Госдума: Отравление Навального стало результатом срежиссированной кампании против России

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращения Президенту германского Бундестага Вольфгангу Шойбле и Генеральному директору Технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу по поводу нестыковок доклада ОЗХО по ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального.

«Обращения подготовлены по итогам выездного заседания Комиссии в МИД России, которое состоялось в минувшую пятницу», – говорится в Telegram-канале комиссии.

Уточняется, что «парламентарии обсудили с замглавы дипломатического ведомства Сергеем Рябковым нестыковки в проекте доклада ОЗХО, который, по мнению депутатов, фактически подтверждает то, что отравление Навального стало результатом срежиссированной кампании по обвинению России в применении боевого отравляющего вещества»

Обращения Комиссии Госдумы направлены в Бундестаг и ОЗХО с целью установления истины в этом деле.

Ранее сообщалось, что в МИД России состоится выездное заседание Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили.

До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.

В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.

17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.