Путин заявил о большом потенциале российской авиации Путин: Самолет МС-21 скоро должен выйти на трассу Путин заявил о сохранении МАКС международного статуса 20 июля 2021, 14:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Авиасалон МАКС в этом году сохранил статус международного мероприятия даже несмотря на влияние пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин. «Важно, что и в этом году, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, МАКС в полной мере отвечает своему международному статусу», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе выступления на авиасалоне. Он отметил, что к мероприятию в этом году проявили интерес свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира. «МАКС устремлен в будущее, а будущее за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта», – сказал президент. Ранее во вторник на МАКС впервые представили беспилотник БАС-200.

Путин: Россия должна стремиться быть глобальным лидером 19 июля 2021, 17:10 Текст: Алексей Дегтярев

России необходимо стремиться к лидерству в мире, а не только отвечать на текущие вызовы, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам. «Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. А нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день. Но при этом нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе», – приводит слова президента РИА «Новости». В начале июля Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе. Путин: Экономика России восстановилась практически до докризисного уровня 19 июля 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. «Конечно, у нас экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие. У нас есть возможности проанализировать то, что сделано, как сделано, и внести соответствующие коррективы и направить на это достаточно серьезные ресурсы», – приводит его слова РИА «Новости». Он также отметил, что все эти национальные программы, цели развития только разрабатывались, «мы под каждую цель искали источники финансирования и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять». «В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств», – добавил глава государства. Ранее Путин заявил, что все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой». Путин призвал к «мощному позитивному развитию» в России 19 июля 2021, 17:51 Все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой», заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На открытии заседания глава государства упомянул о ситуации в строительстве жилья. Оно сейчас ведется в России опережающими темпами: страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю, указал Путин. «И такая мощная позитивная динамика должна быть во всех значимых для людей сферах», – приводит слова президента ТАСС. Он отметил, что серьезные шаги уже сделаны в образовании. Речь идет о создании новых мест в школах, развитии естественно-научных и инженерных направлений, пояснил глава государства. «За ближайшие пять лет – и мы договорились об этом на недавнем съезде партии «Единая Россия» – нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего, в селах, небольших населенных пунктах. Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство, оборудование сельских клубов и так далее», – напомнил глава государства. Он затронул и тему профессионального образования. Как отметил президент, по мировым стандартам уже оснащены более 1,5 тыс. колледжей и техникумов. «В наших регионах все больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне», – указал он. Подготовка квалифицированных кадров, равно как и ускоренное научное, технологическое развитие, уже стали важнейшей частью национальной повестки, добавил Путин. Так, многие государственные услуги уже можно получить в электронном виде, максимально просто и удобно, заметил он. «Передовые решения, включая искусственный интеллект и анализ больших данных, действительно все шире используются и в повседневной жизни, и в финансовой сфере, и в здравоохранении, уже практически в каждой отрасли нашей экономики. Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования», – резюмировал президент. Путин предложил разрешить продление предельного срока службы высших офицеров 19 июля 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность продления предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет, свидетельствует электронная база данных Госдумы. Сейчас для них установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет (закон «О воинской обязанности и военной службе»), после чего с ними могут заключить новый контракт – до достижения ими возраста 70 лет, передает РИА «Новости». Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, иногда есть потребность дальнейшего «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими». В связи с этим предлагается «установление решением Президента Российской Федерации срока контракта при его продлении». Изменения вносятся в 49 статью закона. В марте Путин подписал федеральный закон о снятии возрастных ограничений для назначенных президентом гражданских госслужащих. Путин заявил о проблемах с рождаемостью и убыли населения 19 июля 2021, 18:42 Текст: Алексей Дегтярев

В России сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, связанная с пандемией, заявил президент Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «К сожалению, в последние несколько лет в силу ряда обстоятельств – об этом мы тоже много раз говорили: две ямы демографические, плюс еще и ковид этот несчастный, дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения», – цитирует президента ТАСС. В июне на съезде «Единой России» глава государства призывал российские власти сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. «Мы с вами – был момент – вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму», – говорил Путин. Он отмечал, что для перелома негативных тенденций нужно «сфокусировать на этой цели все усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей». Путин обратил внимание на неудовлетворенность россиян системой здравоохранения 19 июля 2021, 18:17 Текст: Алексей Дегтярев

Уровень удовлетворенности граждан системой здравоохранения не повышается, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «По данным ФСО, Федеральной службы охраны, которая проводит социологические опросы регулярно, как вы знаете, на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения», – заявил глава государства. Видеозапись с выступлением президент опубликована в Telegram-канале RIA Kremlinpool. Путин обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, спросив, знаком ли он с этими данными. Глава ведомства ответил положительно на вопрос. Также в ходе заседания совета глава государства подчеркивал, что все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой». Путин: Более 3,5 млн семей улучшили жилищные условия в 2020 году благодаря льготной ипотеке 19 июля 2021, 17:17

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году, в том числе и благодаря снижению ипотечных ставок. «В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми», – приводит его слова ТАСС. Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. Предельная сумма кредита будет единой для всех регионов – 3 млн рублей. По словам риелторов, в Москве ни одна квартира не подходит под программу льготной ипотеки. Путин выразил соболезнования Бельгии в связи с последствиями наводнений 19 июля 2021, 16:40 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с последствиями наводнений. «Ваше королевское величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны», – приводит сообщение РИА «Новости». Путин добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате стихийного бедствия. Президент выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших. Как сообщают местные СМИ, число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36 человек. «Погибли 36 человек, но это все еще предварительные данные», – заявил бургомистр коммуны Шофонтен бельгийскому изданию LeSoir. Как отмечает издание, в Льеже скончались 32 человека, по одному погибли в провинциях Шарлеруа и Люксембург, тела еще двух погибших были обнаружены в Намюре. При этом официальные данные федерального кризисного центра свидетельствуют о 31 погибшем и 127 пропавших без вести или не выходящих на связь с родственниками. Сообщается, что в больницах находятся более 50 пострадавших. Всего из-за наводнений зафиксировано 210 обращений в медучреждения. Напомним, наиболее пострадавшими от ливней в Бельгии стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали людей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение, плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты. Более 20 тыс. человек остаются без электричества. К борьбе со стихией подключились военные, они, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов. Ранее на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек остались без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. В немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС 19 июля 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во вторник, 20 июля, примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском и проведет совещание по авиастроению, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском. Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники», – говорится в сообщении. Также Путин проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, передает РИА «Новости». Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. В МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран. Путин призвал правительство регулярно анализировать выполнение национальных целей 19 июля 2021, 20:42 Текст: Алексей Дегтярев

Российское правительство вместе с региональными властями и Госсоветом должно постоянно оценивать то, как проводится выполнение планов по достижению национальных целей, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Прошу правительство на президиуме Совета по стратегическому развитию в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов и решений в разрезе национальных целей. Смотреть, есть ли прогресс в их достижении, своевременно реагировать на проблемы как в реализации ранее утвержденных проектов, так и новых инициатив», – обратился глава государства к руководству страны, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эту систематическую работу нужно вести при участии комиссий Госсовета и представителей регионов. Также в ходе заседания президент подчеркивал, что России необходимо стремиться к лидерству в мире, а не только отвечать на текущие вызовы. Путин отмечал, что все значимые для жителей страны сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой». Путин решил не переносить сроки выполнения задач по нацпроектам 19 июля 2021, 17:28 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что сроки выполнения задач по нацпроектам переносить не будет. «Граждане ждут ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут. Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», – передает его слова РИА «Новости». Он также отметил, что не нужно искать оправданий и откладывать выполнения данных россиянам обещаний. «Нам нужно постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи и не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний на потом, на «когда-нибудь», – сказал Путин. Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году, в том числе и благодаря снижению ипотечных ставок. Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам 20 июля 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. «Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим. Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа», – передает официальный сайт Кремля текст поздравления. Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, который является одним из главных праздников мусульман. Он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня, передает РИА «Новости». В 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля. Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Путину решили показать новый отечественный истребитель на МАКС-2021 20 июля 2021, 13:47 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин во время посещения оружейной выставки МАКС-2021 в Жуковском ознакомится с новым отечественным однодвигательным истребителем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Имеется в виду одномоторный [самолет], если я правильно понимаю, да, президент его посмотрит», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Ранее концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» впервые представил на авиасалоне МАКС-2021 многофункциональную неуправляемую ракету повышенной эффективности С-13Б. Путин заявил о большом потенциале российской авиации 20 июля 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Представленные на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) модели демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития, заявил президент Владимир Путин, открывая мероприятие. «То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития. А наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику», – указал он, передает ТАСС. Путин также заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами. «Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства – вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединиться для достижения новых прорывных результатов», – сказал президент, передает РИА «Новости». В том числе, отметил президент, Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза в области авиастроения. «Особо отмечу, что в качестве страны-партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник – Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение», – сказал Путин. Он добавил, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов. «Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов», – сказал Путин. По его словам, МАКС за все время своего существования стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Путин положительно оценил работу Дегтярева во главе Хабаровского края 20 июля 2021, 13:44 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин положительно оценивает работу Михаила Дегтярева в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что Дегтярев недавно докладывал президенту о том, как обстоят дела в регионе, передает ТАСС. «Президент положительно оценивает работу (Дегтярева)», – отметил Песков, подчеркнув, что «федеральный центр достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны руководства региона». «Работы там много и, конечно, (временно) исполняющий обязанности губернатора прикладывает очень много сил для того, чтобы решать проблемы региона», – уверен Песков. Он также сообщил, что Путин в ближайшее время не планирует посещать Хабаровск. «Президент, во-первых, прекрасно понимает и знает, кого он назначил, поэтому для этого не нужно туда лететь. Пока в ближайшее время каких-либо поездок в Хабаровск не запланировано», – сказал Песков, передает РИА «Новости». В июне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что после встречи с президентом Владимиром Путиным принял решение выдвигаться на пост главы региона. Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования 19 сентября. Дегтярев является временно исполняющим обязанности главы региона с 20 июля 2020 года. Путин назначил его после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела.