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Мужскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса
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Власти города Кагосима на юго-западе Японии изолировали в номерах местной гостиницы членов мужской сборной ЮАР по регби-7 после обнаружения заражения коронавирусом у одного из сотрудников персонала команды, сообщил телеканал NHK.
Тренировки южноафриканской сборной приостановлены, городские власти проводят проверку на предмет возможных контактов спортсменов с инфицированным, передает ТАСС.
Ранее коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. В субботу первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
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Супруга Боярского рассказала о состоянии заболевшего COVID артиста
Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус, сообщила его жена Лариса Луппиан.
Луппиан сообщила, что «Михаил Сергеевич пошел на поправку и ждет отрицательного теста», после чего его выпишут, передает RT.
Она добавила, что артист переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса.
«А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем все время с этими волнами туда-сюда», – сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве простились с музыкантом и актером Петром Мамоновым
В Донском монастыре Москвы состоялась траурная церемония прощания с основателем группы «Звуки Му», поэтом и актером Петром Мамоновым.
Проститься с музыкантом пришли десятки людей: после завершения отпевания они выстроились у храма, чтобы молитвенным пением проводить гроб с телом покойного в последний путь. Присутствующие также почтили память Петра Мамонова продолжительными овациями, передает ТАСС.
Траурный кортеж отправился в подмосковный город Верея, где музыкант жил более 20 лет. Согласно воле Мамонова, его похоронят на местном кладбище.
Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет.
Белый дом назвал правдоподобной версию утечки коронавируса из лаборатории
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Высшие должностные лица из администрации президента США Джо Байдена придерживаются мнения, что версия утечки COVID-19 из лаборатории так же правдоподобна, как и теория о его природном происхождении, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным источников, разведка США придерживается версии природного происхождения вируса, но ряд высших должностных лиц в администрации, в том числе советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, считают, что теория лабораторного происхождения так же правдоподобна. В ЦРУ, например, теорию об утечке COVID-19 из лаборатории сейчас воспринимают более серьезно, чем раньше, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в памятках, направленных аппаратом директора нацразведки в разведслужбы США, сотрудникам поручили изучить такие темы, как случаи обнаружения вируса у диких или домашних животных и спектр действий КНР в сфере биологических исследований.
По мнению источников, в отчете, который получит Байден по окончании 90-дневного срока, скорее всего, не будет представлен окончательный вывод. Ожидается, что отчет будет содержать обе теории и списки их достоинств и недостатков.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке COVID из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии».
Президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Мишустин поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации.
«Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», – говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте правительства.
Также ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы до 20 июля.
Ранее Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID.
Организаторы МАКС предупредили о необходимости наличия QR-кода для посещения авиасалона
Желающие посетить авиакосмический салон МАКС-2021 должны будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, несмотря на смягчение ограничений в Подмосковье, замгендиректора акционерного общества «Авиасалон» Владимир Советкин.
«На сегодняшний день, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по ограничению распространения коронавирусной инфекции, на МАКСе с 20 по 25 июля будут действовать особые правила доступа на выставочный комплекс. В первую очередь это QR-код, признаваемый порталом госуслуг», – цитирует РИА «Новости» Советкина.
По его словам, пропуском на выставку может быть и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до прихода на салон. При этом организатор МАКС добавил, что существующие правила в ближайшие дни могут измениться.
«Вы знаете, ситуация динамичная, все быстро меняется. В Москве отменили QR-коды два дня назад, на следующий день отменили в Подмосковье для каких-то категорий мероприятий. Мы пока не вошли в статус этих мероприятий и для нас эти правила на сегодняшний день действуют. Надеемся, что, вполне возможно, в ближайшие несколько дней ситуация изменится», – пояснил Советкин.
Организатор МАКС отметил, что в этом году в связи с пандемией не стоит ждать рекордов по посещаемости выставки. Тем не менее, билеты на салон продаются динамично: по прогнозам «Авиасалона», каждый день, не считая 20 июля, отведенного для визитов официальных делегаций, выставку будут посещать 20-30 тысяч человек.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, смягчающее антиковидные ограничительные меры. Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, также отменены ограничения по числу зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования.
Власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов.
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста.
За сутки в России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 116 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 116 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4561, Московской области – 2541, Санкт-Петербурге – 1957.
Всего в стране выявлено 5 933 115 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 322 345 человек, из них 21 437 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 787 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 147 655 человек.
Накануне, 16 июля, в России выявили 25 704 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 588.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Выявлено 15 случаев коронавируса у связанных с организацией Олимпиады людей в Японии
По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы среди людей, связанных с предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио, объявил организационный комитет Олимпиады.
Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований, передает ТАСС.
В числе последних – человек, который стал первым инфицированным на территории Олимпийской деревни в Токио. Известно, что он был членом иностранной сборной, но не был спортсменом.
На данный момент коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран: его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.
При этом ранее Япония решила ужесточить требования для въезжающих из Москвы.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
Перепрофилированные под COVID-19 стационары вернулись к плановой работе в Москве
В Москве 12 перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19 стационаров возвращаются к плановой работе, к плановому режиму вернулись также ранее работающие как КТ-центры семь поликлиник, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова сообщила, что «высокий темп вакцинации и существующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции», в результате «Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остается стабильным», передает ТАСС.
«В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19. К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавших как КТ-центры», – рассказала заммэра.
Ранее сообщалось, что в Москве доля привившихся в сфере здравоохранения и образования достигла 70%.
До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер.
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Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы исключить дефицит препаратов в регионах, сообщает пресс-служба правительства.
«На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. Об этой работе нужно доложить в правительство до 21 июля», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Михаил Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Глава правительства подчеркнул, что надо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения. В связи с этим руководителям регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также губернаторам рекомендовано обеспечить контроль за тем, чтобы граждане и организации соблюдали требования Роспотребнадзора.
Ранее из-за дефицита препаратов в Удмуртии приостановили вакцинацию населения от COVID-19, поскольку темпы прививочной кампании превышают скорость поставок вакцины.
Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России, заявив, что, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, обеспечиваются.
С нехваткой вакцины «КовиВак» столкнулись в Москве. Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. На следующий день, 11 июля, вакцина закончилась, отмечая, что ожидается поставка от Минздрава России. Впервые же препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28-го числа этого же месяца.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах дефицита вакцины «КовиВак».
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Власти заявили о необходимости QR-кодов в отелях Подмосковья
Гости отелей и гостиниц Московской области должны будут предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную болезнь, если они останавливаются дольше, чем на три дня, сообщили в пресс-службе комитета по туризму региона.
«В части отелей изменений нет, все по-прежнему: если дольше трех дней, то необходим QR-код», – передает РИА «Новости» сообщение комитета по туризму.
За прошедшие сутки Подмосковье заняло второе место после Москвы по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за 16 июля выявили 2484 новых случая.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, смягчающее антиковидные ограничительные меры. Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, также отменены ограничения по числу зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования.
Власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов.
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер.
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Ограничения по COVID для детских лагерей ужесточили в Крыму
В детских лагерях и учреждениях стационарного соцобслуживания Крыма, где привито менее 95% персонала, ужесточены ограничения из-за коронавирусной инфекции, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.
«С 1 августа перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%», – говорится в указе.
При этом учреждения стационарного социального обслуживания, где число вакцинированных сотрудников также менее 95%, переведут в режим полной изоляции. Кроме того, до 17 августа в Крыму приостановлена диспансеризация населения.
Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тыс. человек.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ужесточить ограничительные меры по профилактике коронавируса в связи с ростом заболеваемости.
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В Хакасии военные медики начали развертывание приемного отделения для лечения COVID
Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для помощи в лечении заболевших коронавирусом, сообщает Минобороны России.
«Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области. Военнослужащие совершили марш автомобильным транспортом и приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске», – говорится в сообщении на сайте министерства.
Ранее сообщалось, что военный мобильный госпиталь на 100 мест развернут в Хакасии для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Прием в честь главы МОК решили не отменять из-за режима ЧС в Токио
Организаторы летних Олимпийских игр в Токио собрались провести в японской столице прием в честь главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и остальных высокопоставленных членов МОК, прибывших в страну, сообщило японское телевидение.
По данным ТВ, прием пройдет во дворце Акасака – одном из двух гостевых домов правительства Японии. Ожидается, что на приеме будут присутствовать около 40 человек, включая премьер-министра Японии Есихидэ Сугу, губернатора Токио Юрико Коикэ, главу оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото и бывшего главу оргкомитета Есиро Мори, который в феврале этого года подал в отставку из-за скандала, вызванного его сексистскими высказываниями, передает ТАСС.
Между тем, сам глава МОК Томас Бах назвал антиковидные ограничения на Олимпиаде в Токио самыми строгими в мире спорта.
«У спортсменов тот же интерес, что и у жителей Японии, – безопасность. По этой причине они приняли и даже приветствовали столь строгие меры предосторожности, которые делают Олимпийские игры в Токио самым строгим спортивным событием не только в Японии, но и во всем мире», заявил он.
Ранее организационный комитет Игр в субботу объявил о по крайней мере 15 новых случаях заражения среди людей, связанных с предстоящей Олимпиадой. Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований.
На данный момент коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран: его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.
При этом ранее Япония решила ужесточить требования для въезжающих из Москвы.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Игры перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа и пройдут без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
Коронавирус выявили у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио
Проживающие на территории Олимпийской деревни в Токио два иностранных спортсмена сдали положительные тесты на заражение новым коронавирусом, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».
Личные данные инфицированных спортсменов не приводятся. Кроме того, в документе сообщается, что 18 июля заражение было выявлено у одного атлета, не проживающего в Олимпийское деревне, одного сотрудника СМИ, одного рабочего, занятого на олимпийских объектах, и пяти человек, связанных с проведением соревнований. Все инфицированные не являются гражданами Японии, передает ТАСС.
17 июля оргкомитет проинформировал о первом случае обнаружения коронавируса на территории Олимпийской деревни. В тот день заражение выявили у человека, связанного с проведением Игр.
Накануне первый случай коронавируса выявили в Олимпийской деревне в Токио у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали с COVID в Токио.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
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Заболевший COVID Боярский призвал россиян привиться
Народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые о самочувствии после заражения коронавирусом, призвав россиян привиться от COVID-19.
«Спасибо что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболевание проходит в легкой форме», – написал Боярский на своей странице в Instagram.
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Ранее жена артиста Лариса Луппиан сообщила, что он пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус. Она добавила, что Боярский переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса.