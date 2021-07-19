Голикова анонсировала выделение 30 млрд рублей на «санитарный щит» России В ФОМе рассказали о причинах тревожности у людей старшего поколения 19 июля 2021, 22:20 К традиционным опасениям людей предпенсионного и пенсионного возраста в последнее время добавился страх заболеть коронавирусом. Работающих пенсионеров беспокоит вероятность увольнения, рассказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Фонда Общественное мнение Лариса Паутова. «Поколение 55+ часто смотрит телевидение, доверяет информации, в том числе о коронавирусе. В итоге получается, что они больше подвержены фейкам вроде тех, что для профилактики COVID-19 якобы надо есть куркуму или имбирь», – считает Лариса Паутова. При этом, по ее словам, опасения по поводу коронавируса имеют и положительную сторону: эти люди чаще носят маски и перчатки, более ответственно относятся к другим эпидемиологическим мерам и поддерживают вакцинацию. «Их страхи понятны: представители старшего поколения входят в группу риска, они очень тяжело переносят коронавирус, теряют память, имеют неврологические проблемы и другие осложнения», – напомнила аналитик. Помимо этого, россиян, которым «за 55», очень заботит уровень образования в России из-за детей и внуков, а также микроклимат в семьях их детей. Для работающих пенсионеров также характерен страх увольнения. «Еще одной важной особенностью для них является высокая вовлеченность в политику, они чаще смотрят телевизор и политические программы. Молодежи это менее интересно», – резюмировала Паутова. Ранее депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минтруда Антона Кота указал, что пенсионерам следует выплачивать пособие размером 10 тыс. рублей за прохождение вакцинации от коронавируса нового типа, передает RT. Парламентарий упомянул про попытки властей ряда регионов создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует.

Минздрав назвал новые симптомы коронавируса 19 июля 2021, 10:51

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

У новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24». «Появились ряд новых симптомов (коронавирусной инфекции), отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других», – сказал он, передает ТАСС. «Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», – добавил министр. Ранее глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19. ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса 19 июля 2021, 18:26

Фото: Jason W. Edwards/Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Федеральное медико-биологическое агентство поучило разрешение Минздрава России приступить к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе ФМБА. «Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований первой и второй фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», – приводит сообщение РИА «Новости». Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время. Вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена прежде всего на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям. Инфекционист рассказала о разнице иммунитета к COVID в зависимости от течения болезни 19 июля 2021, 18:11 Текст: Елена Мирошниченко

После тяжелого течения коронавируса, в сравнении с легким, имунный ответ на заболевание выше, тяжелое течение дает высокий титр антител, но также и множество патологий, сообщили в пресс-службе Видновской РКБ. «Количество антител к вирусу на порядок выше у тех, кто тяжело переболел COVID-19. У перенесших ковид в средней степени их значительно меньше. Минимальный же иммунный ответ наблюдается у бессимптомных носителей коронавируса», – рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская, ее слова со ссылкой на пресс-службу приводит РИА «Новости». Уточняется, что надежный естественный иммунитет от коронавируса можно получить, лишь переболев COVID-19 в тяжелой форме, при этом существует риск получить большое количество патологий. «Вирус повреждает эндотелий – оболочку внутренней поверхности кровеносных сосудов. Под ударом оказываются не только легкие, но и сердечно-сосудистая, эндокринная системы, печень, почки. В числе самых частых осложнений после коронавируса – хронический кашель и одышка, слабость и боли в мышцах, хроническая усталость и астения», – рассказала Малиновская. Также отмечается, что переболевшие в тяжелой форме часто испытывают сложности с концентрацией внимания, скоростью реакции, памятью, способностью формулировать мысли. В пресс-службе добавили, что со временем уровень антител начнет снижаться, вновь сделав организм уязвимым для COVID-19. «Единственный разумный выход – пройти вакцинацию от коронавируса. Естественный иммунитет, конечно, на некоторое время дает защиту от болезни, но приобретается он слишком дорогой ценой для здоровья», – заключила эксперт. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил преимущество иммунитета, выработанного после вакцинации от коронавируса, перед иммунитетом, появившемся после болезни. Роспотребнадзор начал разработку биочипа для тестирования на COVID-19 19 июля 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Роспотребнадзор начинает работу по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщили в ведомстве. «Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Работы над созданием биочипа для тестирования коронавирусной инфекции ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где на протяжении нескольких лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда, стресса, экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов. Ранее ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института Питера Доэрти и онкологического центра Питера Маккаллума начали изучать возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Турции допустили закрытие страны из-за нового штамма «дельта» 19 июля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Турецкие власти не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса, но пока такой вопрос на повестке не стоит, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. «Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта». Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране. Приоритет – максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация», – заявил Эрсой, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма. Однако, по его словам, пока «все идет хорошо». «Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель – это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода. Июнь мы закрыли в соответствии с нашими ожиданиями. На июль у нас амбициозные цели, которые, видимо, также будут достигнуты, судя по данным, которые мы получаем данные из аэропортов», – добавил турецкий министр, передает РИА «Новости». Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Однако в воскресенье минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7680, за сутки от СOVID-19 умерли 66 человек. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что число случаев заражения штаммом «дельта» коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. Эпидемиолог: Волна заболеваемости COVID в Москве пошла на спад 19 июля 2021, 15:48 Текст: Елена Мирошниченко

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что уже несколько дней в Москве наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом. «Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад. В Москве спад идет заболеваемости устойчивый почти несколько дней», – сказал Лисицын в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом и их госпитализаций продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи. Власти Израиля решили возбуждать уголовные дела за сознательное нарушение карантина 19 июля 2021, 10:05

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава израильского правительства Нафтали Беннет поручил подвергать судебному преследованию и привлекать к уголовной ответственности лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают правила самоизоляции. «Премьер-министр Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил по борьбе с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции и юридического советника правительства. Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье», – говорится в заявлении, передает ТАСС. Беннет также поручил «считать главной задачей контролирующих органов обеспечение соблюдения правил во время проведения торжеств, массовых мероприятий и в особенности свадеб», а также «оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение временного промежутка между наложением штрафа и его фактическим взысканием с нарушителя», – добавили в канцелярии. 17 июля врачи в Израиле впервые с марта 2021 года выявили за сутки более 1 тыс. заразившихся коронавируом, что стало новым антирекордом с момента появления в стране штамма «дельта», отмечает государственное радио Kan. Согласно сводке министерства здравоохранения, в Израиле ковидом в настоящий момент болеют 6 448 человек, состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в течение июня в Израиле коронавирус был выявлен у 2,4 тыс. человек, почти 40% из которых были вакцинированы от ковида препаратом производства компании Pfizer. Вакцинация израильтян препаратом американской Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,742 млн израильтян, вторую – 5,225 млн, что составляет более 60% и 56% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно. В Индии подтвердили эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» 19 июля 2021, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

Индийский совет медицинских исследований (ICMR) провел исследования, подтверждающие эффективность «Спутник V» и других вакцин, применяемых в стране, против штамма «дельта». «Да, существующие вакцины эффективны против варианта «дельта» согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу», – заявил Н.К. Арору, передает РИА «Новости» со ссылкой на гентство ANI. В Индии сейчас разрешены три вакцины: индийский вариант «оксфордской» вакцины CoviShield, местная Covaxin и российская «Спутник V». «Спутник V» одобрили в Индии в апреле в рамках процедуры ускоренной регистрации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что вакцина работает даже против нового штамма коронавируса. Собянин сообщил о снижении заболеваемости COVID в Москве четвертую неделю подряд 19 июля 2021, 12:44

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Число вновь выявленных больных коронавирусом и их госпитализаций продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах... Вы достойно справляетесь. Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идет снижение заболеваемости», – обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино. «По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться, а вы вернетесь к своей нормальной работе», – добавил Собянин, передает РИА «Новости». Ранее Собянин сообщил, что с 19 июля в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. В то же время власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов. Наместник Соловецкого монастыря извинился за слова о вакцинах 19 июля 2021, 15:05 Текст: Алина Назарова

Наместник Соловецкого монастыря, высказавшийся о якобы влиянии вакцины от COVID-19 на геном человека и «повреждении» в нем «образа Божьего», признал свои слова непрофессиональными и спорными, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Владыка Порфирий – достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело к распространению непрофессиональной и спорной информации, что сам владыка с сожалением признал», – написал Легойда в Telegram. Он отметил, что вакцинация на сегодняшний день – «основной способ борьбы с пандемией». «Принимая решение о вакцинации, мы должны подходить к нему с максимальной ответственностью за свои действия и их последствия для наших близких. С не меньшей ответственностью стоит относиться и к произносимым публично словам», - сказал представитель РПЦ. Он обратил внимание на документ, принятый по итогам круглого стола «Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения», проведенного в мае по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла, в котором сказано, что отказ от вакцинации не может быть обусловлен религиозными причинами. Легойда также добавил, что в большинстве выступлений представителей Церкви «последовательно излагалась та точка зрения, что вакцинация должна быть добровольной». Ранее, как передает РИА «Новости», наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса «встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его», а также усомнился в том, что в «человеке с генетически отредактированным геномом» «образ Божий остался неповрежденным». Британия сняла ковидные ограничения на фоне роста заболеваемости 19 июля 2021, 06:58 Текст: Антон Никитин

На территории Англии с понедельника прекращают действовать введенные британским правительством из-за пандемии COVID-19 законодательные ограничения. Между тем в Британии в последние дни выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует пику второй волны эпидемии. С понедельника жители Британии больше не должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, начнут возвращаться на работу в офисы, смогут пить пиво у барной стойки, посещать ночные клубы и собираться сколь угодно большими компаниями в закрытых помещениях и на улицах. Кроме того, полностью вакцинированным британцам не придется соблюдать карантин после въезда в королевство из без малого полутора сотен стран, включая Россию, передает ТАСС. Так называемый День свободы пришлось отложить на месяц из-за быстрого роста заболеваемости в королевстве, где доминирующим теперь является особо заразный штамм «дельта». В последние дни в стране выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что ранее наблюдалось лишь на пике второй волны эпидемии в январе этого года. Среди заболевших оказался новый глава Минздрава страны Саджид Джавид, заявивший, что уже успел сделать обе прививки от коронавируса, и поэтому испытывает лишь легкие симптомы COVID-19. Из-за болезни Джавида уйти на самоизоляцию пришлось министру финансов Риши Сунаку и премьер-министру Борису Джонсону. Теперь глава правительства не сможет выступить на Даунинг-стрит, 10 с речью по случаю отмены ограничительных мер. Хотя формально власти заявляют о снятии всех ограничений, жителям Англии по-прежнему надо будет подчиняться целому ряду требований, обусловленных сложной эпидемиологической обстановкой, и все чаще придется предъявлять паспорта вакцинации. В лондонском транспорте ношение масок останется обязательным. Такое же требование будет распространяться на болельщиков в ходе массовых спортивных мероприятий. Власти по-прежнему призывают людей проявлять благоразумие и надевать маски в местах массового скопления людей. То же самое рекомендуют клиентам большинство британских магазинов. Примечательно, что опросы общественного мнения показывают готовность 2/3 британцев по-прежнему носить маски в многолюдных помещениях и транспорте. Больные COVID-19 по-прежнему должны самоизолироваться на десять дней. Изоляция обязательна и для лиц, тесно контактировавших с зараженными. В настоящий момент это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа им больше не придется оставаться дома после контакта с инфицированным человеком. Выявлять контактных лиц в Великобритании помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. При этом в последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего количества британцев, которые вынуждены самоизолироваться. За первую неделю июля указание изолироваться получили почти 900 тыс. жителей страны, не считая школьников. Ожидается, что на фоне быстрого роста заболеваемости этот показатель продолжит расти, а бизнес, государственные службы и система здравоохранения уже жалуются на нехватку сотрудников, вынужденных оставаться дома. В начале июля премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщал, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новые пособия предложили выдавать российским пенсионерам 19 июля 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, следует из письма депутата Госдумы Василий Власов на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарий обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует. «В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», – передает RT слова Власова. Депутат Госдумы считает, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эффективности вакцинации против нового штамма COVID. Голикова анонсировала выделение 30 млрд рублей на «санитарный щит» России 19 июля 2021, 20:45

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Власти России до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС. По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. «Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. За сутки в России выявили 24,6 тыс. случаев коронавируса 19 июля 2021, 11:20

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 24 633 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 633 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4007, Московской области – 2504, Санкт-Петербурге – 1938. Всего в стране выявлено 5 982 766 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 359 995 человек, из них 18 764 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 149 138 человек. Накануне, 18 июля, в России выявили 25 018 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 385. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Инфекционист объяснил появление новых симптомов коронавируса 19 июля 2021, 17:34

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Коронавирус за все время пандемии видоизменился, научился маскироваться под другие обычные вирусные инфекции, у него появились новые мутации, которые обходят иммунные барьеры и быстрее поражает иммунную систему человека, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за последнее время появились ряд новых симптомов COVID-19, напоминающих ангину, отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Кроме того, он подчеркнул, что раньше поражение легких развивалось у пациента где-то к шестым-седьмым суткам, а сегодня это может возникать уже к третьим-четвертым. «Симптомы заболевания действительно меняются, потому что вирус видоизменяется, маскируется под другие обычные вирусные инфекции, активнее происходит заражение, катаральные явления, кишечные симптомы стали более выраженные. Сам по себе коронавирус протекает тяжелее, больше поражаются легкие. Нам уже четко видно, что вирус поменял свои свойства, свою клиническую картину», – говорит Тимаков. Он объясняет, что у вируса появились новые мутации, которые обходят иммунные барьеры и быстрее поражают иммунную систему человека. «Именно поэтому мы и просим граждан защититься, поэтому были введены новые меры, решения о том, что шесть месяцев после болезни мы имеем защиту, а после ее нет. Именно поэтому, со слезами на глазах, мы и просим сделать вакцинацию, чтобы защититься от этого вируса. Именно потому, что люди не слушают, больницы переполнены молодыми людьми, болеющими коронавирусной инфекцией», – подчеркивает специалист. Он объясняет, что в отличие от остального мира, где летальность сотые и десятые доли процента, в России она возрастает до 10 %, поскольку население несерьезно относится к вакцинации против коронавируса. Ранее сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний предупредили, что симптомы, полученные во время заболевания коронавирусной инфекцией, такие как кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение полугода после заражения COVID-19 и способны привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД