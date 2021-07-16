В Италии посетовали на снижение потока российских туристов до нуля

Пандемия свела практически к нулю поток российских туристов в Италию, это очень огорчает, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Терраччано заявил, что «пандемия свела практически к нулю поток российских туристов в Италию, и это очень огорчает нас, потому что мы знаем, что Италия для российских туристов – одно из любимых направлений», передает РИА «Новости».

По его словам, пандемия в целом сугубо отрицательно сказалась на туристических потоках из всех стран.

«Чтобы составить представление о величине экономическо-финансового потрясения, связанного с кризисом туристической отрасли, достаточно того факта, что падение доходов от международных путешествий в 2020 году превысило 60%: это минус 27 млрд. Впечатляющая сумма, составляющая треть от общего объема потерь всей отрасли экспорта товаров и услуг. А если брать путешественников из стран, не входящих в ЕС, таких как Россия, там падение оказалось еще более значительным», – отметил посол.

При этом он рассказал, что начиная с конца апреля наблюдается явное возобновление роста количества иностранных путешественников, в особенности из стран ЕС.

«Это дает нам повод смотреть в будущее с умеренным оптимизмом», – добавил он.

Посол также заявил, что пока трудно делать прогнозы о том, когда границы Италии откроются для туристов из России, «но ясно одно: чтобы вернуться к нормальному положению вещей, необходимо, чтобы пандемия оказалась под контролем».

Это значит, что если не будет расти число вакцинированных российских граждан, болезнь будет дальше распространятся, «а значит, нельзя будет принимать решения, делающие возможным возвращение российских туристов в нашу страну».

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса.

Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.

Между тем РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «Спутник V» вернет россиянам путешествия по Европе.

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