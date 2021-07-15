Ветер повалил 20 деревьев в Москве Число жертв наводнения в Германии выросло до 42 В Шереметьево задержали 20 рейсов из-за подтопления 15 июля 2021, 15:39

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта Шереметьево, более 20 рейсов задержаны или отменены, сообщают СМИ. «Подтоплен незначительный участок территории», – приводит слова представителя экстренных служб РИА «Новости». Также он отметил, что выпавшие сильные осадки не мешают взлету и посадке самолетов. Между тем отмечается, что из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в Шереметьево на 15.30 мск 25 рейсов задержаны, три отменены. Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в Шереметьево «самолеты стоят в воде». Ранее сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей. В связи с непогодой москвичам советуют не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы об опасности сухих гроз.

Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России 13 июля 2021, 16:07

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории России с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию России». Отмечается, что после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте». В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. Эксперт указал на «улики в пользу инсценировки» на месте гибели группы Дятлова 13 июля 2021, 20:24 Текст: Елена Мирошниченко

Некоторые из вещей, которые были обнаружены на месте гибели группы Дятлова, не принадлежали туристам, утверждает руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Он рассказал телеканалу «Звезда», что наибольший интерес вызывает найденная в палатке фляжка из-под спирта, а также стальной шип, выломанный из отриконенного ботинка. Эксперт полагает, что эти вещи указывать на инсценировку на месте гибели туристов и требуют тщательного изучения. «На мой взгляд, на взгляд поисковиков, которые постоянно со мной говорили об этом на конференциях, и Юра Юдин (один из участников группы), который остался жив, тоже подтвердил, что не было у них спирта. Юдин отвечал за этот вопрос, и он не смог достать в Свердловске спирт», – объяснил Кунцевич. По информации эксперта, не было отрикованных ботинок. «А мы нашли прямо под кедром выломанный из обуви отриконенный стальной шип», – пояснил эксперт. Ранее Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей. Шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. В России версию шведов раскритиковали. Ученый упал с высоты 700 метров при восхождении на ледник на Алтае 13 июля 2021, 18:53 Текст: Дарья Григоренко

На Алтае 32-летний новосибирский ученый погиб при восхождении на хребет Актру, сорвавшись в ущелье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. В пресс-службе уточнили, что при восхождении на одну из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта – Актру произошел камнепад, который спровоцировал падение человека. Он упал в ущелье, пролетев почти 700 метров. Спасатели обнаружили место трагедии, но чтобы достать тело, необходимо задействовать вертолет, передает ТАСС. Сейчас ведутся подготовительные работы. Отмечается, что туристическая группа шла по собственному маршруту и уже подходила к его концу. Пострадал только один человек. Погибший работал заведующим лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Ранее в Бурятии группа туристов попала под лавину, в республиканском следственном управлении СК уточнили, что один из пятерых туристов погиб. Россиянам предрекли «махровую жару» 13 июля 2021, 14:51

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе ожидает очень жаркая погода, в Сибири же будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На 8-9 градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет «мешок холода», там температура будет ниже нормы на 4-6 градусов. Ранее Вильфанд рассказал, что температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится в Москве уже восемь дней, это можно назвать «тепловым стрессом». Венедиктов анонсировал голосование об обязательной вакцинации в Москве 14 июля 2021, 13:36

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В июле Москве пройдет онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил замглавы столичной Общественной палаты, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», – написал Венедиктов в Telegram. В комментарии Газете.Ru Венедиктов заявил, что электронное голосование о введении обязательной вакцинации является тестовым проектом Общественной палаты Москвы перед выборами в Государственную думу. Цель проекта – «оттестировать» систему электронного голосования в Москве, а также донести до компетентных ведомств позицию москвичей по актуальным вопросам, связанным с коронавирусом. «Мы перед выборами в Государственную думу должны были оттестировать систему электронного голосования в Москве, где введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать. Поэтому первая задача – это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще (изучить) нагрузку на систему. Вторая история в том, что нужно было найти вопросы, которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены», – объяснил заместитель председателя столичной Общественной палаты. По словам Венедиктова, одним из таких вопросов является введение обязательной вакцинации. Он рассказал, что в рамках голосования москвичи смогут выбрать, представители каких профессий, по их мнению, должны прививаться в обязательном порядке. «Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез. Ничего нового в этом нет: (в рамках голосования будет) перечислен некий набор профессий, ставится вопрос о том, каким из этих профессиональных групп, по вашему мнению, нужна обязательная вакцинация. Там можно будет (выбрать) несколько или все группы. Мы хотим проверить систему, что проголосовало не менее 100 тыс. человек. Мы направим результаты в мэрию (Москвы), которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», – пояснил Венедиктов. Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом. Работодателям необходимо до 15 июля предоставить списки вакцинированных сотрудников на портале mos.ru через личный кабинет. Вакцинацию вторым компонентом должны завершить до 15 августа. Привиться от коронавируса в столице можно в поликлиниках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах, включая крупнейший пункт в Гостином Дворе. По делу о массовой драке мигрантов в Москве арестованы еще 42 человека 14 июля 2021, 19:58 Текст: Ксения Панькова

Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток еще 42 человека, участвовавших в массовой драке возле метро «Кузьминки» в столице, сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова. «Суд назначил административный арест на 15 суток в отношении 42 граждан», – цитирует РИА «Новости» Каленову. Накануне за аналогичное правонарушение были отправлены на 15 суток 6 человек. Все они признаны виновными в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы расследуют инцидент с массовой дракой иностранных граждан у станции метро «Кузьминки» в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. В тексте судебного решения об аресте одного из участников драки отмечалось, что причиной драки мигрантов стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. Вильфанд рассказал о «тепловом стрессе» в Москве 13 июля 2021, 13:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится в Москве уже восемь дней, это можно назвать «тепловым стрессом», отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Температура выше нормы на 8-9 градусов, в отдельных случаях даже десятиградусные аномалии называются. Уже восемь дней очень жаркая погода... Это то, что называется «тепловым стрессом», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда. Он уточнил, что менее жесткое явление, когда температура, превышающая норму на пять градусов, держится более пяти дней, «ласково называется волной тепла». Вильфанд также назвал очень необычной ситуацию, когда температура в центре столицы даже ночью превышает 20 градусов. По его словам, она превышает среднюю температуру на окраинах на 5-6 градусов (в то время как днем всего на 2-3 градуса). Это, по словам метеоролога, связано с большим количеством небоскребов, огромные стены которых воспринимают солнечное тепло днем и отдают его ночью. Ранее диетолог назвала главные ошибки в рационе россиян во время жары. Лидер партии «Родина» призвал наказать работодателей мигрантов, устроивших драку в Москве 13 июля 2021, 17:27 Текст: Евгения Шестак

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложил меры, которые необходимо предпринять, чтобы наказать мигрантов, устроивших массовую драку в Москве, а также их работодателей. «Этот случай – наглядный аргумент в пользу наших свежих партийных инициатив: ввести для иностранцев отдельный Уголовный кодекс и ограничить активность гастарбайтеров трудовыми лагерями. Вы приехали сюда работать? Так работайте, а не шляйтесь толпами по улицам, устраивая побоища! Миграция должна быть безопасной для граждан РФ и строго контролируемой, другой нам не надо», – заявил он в Facebook. По его словам, «зачинщиков» и основных участников драки надо посадить в тюрьму, остальных депортировать навсегда, а их работодателей – оштрафовать. Ранее Журавлев предложил решить проблему трудовой миграции путем создания структуры Интернациональных трудовых лагерей (ИнтерЛаг). Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. В Москве решили запустить электрические речные трамвайчики 15 июля 2021, 12:59

Фото: 2050lab.ru

Текст: Наталья Ануфриева

В Москве в 2022-2033 годах запустят два маршрута для регулярного движения электрических трамвайчиков, по ним будут ходить 20 судов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая макет будущего электротрамвайчика у причала «Зарядье». Собянин напомнил, что регулярный речной пассажирский транспорт существовал в Москве вплоть до 2006 года, после этого на Москве-реке остались только туристические суда, передает «Интерфакс». «Москвичи помнят об этом интересном водном сообщении пассажирском, много есть обращений о восстановлении речного пассажирского транспорта регулярного городского», – сказал он. По его словам, в мэрии долго готовили и в результате разработали этот нишевый проект, в котором будут задействованы новые технологические решения. Пассажирские трамвайчики должны ходить не только летом, но и зимой, поэтому в них добавят конструкции для возможности прохождения по мелкому льду. Кроме того, по его словам, необходимо создать комфортные для пассажиров мини-вокзалы. «Такой проект создан, мы его запускаем – в 2022-2023 году будут созданы два полноценных маршрута из 20 речных трамваев с соответствующими причальными вокзалами. Ну а в дальнейшем будем его развивать, если он будет пользоваться популярностью у москвичей», – отметил мэр. Первыми регулярными маршрутами станут направлении от Киевского вокзала через Москва-сити в Фили и от ЗИЛа до Печатников, говорится в материалах мэрии. Маршруты будут гибкими – их можно будет корректировать с учетом пожеланий пассажиров и жителей ближайших районов. Каждое судно порядка 22 метров в длину будет рассчитано на 42 посадочных места, два из которых – для маломобильных граждан. В пассажирском салоне установят информационные экраны и USB-зарядки, будет обеспечен доступ к бесплатному Wi-Fi, а также предусмотрены площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов. Оплатить проезд можно будет картой «Тройка», единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных билетов на 90 или 365 дней смогут ехать по своему проездному без дополнительной платы – электрические суда с самого начала будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы. Провозная способность каждого маршрута составит 15-16 тыс. пассажиров в сутки. Их запуск позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 млн человек, проживающих в 18 районах Москвы. Конкурс по закупке 20 трамвайчиков пройдет в сентябре, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Обязательным условием выбора поставщика будет заключение сервисного контракта, который обяжет производителя ремонтировать и обслуживать суда в течение 15 лет. Выходить на маршруты суда начнут с июня 2022 года. Для этого часть причалов реконструируют и оборудуют зарядными станциями. Метеоролог сказал, когда в России наступят «европейские» зимы 14 июля 2021, 09:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Зимы в России могут потеплеть на 3-5 градусов через 30 лет в связи с глобальным потеплением. Их характер приблизится к «европейским зимам», рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох, как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема. <...> Температура повысится на 3-5 градусов, мы приблизимся к западно-европейским зимам», – передает ТАСС слова ученого. Однако, по словам Вильфанда, такие изменения в климате не отменят морозов, хоть они и могут стать достаточно редкими. «В целом зимы будут теплеть, но интенсивность похолоданий не уменьшится, и не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20-25 градусов мороза. <...> Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное», – пояснил метеоролог. По его словам, зимний период в регионах России сократился минимум на семь дней из-за глобального потепления за последние 25 лет. По словам Вильфанда, лето в России тоже меняется из-за глобального потепления, но менее активно. Оно становится длиннее в среднем на один-три дня. Метеоролог отметил, что глобальное потепление не сможет привести к отсутствию периодов весны и осени в будущем. Ранее Вильфанд заявил о росте числа опасных погодных явлений в 2021 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности 13 июля 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве установлен новый рекорд тепла для этого дня 85-летней давности, воздух нагрелся до 32,7 градусов по Цельсию, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 32,7, что уже на 0,3 градуса выше прежнего рекорда 1936 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 32,4. Максимальная температура будет известна вечером», – пояснил Тишковец РИА «Новости». Он добавил, что это – первый рекорд жары в июле 2021 года, и пятый за это лето. Синоптик добавил, что ожидается еще четыре-пять дней с такой же температурой. «Лето-2021 не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 годами, поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в полтора и три раза меньше, соответственно», – указал сотрудник «Фобоса». Ранее Тишковец предупреждал, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла». Москвичи сообщили о массовой гибели уток 14 июля 2021, 14:12 Текст: Алексей Дегтярев

Жители Москвы сообщили о массовой гибели уток, они опубликовали фотографии мертвых животных в Москве-реке на территории парка Сосновый бор. «Вдоль спрямления со стороны Серебряного бора очень много мертвых уток и утят», ­– написала член сообщества «Хорошево-Мневники, Щукино и Хорошевский – соседи» в Facebook Ирина Круглова. Она предположила, что причиной ЧП могли стать «сердобольные» люди, которые кормят уток хлебом. «Кидают и белый хлеб, и черный, и свежий, и с плесенью. Люди! Не кормите уток хлебом, они от этого могут умереть», – предупредила Круглова. Часть комментаторов предположила, что виной всему могла быть вода в реке, так как ранее якобы неподалеку разлились нефтепродукты. Некоторые пользователи сообщили, что подобное происходило в 2019 году в этом же месте. Полиция отговорила москвича от прыжка из окна 13 июля 2021, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве мужчина с ножом пригрозил спрыгнуть из окна 11-го этажа, правоохранители убедили его этого не делать, сообщили в столичном ГУ МВД. «В полицию поступило сообщение о том, что на Ангарской улице в окне 11-го этажа жилого дома стоит мужчина и угрожает спрыгнуть вниз. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они отвели собравшихся на улице жителей на безопасное расстояние и проследовали в квартиру», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Полицейские обнаружили мужчину, размахивавшего кухонным ножом и угрожавшего спрыгнуть вниз. Они попытались убедить бросить оружие и не делать необдуманных поступков. Он соглашался с ними, но слезать отказывался. После того, как была проведена продолжительная беседа с сотрудниками полиции и родственником, которого вызвали по телефону, мужчина успокоился и вернулся в квартиру. Его доставили в медучреждение для оказания помощи. Во вторник в Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и пригрозил его выкинуть, правоохранители оцепили место происшествия. Для переговоров с ним привезли его супругу. СМИ сообщали, что поводом для инцидента могло служить подозрение супруги в измене. Позже мужчина вернул ребенка на балкон, его задержали. Синоптик разъяснил природу «пылевого дьявола» в Мытищах 15 июля 2021, 15:03 Текст: Алексей Дегтярев

В Подмосковье очевидцы сняли на видео явление, похожее на торнадо: этот феномен называется «пыльным дьяволом», заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Видеозапись с торнадо в подмосковных Мытищах опубликовали в соцсетях, в ролике запечатлен вихрь, поднимающийся от земли вверх. «Судя по структуре, это пыльный дьявол. Это такой сильный, хорошо сформированный, но недолговечный вихрь, который варьируется от полметра в ширину и несколько метров в высоту, иногда больше 10 метров. Он в каком-то смысле сравним с торнадо, оба погодных явления, которые демонстрирует такой ориентированный вращающийся столб ветра», – пояснил Тишковец РИА «Новости». Он добавил, что для формирования такого явления необходима либо пустыня, либо асфальт, либо ровная поверхность, а также ясное небо или небольшая облачность. При поглощении значительного количества солнечной энергии сильно нагревается воздух у поверхности, это создает все условия для такого рода вихрей. Вильфанд предупредил об опасности сухих гроз в Москве 14 июля 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Сухие грозы, которые придут в Москву во второй половине недели, могут привести к небольшим природным пожарам. Речь идет о возгорании молодых деревьев и кустарников – лесам в столичном регионе эти грозы не угрожают, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Есть небольшая опасность все-таки <...> для деревьев, молодых деревьев, корневая система которых не развита, она еще не глубоко проникла, для кустарников – тут возможны возгорания, но это не лес», – передает ТАСС слова Вильфанда. Вильфанд отметил, что вероятность природных возгораний молодых деревьев и кустарников обусловлена тем, что верхние слои почвы иссушены из-за аномально жаркой и сухой погоды в Москве. Метеоролог предупредил также о вероятности опасной погоды в столице после затяжного периода зноя. Однако в ближайшие пять дней минимум москвичам не стоит беспокоиться об этом. «Пока резкого похолодания не прогнозируем, все равно температура будет высокая. Когда спрогнозируем поступление воздушных масс, тогда это, скорее всего, может сопровождаться шторм-предупреждением, потому что при замене жаркого воздуха на прохладный, как правило, формируются выраженные холодные фронты со всеми негативными последствиями: сильные осадки, шквалистые усиления», – отметил Вильфанд. Он пояснил, что сухие грозы – это крайне редкое явление для Москвы, которое характерно прежде всего для регионов Северного Кавказа. Кроме того, он объяснил природу их происхождения. «С чем это связано? Что такое сухие грозы? За счет неустойчивости формируются, как говорят метеорологи, термики. Прогревается интенсивно подстилающая поверхность, и вот теплый воздух, легкий, начинает быстро подниматься вверх, формируются облака, иногда очень высокие – до 10, даже 12 км, и если образуется ледяная крышка, тогда [возникают] условия для грозовой деятельности, возникают молнии и грозы, в осадков нет. Как же так? Что это такое за явление? Дождь-то идет, конечно же, <...> но капли дождя испаряются, попадая в пограничный слой. <...> Не доходят капли до земли», – объяснил метеоролог. Ранее Вильфанд заявил о росте числа опасных погодных явлений в 2021 году.