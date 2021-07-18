Пушков предрек YouTube большие неприятности в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков перешел на Rutube после удаления его видео с YouTube, так как счел действия видеоплатформы цензурой.

«Открыл собственный канал на Rutube, где буду размещать мои видеоматериалы в соответствии с законами России, а не произвольными «правилами сообщества», которые навязывает нам YouTube», – написал сенатор в Telegram.

Также он предрек компании большие неприятности в случае, если она не откроет до конца 2021 года свой офис или не создаст юридическое лицо в России.

Пушков рассказал, что компания удалила с его аккаунта сюжет из программы «Постскриптум» от 5 июля о навязывании детям «трансгендерной культуры», так как сюжет «противоречит принципам сообщества».

«А навязывание – не противоречит. В ответ напоминаю Ютюб, что, если до конца этого года они не откроют свой офис или не создадут юридическое лицо в России, и не будут четко соблюдать российское законодательство, чего сейчас они не делают, то, согласно только что принятому закону, их ждут большие неприятности. А если будут настаивать на несоблюдении законов России, где они работают, то очень большие», – напомнил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных социальных сетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам.