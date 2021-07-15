Археологи обнаружили участок стен Иерусалима времен Первого Храма

Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике

«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике.

«Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России».

«Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий.

«Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт.

Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он.

Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий.

«При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав».

В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля.

В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим.

Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов.