В Кремле прокомментировали сообщения о предложении Путина Байдену по Афганистану

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19 июля, понедельник | Последнее обновление — 13:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт объяснил логику закрепления федеральных округов за вице-премьерами
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Словения стала страной – председателем ЕС. Считать, что она станет проводником американской воли, нет оснований – словенцы не раз доказывали способность к диалогу с Россией и проведению своей линии. Однако слишком уж много где интересы Словении сталкиваются с российскими.
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Вообще-то у Макрона уже была история с вознесением некомпетентного любимца. Во Франции совсем открыто говорят, что атлетический Беналла был не только охранником, но и любовником Макрона. Теперь вот Клеман Бон.
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Возможно, Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, и станет новым диктатором территории Украина.
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В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Кремле прокомментировали сообщения о предложении Путина Байдену по Афганистану
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения, согласно которым Владимир Путин в ходе женевского саммита якобы предложил Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что в ходе состоявшегося 16 июня саммита в Женеве Владимир Путин предложил Джо Байдену совместную с Россией координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии.
«Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита», – прокомментировал информацию Песков, передает РИА «Новости».
На уточняющий вопрос, было ли само предложение, пресс-секретарь президента ответил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Россия указала США на необходимость отчитаться в СБ ООН по Афганистану
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События в Афганистане не являются логически завершенной американской операцией, Соединенные Штаты и входящие в коалицию страны ни разу не пришли в СБ ООН и ни разу не отчитались о своих действиях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«К сожалению, наша, так сказать, либеральная тусовка отличается крайней безграмотностью по этой теме [военной кампании США в Афганистане]. Первый момент, который они совершенно почему-то не собираются замечать, описывая ситуацию как логически завершенную американскую операцию на территории Афганистана, <…> что это была не американская кампания, это был мандат Совета Безопасности ООН, выданный коалиции, которую возглавляли США, и соответствующие страны НАТО в ней участвовали», – приводит слова официального представителя МИД России ТАСС.
«США и <…> те страны, которые входили в коалицию, ни разу не пришли в Совбез [ООН] и ни разу не отчитались о том, что они делают. Поэтому это не логическое завершение операции [США]», – подчеркнула дипломат.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
В понедельник Лавров заявил, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Россия сократила вложения в госдолг США
В мае российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 3,8 млрд долларов, сообщил американский минфин.
Вложения снизились с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд в мае, передает РИА «Новости».
Япония и Китай по-прежнему возглавляют список крупнейших держателей госбумаг США – 1,26 трлн долларов и 1,07 трлн долларов соответственно, передает ТАСС.
Напомним, в марте российские вложения в государственные ценные бумаги США были снижены с 5,756 млрд долларов до 3,976 млрд долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.
Путин поручил освободить от уплаты НДФЛ семьи с двумя детьми при продаже жилья
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Президент России Владимир Путин поручил Ккабмину и Госдуме до 1 ноября внести поправки, которые освободят от уплаты подоходного налога семьи с двумя и более детьми при продаже жилья для покупки нового, сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству России совместно с Государственной думой Федерального собрания России обеспечить внесение в законодательство России изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Уточняется, что срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.
Журова рассказала о подаренном ей Путиным рисунке кошки
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Олимпийская чемпионка Турина, депутат Госдумы России Светлана Журова рассказала о том, как Владимир Путин в Гватемале во время выбора страны проведения Олимпиады-2014 нарисовал ей кошку, чем помог удачно выступить на презентации.
«Во время выступления перед членами МОК, так получилось, что я сидела рядом с Владимиром Владимировичем. Президент уже «отстрелялся», обратившись к присутствующим на двух языках, чем всех удивил. Он возвращается, а нам еще свою речь говорить, видит, что нас всех подколбашивает конкретно. Руки трясутся, нервы, нужно презентовать страну», – рассказала спортсменка в интервью Sports.ru.
«И тут Путин сел и начал рисунок рисовать. Сидит и рисует. Я заглядываю, он мне – сейчас-сейчас. И нарисовал кошечку. И мне передает листочек с автографом: «Владимир Владимирович Путин». Все члены команды, сидевшие в два ряда, заглядывают через плечо, всем интересно. Я показала всем, все улыбнулись. И это расслабило команду – раз уж у нас президент спокоен, что кошек рисует в такой момент, значит, мы уже пришли к точке, когда тоже можно расслабиться. Когда надо просто верить в себя, и все получится», – заключила Журова, назвавшая этот эпизод самым «стильным» разговором с президентом.
Светлана Журова – советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012–2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016 года.
Пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 м. Член спортивного общества «Динамо».
Российские дипломаты посетили Бута в американской тюрьме
Россиянина Виктора Бута в тюрьме «Мэрион» (Иллинойс, США) посетили российские дипломаты, сообщило посольство России в Вашингтоне.
Дипломаты посетили Бута для «оказания консульско-правового содействия». Они «поддержали россиянина» и заверили его, что намерены и в дальнейшем «отстаивать его права и защищать интересы». «Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам», – заявило посольство в Facebook.
Напомним, Бут уже 13 лет провел в тюрьме. Он был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 году – приговорили к 25 годам тюрьмы.
Путин назначил нового заместителя главы МВД России
Глава антинаркотического главка МВД России Андрей Храпов станет новым заместителем руководителя ведомства Владимира Колокольцева, заменив генерала-полковника полиции Михаила Ваничкина, следует из указа президента России.
«Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2021 года № 422 генерал-лейтенант полиции Храпов Андрей Иванович назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации», – говорится в указе президента, опубликованого в официальном Instagram-аккаунте МВД России.
Уточняется, что этим же указом от должности замглавы МВД освобождается генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин, назначенный на нее 16 июня 2012 года.
Храпов – начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, данную должность он занимал с 2016 года. Кроме того, он выпускник четвертого потока президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий пандемии
Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС.
«Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса.
«С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он.
Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации.
«От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин.
В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом.
Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.
Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин по итогам съезда «Единой России» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в Крыму и на Черноморском побережье.
«Правительству Российской Федерации обеспечить: ... направление, начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд. рублей на строительство и модернизацию в субъектах Российской Федерации объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым», – говорится в сообщениина сайте Кремля.
Тихановская решила встретиться с Байденом и Блинкеном
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе своей поездки в Вашингтон планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Планируется, но пока не могу подтвердить», – приводит ответ Тихановской на соответствующий вопрос ТАСС.
«Мы о посредничестве [между оппозицией и властями Белоруссии] говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке [властями США] гражданского общества [в Белоруссии]», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос о теме переговоров с властями США в ходе поездки в Вашингтон.
Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Путин поручил выделить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину направить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 млрд рублей на ремонт автодорог.
«Правительству Российской Федерации обеспечить: ...направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Байден обвинил соцсети в убийствах людей
Соцсети, допуская дезинформацию о коронавирусе, убивают людей, заявил глава американского государства Джо Байден.
Президента США спросили, есть ли у него послание для соцсетей в связи с дезинформацией о COVID-19. Байден заявил в ответ, что «они убивают людей». «Единственная пандемия, которая есть – среди невакцинированных. И они убивают людей», – приводит его слова РИА «Новости».
Администрация Facebook после этого заявила, что «не будет обращать внимания на обвинения, которые не подкреплены фактами». Как подчеркнула соцсеть «факт состоит в том, что свыше 2 млрд человек ознакомились с достоверной информацией о COVID-19 и вакцинах» в Facebook, это «больше, чем где-либо еще в интернете». Facebook уверена, что «помогает спасать жизни», передает ТАСС со ссылкой на Verge.
Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США выявлено более 34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 608,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
В феврале Facebook объячвила, что вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения.
Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, на ее финансирование будет предусмотрено 100 млрд рублей.
Ранее президент сообщил, что система уже создается – она требует закупки специального оборудования и работа начнется в ближайшее время
«Правительству Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей (из них 60 млрд рублей в 2021–2024 годах)», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Соответствующий доклад кабмин должен представить до 15 августа, следует из списка поручений главы государства по итогам XX съезда «Единой России».
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах.
Путин заявил на саммите АТЭС о готовности к совместным действиям против COVID-19
Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом, заявил российский лидер Владимир Путин на онлайн-саммите АТЭС.
«Хотели бы поддержать подготовленный проект итогового документа саммита, в котором четко выражен общий настрой на дальнейшее слаженное и скоординированное взаимодействие в рамках АТЭС для борьбы с пандемией и ее последствиями», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от коронавируса, в том числе трудовых мигрантов. «Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших», – сказал он.
Также глава государства отметил, что все российские вакцины от коронавируса являются надежными и безопасными. «В России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны», – сказал он.
Вместе с тем Путин добавил, что высокое качество первой российской вакцины «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее.
В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС).
Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.
Путин пригласил страны АТЭС на Восточный экономический форум
Президент России Владимир Путин пригласил страны-участницы «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» на Восточный экономический форум во Владивостоке.
«Рассчитываем, что представители экономик региона примут участие и в другом форуме, проводимом в России – Восточном экономическом форуме, намеченном на 2-4 сентября во Владивостоке», – цитирует РИА «Новости» Путина.
В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Также он отметил, что российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены.
Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.
Путин принимает участие в онлайн-саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в пятницу.
Саммит проходит в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Встреча проводится под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Саммит был созван всего за пять дней, тогда как на ноябрь намечена еще и регулярная встреча АТЭС.
По данным Кремля, лидеры стран АТЭС обсудят «задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции».
Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.
В ноябре 2020 года президент Владимир Путин выступал на саммите АТЭС. В ходе своего выступления российский лидер заявил, что наблюдается тревожная тенденция в мировой экономике, связанная со спадом промышленного производства и бедности на фоне пандемии.
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