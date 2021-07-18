Путин назначил нового заместителя главы МВД России Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником 18 июля 2021, 10:24 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России, отметив, что от их эффективной работы зависит укрепление обороноспособности страны. «Сегодня перед вами стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов, освоением новых рынков сбыта. Особо подчеркну, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. По словам президента, от их «слаженной, эффективной работы прямо зависит развитие промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление обороноспособности России». Путин отметил, что перед работниками комплекса стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов и освоением новых рынков сбыта. «Мы отдаем дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире. И конечно, мы чествуем нынешнее поколение высококлассных профессионалов – продолжателей этих замечательных традиций», – глава государства. Он добавил, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса. «Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей – на благо России и наших граждан», – резюмировал Путин.

Путин поручил освободить от уплаты НДФЛ семьи с двумя детьми при продаже жилья 16 июля 2021, 19:07

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил Ккабмину и Госдуме до 1 ноября внести поправки, которые освободят от уплаты подоходного налога семьи с двумя и более детьми при продаже жилья для покупки нового, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству России совместно с Государственной думой Федерального собрания России обеспечить внесение в законодательство России изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года. Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. Журова рассказала о подаренном ей Путиным рисунке кошки 16 июля 2021, 20:45

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Олимпийская чемпионка Турина, депутат Госдумы России Светлана Журова рассказала о том, как Владимир Путин в Гватемале во время выбора страны проведения Олимпиады-2014 нарисовал ей кошку, чем помог удачно выступить на презентации. «Во время выступления перед членами МОК, так получилось, что я сидела рядом с Владимиром Владимировичем. Президент уже «отстрелялся», обратившись к присутствующим на двух языках, чем всех удивил. Он возвращается, а нам еще свою речь говорить, видит, что нас всех подколбашивает конкретно. Руки трясутся, нервы, нужно презентовать страну», – рассказала спортсменка в интервью Sports.ru. «И тут Путин сел и начал рисунок рисовать. Сидит и рисует. Я заглядываю, он мне – сейчас-сейчас. И нарисовал кошечку. И мне передает листочек с автографом: «Владимир Владимирович Путин». Все члены команды, сидевшие в два ряда, заглядывают через плечо, всем интересно. Я показала всем, все улыбнулись. И это расслабило команду – раз уж у нас президент спокоен, что кошек рисует в такой момент, значит, мы уже пришли к точке, когда тоже можно расслабиться. Когда надо просто верить в себя, и все получится», – заключила Журова, назвавшая этот эпизод самым «стильным» разговором с президентом. Светлана Журова – советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012–2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016 года. Пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 м. Член спортивного общества «Динамо».

Керри: Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей по климату 15 июля 2021, 20:30 Текст: Ксения Панькова

США «тщательно изучат» идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, отметив, что эти идеи очень позитивны. «У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве», – заявил Керри в интервью газете «Коммерсант». По его словам, Путин, к примеру, предложил сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может дать сведения по выбросам парниковых газов. «Это была его идея. И я думаю, что это очень хорошая идея, которую мы должны очень тщательно изучить. Он упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и так далее. В общем президент Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей», – отметил Керри. Как рассказал Керри, российский лидер очень четко подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов. Ранее Госдеп США сообщил, что президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов. Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату. Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым. Кремль заявил о необходимости обновления парка самолетов в России 15 июля 2021, 13:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Парк региональных самолетов в России весьма стар и остро нуждается в обновлении во избежание катастроф, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации СМИ, утверждающие, что половина авиационного парка находится в изношенном состоянии, что становится причиной авиакатастроф. «Действительно, здесь есть правда. Конечно, парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так», – передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля при этом уточнил, что специальная комиссия выясняет причины авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке. По словам Пескова, президент Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем и заслушает его доклад. Он пояснил, что эта встреча пройдет в том числе в рамках подготовки к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021, который состоится в подмосковном Жуковском на следующей неделе. Как сообщил Песков, президент традиционно примет участие в этом мероприятии. «И также [беседа пройдет] в контексте подготовки к готовящемуся у президента совещанию по вопросам гражданского авиастроения», – уточнил пресс-секретарь главы государства. При этом он подчеркнул, что ни эта встреча, ни запланированные на следующую неделю мероприятия по теме авиации «никак не связаны с катастрофой» Ан-26 на Камчатке. «[На повестке будет] развитие отечественного авиастроения», – указал Песков. Он пояснил, что в парк российских авиакомпаний поступает «все больше и больше отечественных машин». «Перспективные планы развития отрасли, потребность в увеличении объемов производства – все это будет на повестке дня», – перечислил представитель Кремля. Помимо этого, у главы государства в четверг запланированы и другие рабочие встречи. Ранее в четверг авиакомпания «Россия» анонсировала полеты на самолетах МС-21. Путин назначил нового заместителя главы МВД России 16 июля 2021, 20:56 Текст: Дарья Григоренко

Глава антинаркотического главка МВД России Андрей Храпов станет новым заместителем руководителя ведомства Владимира Колокольцева, заменив генерала-полковника полиции Михаила Ваничкина, следует из указа президента России. «Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2021 года № 422 генерал-лейтенант полиции Храпов Андрей Иванович назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации», – говорится в указе президента, опубликованого в официальном Instagram-аккаунте МВД России. Уточняется, что этим же указом от должности замглавы МВД освобождается генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин, назначенный на нее 16 июня 2012 года. Храпов – начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, данную должность он занимал с 2016 года. Кроме того, он выпускник четвертого потока президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Путин выразил соболезнования Германии в связи с жертвами наводнения 15 июля 2021, 18:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. «Уважаемый господин федеральный президент, уважаемая госпожа федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», – говорится в телеграмме, адресованной Меркель и Штайнмайеру, опубликованной на сайте Кремля. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. Сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий пандемии 16 июля 2021, 17:15 Текст: Евгения Шестак

Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС. «Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса. «С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он. Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации. «От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры 16 июля 2021, 19:40 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин по итогам съезда «Единой России» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в Крыму и на Черноморском побережье. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ... направление, начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд. рублей на строительство и модернизацию в субъектах Российской Федерации объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым», – говорится в сообщениина сайте Кремля. Путин отметил оперативность создания нового Ил-114-300 15 июля 2021, 15:00 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин обратил внимание на то, насколько оперативно был создан отечественный пассажирский самолет Ил-114-300. В четверг руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь доложил главе государства о том, что первый полет судна состоялся в прошлом декабре, и машина «сразу приступила к летным испытаниям». В ответ на уточняющий вопрос президента он добавил, что работа над самолетом началась четыре года назад. «Срок ничего, нормальный», – отреагировал Путин, передает ТАСС. В беседе со Слюсарем он упомянул и Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, который состоится в подмосковном Жуковском на следующей неделе. «Традиционно я там бываю, приеду, конечно», – заверил президент. Ил-114-300 – турбовинтовой самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Изначально Ил-114 был разработан в восьмидесятые годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Серийные поставки новой версии самолета запланированы на 2023 год, всего до 2030 года планируется поставить 100 таких машин. В Кремле ответили на претензии экспертов к статье Путина 15 июля 2021, 13:38 Текст: Евгения Шестак

Никто в России на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Он добавил, что эксперты вольны обсуждать статью, которая «весьма и весьма резонансная», как они хотят. Пресс-секретарь напомнил, что в статье Путин говорил в целом о тех «минах замедленного действия», которые были заложены во времена СССР. Отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли современной Украине опасаться заявлений со стороны российских экспертов о передвижении границ и рассматривать это в качестве территориальных претензий со стороны России, Песков заявил: «Никоим образом». Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Путин поручил выделить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта 16 июля 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину направить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 млрд рублей на ремонт автодорог. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ...направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей 16 июля 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, на ее финансирование будет предусмотрено 100 млрд рублей. Ранее президент сообщил, что система уже создается – она требует закупки специального оборудования и работа начнется в ближайшее время «Правительству Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей (из них 60 млрд рублей в 2021–2024 годах)», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 15 августа, следует из списка поручений главы государства по итогам XX съезда «Единой России». Ранее сообщалось, что «Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах. В Кремле сочли естественным изучение статьи Путина по Украине в армии 16 июля 2021, 13:39 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин не в курсе, что его статья про Украину стала обязательной для изучения российскими военными, однако это естественно и объяснимо, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховней главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны включило статью президента в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Путин поручил создать в малых городах инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом 16 июля 2021, 19:26 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил до 31 января 2022 года рассмотреть вопрос создания в малых городах и селах инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской политической партией «Единая Россия» рассмотреть вопрос о создании в малых городах и сельских населенных пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года, далее – один раз в полгода. Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что в регионах России откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки. Путин пригласил страны АТЭС на Восточный экономический форум 16 июля 2021, 17:32 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин пригласил страны-участницы «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» на Восточный экономический форум во Владивостоке. «Рассчитываем, что представители экономик региона примут участие и в другом форуме, проводимом в России – Восточном экономическом форуме, намеченном на 2-4 сентября во Владивостоке», – цитирует РИА «Новости» Путина. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Также он отметил, что российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены. Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.