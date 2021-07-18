Трамп обвинил Байдена в отказе американцев от вакцинации

Снижение темпов вакцинации в Соединенных Штатах объясняется недоверием американцев к действующей администрации Джо Байдена, выразил уверенность 45-й президент США Дональд Трамп.

«Джо Байден неустанно говорил о том, каких успехов его администрация добилась в распространении вакцин, которые были разработаны в рамках операции «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), проще говоря администрацией Трампа», – приводит слова 45-го президента США ТАСС.

Весной Байден поставил цель добиться того, чтобы ко Дню независимости США (4 июля) 70% американцев были вакцинированы хотя бы одной дозой, чего достигнуть не удалось.

«Его [Байдена] дела обстоят далеко не лучшим образом. Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду», – подчеркнул Трамп.

Напомним, в конце июня Байден спрогнозировал рост числа летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США. В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в Соединенных Штатах больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.

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