо одобренной в Великобритании вакцины против COVID-19», передает РИА «Новости». Впервые «правосторонняя слабость лица» возникла у 61-летнего мужчины через пять часов после введения ему первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech 18 января. Ему был поставлен диагноз паралич Белла, после лечения стероидами симптомы паралича прошли. Через шесть недель после первой дозы пациент получил вторую, через два дня у него развился уже «более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва». Мужчине вновь был назначен курс стероидов. В пользу наличия взаимосвязи между вакцинацией и возникновением паралича Белла свидетельствует короткий промежуток времени, прошедшего с момента введения препарата до проявления указанного побочного эффекта. Этот промежуток времени был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации (к примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины). «Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена», – говорится в публикации. При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. В ряде случаев односторонний паралич лицевого нерва возникал ранее в ходе первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (таковыми являются Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca), однако теперь речь впервые идет о двукратном возникновении паралича Белла – после каждой дозы препарата. Ранее был обнаружен опасный для сердца побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма коронавируса 21 июля 2021, 07:49

Фото: WHO/Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. «Чем шире распространение (вируса), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало», – передает ТАСС слова Гебрейесуса на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио. Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос о том, «когда же закончится пандемия». «Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов... Пандемия – это испытание, и мир с ним не справляется», - отметил он. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. людей», – сказал глава ВОЗ. Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что «обладает всеми необходимыми для этого инструментами» – «отсутствие реальных политических обязательств». «Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства», – добавил он. «Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», – отметил Гебрейесус. Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Онищенко предложил наказывать врачей за призыв к отказу от прививки 20 июля 2021, 17:42

Фото: Михай Карауш/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Врачей, призывающих к отказу от вакцинации от коронавируса, надо наказывать, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды», – сказал РИА «Новости» Онищенко. По его словам, существует около 60 врачебных специальностей, из которых профессионально разбираются в вопросе вакцинации три – иммунология, эпидемиология и инфектология, а все остальные не специализировались в этой области. «Он (врач) давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить их до состояния транса. Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял», – добавил Онищенко. Депутат отметил, что не нужно применять ответственность к людям, которые читают источники, в том числе неофициальные, где высказываются с ложными суждениями такие специалисты. Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. «ЭпиВакКорона» оказалась доступна в Москве лишь для вакцинации вторым компонентом 21 июля 2021, 10:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «информация о доступности вакцины «ЭпиВак» в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной», в город «действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом». Отмечается, что полученный объем «полностью удовлетворит потребность в вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города». Ранее эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак». Названы опасные последствия коронавируса у детей 20 июля 2021, 17:56 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирусная инфекция у детей может оказывать влияние на сердце, суставы и желудок, заявили в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области. «Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй-четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром», – сказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова РИА «Новости». Этот синдром может возникнуть в отсроченном периоде через месяц-полтора после коронавирусной инфекции, он проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией и болями в животе. Ранее главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила, что у перенесших коронавирус людей наблюдаются обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатия. Алиев поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID 20 июля 2021, 20:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и поставки вакцины «Спутник V». «Поблагодарить хотел бы за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы уже получили из России более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V», и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность», – приводит его слова ТАСС. Он отметил, что понимает, как «трудно успеть обеспечить вакциной всех». «Но как друзья и как партнеры – еще раз хочу выразить благодарность за то, что мы в первых рядах среди получателей вакцины», – сказал Алиев. Ранее Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане. Верховный суд отказался исключать коронавирус из списка опасных болезней 20 июля 2021, 15:45 Текст: Алина Назарова

Верховный суд России признал законным решение правительства включить коронавирусную инфекцию в список болезней, представляющих опасность для окружающих, сообщили в пресс-службе суда. С коллективным иском в суд обратилось более 1 тыс. россиян, недовольных карантином: по их словам, из-за него им пришлось «ограничить свое передвижение, рабочую активность, занятия спортом и физкультурой». Общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов» (тоже в числе истцов) не смогла провести запланированный конгресс, что «повлекло материальные потери», указывалось в иске, передает РИА «Новости». Оспариваемое постановление правительства было принято 31 января 2020 года. Оно дополнило список из 15 опасных для общества болезней (среди которых чума, холера, туберкулез, сибирская язва, малярия, ВИЧ и другие) новой коронавирусной инфекцией. Среди прочего недовольные карантином люди указывали, что в упомянутом перечне нет ОРВИ и гриппа, несмотря на случавшиеся в последнее время вспышки атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа. Представители правительства в суде ожидаемо просили отклонить иск, отмечая, что документ издан «в рамках полномочий и соответствует законодательству». Верховный суд встал на сторону ответчиков, ссылаясь, среди прочего, на решение Всемирной организации здравоохранения, которая за день до решения кабмина России, 30 января 2020 года, присвоила вспышке COVID-19 уровень международной опасности и ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения. «Правительство РФ располагало данными о том, что COVID-19 характеризуется высоким уровнем контагиозности (заразности), тяжелым течением заболевания, особенно среди пациентов из групп риска, высоким уровнем летальности», – отметил ВС РФ. Аргумент про ОРВИ и грипп суд отверг, сославшись на то, что, в отличие от этих инфекций, «COVID-19 ранее среди людей не циркулировал…, является новым для человека патогеном, иммунитет к которому у населения отсутствует, имеет высокую скорость передачи». Еще одна причина для введения карантина, указали в ВС России, состояла в риске «быстрого исчерпания ресурсов системы здравоохранения» в случае неконтролируемого распространения нового вируса. Истцы пытались оспорить это решение ВС РФ, но апелляционная инстанция отклонила жалобу, и теперь оно считается вступившим в законную силу. Ранее эта же группа истцов – тоже безуспешно – добивалась в Верховном суде отмены масочного режима. Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане 20 июля 2021, 19:31 Текст: Алексей Дегтярев

Российская и азербайджанская стороны совместно борются с пандемией коронавируса, и работают над запуском в Азербайджане производства вакцин, заявил президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. «Мы сотрудничаем сейчас все активнее в борьбе с коронавирусом», – цитирует Путина ТАСС. Он отметил, что на данный момент в республику поставлено свыше 100 тыс. доз российских вакцин. «Работаем над тем, чтобы развернуть производство на территории Азербайджана», – добавил российский лидер. В пресс-службе Кремля сообщали, что главы государств в ходе переговоров в Москве обсудят «ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество». Планировалось, что лидеры двух стран рассмотрят «практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января» Также ожидается, что особое внимание будет уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. В Перу заключили соглашение о поставке вакцины «Спутник V» 20 июля 2021, 18:38 Текст: Евгения Шестак

Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил минздрав страны. «Минздрав информирует граждан о следующем – правительство Перу радо сообщить о подписании соглашения о поставке вакцин «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Ранее Нигерия стала 68 государством, зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», теперь она одобрена к применению в странах с общим населением свыше 3,7 млрд человек. За сутки в России выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса 21 июля 2021, 11:36

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3254, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1939. Всего в стране выявлено 6 030 240 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 404 797 человек, из них 22 584 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 150 705 человека. Накануне, 20 июля, в России выявили 23 770 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 66. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Первого спортсмена отстранили от Олимпиады в Токио из-за COVID-19 21 июля 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

На Олимпиаде в Токио впервые отстранили участника от соревнований из-за положительного анализа COVID-19, сообщили местные СМИ. Как сообщает телеканал NHK, спортсменка из сборной Чили по тхэквондо не сможет участвовать в соревнованиях из-за необходимости соблюдения десятидневного карантина, передает РИА «Новости». Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне. Ранее коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. В субботу первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Аксенов оценил вероятность закрытия турсезона в Крыму 21 июля 2021, 12:07 Текст: Евгения Шестак

Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, то властям полуострова придется закрывать туристический сезон, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в настоящее время планов по закрытию турсезона в республике нет, однако число новых случаев инфекции за неделю стало рекордным, отметил он в ходе трансляции в соцсети «ВКонтакте». «Если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее. К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии», – сказал он. Ранее сообщалось, что в детских лагерях и учреждениях стационарного соцобслуживания Крыма, где привито менее 95% персонала, ужесточены ограничения из-за коронавирусной инфекции. Средняя продолжительность жизни в США снизилась на полтора года 21 июля 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны, сообщили СМИ. Как передает агентство AP со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, главная причина снижения – пандемия коронавируса, отметили специалисты Центров. В 2020 году умерли 3,3 млн американцев, и 11% смертей были вызваны COVID-19. 80% умерших от коронавируса в прошлом году составили люди в возрасте старше 65 лет, передает ТАСС. В 2020 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила 77 лет и 4 месяца. Для женщин – 80 лет и 2 месяца (снижение показателя примерно на год), для мужчин – 74 года и 6 месяцев (снижение почти на два года). Напомним, в мае профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года. Назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса 21 июля 2021, 12:45 Текст: Наталья Ануфриева

Постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Альтштейн заявил, что «могут быть разные мутанты (коронавируса)» и «нужно все время следить за этим», однако «слава Богу, пока все вакцины, которые разработаны, хорошие вакцины, они все работают», передает канал «360». «Они не так эффективны, как с предыдущим штаммом, но все-таки работают, и поэтому надо прививаться», – объяснил профессор. Он подчеркнул, что пока трудно сказать, будут ли новые варианты коронавируса более опасны, чем тот же «дельта»-штамм, однако активная вакцинация может остановить процесс изменения коронавируса. По словам Альтштейна, вирус мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется. Вот почему прививки – это единственный способ борьбы с угрозой появления более опасных штаммов. Ранее ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Биолог назвал способ предотвратить появление новых штаммов COVID 21 июля 2021, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

Чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания, заявил молекулярный биолог Сергей Нетесов. Подобная ситуация уже знакома человечеству в случае с новыми вариациями вируса гриппа, но коллективный иммунитет позволял заглушить эти эпидемии, пояснил биолог Пятому каналу. «У коронавируса другой принцип распространения и появления мутаций. Он может отобраться в результате эволюции от того, что мы дадим ему простор для этого. То есть чем больше актов передачи вируса от человека к человеку будет, тем больше вероятность появления новых более опасных штаммов. Такой вариант развития болезни исключать нельзя, поэтому надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда мы получим шанс на завершение пандемии и прегрешения мутаций вируса», – добавил ученый. Он подчеркнул, что установленная ВОЗ планка по вакцинации оптимальна для того, чтобы избавить мир от пандемии. При этом у человечества есть все технические средства для осуществления этого. «Сейчас произведено 3,5 млрд доз вакцин. Если производство продолжится в тех де темпах, то достигнуть показателя вакцинации населения планеты в 70% вполне реально», – заключил Нетесов. Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания.