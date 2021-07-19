Мурашко: Случаи заражения коронавирусом встречаются у 2,5% привитых

Случаи заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5% привитых, но в 95% случаев госпитализация не требуется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требует даже госпитализации», – сказал Мурашко, передает ТАСС.

Он уточнил, что 2,5% – это случаи заболевания, которые встречались и после первой, и после второй дозы вакцины.

Также Мурашко призвал успеть привиться от коронавируса до начала осени. «Мы активно говорили, дорогие друзья, май месяц – самое удобное время, придите, провакцинируйтесь. Начало июня. Сейчас, когда уже инфекция подступила, что называется, совсем близко, люди почувствовали эту угрозу, почувствовали эту опасность, но это нужно делать заблаговременно, заранее. Мы будем готовиться к сезону гриппа уже с сентября месяца, поэтому вот сегодня завершить вакцинацию, в августе месяце пройти и в июле. Это очень важно к 1 сентября подготовиться», – сказал он.

Министр также уточнил, что после вакцинации от коронавируса не следует ходить в баню и пить алкоголь. «Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такое лечебно-охранительный режим. Ну, и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в это день точно не нужно употреблять», – сказал он.

Мурашко напомнил, что существует рекомендация, согласно которой алкоголь нельзя употреблять три дня до и после прививки. «Мы особенно обращаем внимание людей, имеющих такие заболевания, как нарушение сердечного ритма. Для них просто очень важно соблюдать такой режим», – заключил он.

Ранее министр сообщил, что выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше.