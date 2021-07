В Сети обвинили США в «абсолютном цинизме» после критики в адрес России Песков не раскрыл поручения Путина по итогам разговора с Байденом 12 июля 2021, 13:22 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора 9 июля с лидером США Джо Байденом дал поручения, но их содержание не раскрывается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер», – ответил представитель Кремля на вопрос, дал ли Путин поручения после разговора с Байденом, в том числе по теме кибербезопасности. Песков при этом не уточнил, какие были даны поручения по итогам беседы с Байденом, передает ТАСС. В то же время он отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора «отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже собственно начал работать». Песков также уточнил, что вопрос хакерских атак обсуждался в ходе разговора Путина и Байдена. «Здесь есть нюансы. Первое – это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора», – сказал он. Он также добавил, что информации о передаче США данных о хакерских атаках пока нет. «Пока такой детальной информации никакой не передавалось, но тем не менее два президента – они отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже начал работать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, передавала ли американская сторона России какие-то документы или подбор данных по хакерским атакам. При этом, по словам Пескова, тема цен на нефть не обсуждалась в разговоре Путина и Байдена. Напомним, 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.

Британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США 10 июля 2021, 10:45

Текст: Наталья Ануфриева

Читатели Daily Mail не согласились с выводами Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за Москвы и Пекина, а также заявили, что Россия буквально «умрет от смеха», когда американская армия «предстанет на линии фронта в юбках». По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого Дома, а не Китай и Россия, передает РИА «Новости». «У нас сейчас слабейшая администрация в истории!», – считает levis502. Некоторые комментаторы отметили, что, пока КНР и Россия беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим. «Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из них. «В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам «неправильным» местоимением – и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя», –пояснил второй. Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Дональде Трампе США не воевали несколько лет, а «демократы войну обожают». Пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись «на промывание мозгов»: «Кого мы считаем «врагами»? Я поработал по всему миру с большинством национальностей – в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые». Ранее Министерство обороны США опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении. Также в Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой». Путин провел телефонный разговор с Байденом 9 июля 2021, 19:56

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте Белого дома. Байден также обсудил с российским лидером продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. «Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он твердо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», – говорится в сообщении. По словам американского президента, Вашингтон сделает все, чтобы защитить народ и инфраструктуру от этой проблемы. Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Антонов раскритиковал США за новый конфронтационный шаг 10 июля 2021, 00:59

Текст: Антон Никитин

Решение Минторга США о включении нескольких российских компаний в черный список является конфронтационным шагом со стороны Вашингтона, эти действия контрастируют с заявлениями американской стороны, в том числе сделанными на саммите в Женеве, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. «Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений», – говорится в заявлении Антонова на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook. «Речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой. При этом американская сторона вновь не представила никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены. Использовала уже набившее оскомину «likely», говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ. Такой подход не выдерживает критики», – подчеркнул дипломат. В пятницу Минторг США внес в черный список несколько российских компаний за «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США». По мнению американской стороны, компании «Тесон» (OOO Teson), группа компаний «Радиант» (Radiant Group of Companies) и «Трейд-компонент» (ООО Trade Component) «участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ». В отношении организаций, находящихся в списке, действует режим ужесточенного экспортного контроля. Так, попадание в перечень предполагает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта и реэкспорта продукции его фигурантам. Новые ограничения вступят в силу 12 июля. Ранее Минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами». Минторг США внес в черный список несколько российских компаний 9 июля 2021, 16:58

Текст: Елизавета Булкина

Более 30 иностранных компаний внесены в черный список министерства торговли США. В список попали три российских компании и три физлица из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США. Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», а также ООО «ТрейдКомпонент». В черный список занесены также три связанных с ними лица. Причиной ведомство называет якобы «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США», передает РИА «Новости». Также в список вошли несколько компаний КНР и компании ряда других стран. Ранее минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами». Байден дал оценку телефонному разговору с Путиным 9 июля 2021, 22:30

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что состоявшийся в пятницу разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». «Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не <…> спонсируется государством, мы ожидаем от них действий, если мы предоставляем им достаточно информации, чтобы действовать в отношении того, кто это [делает]. Во-вторых, мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Он (разговор) прошел хорошо, я [настроен] оптимистично», – приводит слова Байдена ТАСС. На вопрос о том, будут ли последствия кибератак на США, о которых Байден говорил три недели назад, глава Белого дома ответил утвердительно, не приводя подробностей. Ранее Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, разговор президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва обвинила Вашингтон в грубом нарушении прав человека 9 июля 2021, 16:05

Текст: Наталья Ануфриева

Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, следует из доклада МИД России о «О ситуации с правами человека в отдельных странах». В докладе, размещенном на сайте министерства, указывается, что США «продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции), наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся (вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН) блокада Кубы». «Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве «мирового эталона» в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями. Вместо этого Вашингтон ищет «нарушения» где угодно, но только не у себя дома», – подчеркивается в документе. Кроме того, «ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах, приверженность которой декларирует Вашингтон, остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации». Так, в последние годы наблюдается отход американских властей от выполнения внутри страны своих международно-правовых обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и многим другим параметрам. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по сути, столь плачевное положение дел со свободой слова явилось результатом обострившейся борьбы американских политических элит друг с другом, в которой обе стороны используют очевидную цензуру, что приводит к грубейшим нарушениям американской конституции и международных обязательств США. «Усугубляет ситуацию и то, что в условиях этого политического кризиса права граждан на доступ к информации нарушают функционирующие на территории Соединенных Штатов крупные частные корпорации, отказывающиеся выстраивать свою деятельность в соответствии с американскими законодательными нормами. Это высвечивает и неспособность или нежелание США привести действия этих компаний в соответствие с законом», – добавили в МИД России. Также в США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений дискриминации, «проблема расизма приобрела в американском обществе системный характер, пронизав все сферы жизни общества». «На это с тревогой указывают правозащитные организации. Стремительное распространение такого позорящего Америку явления с трудом соотносится с декларируемым Вашингтоном образом «глобального лидера» в области защиты прав и свобод по всему миру», – подчеркивается в докладе. Правозащитники фиксируют дискриминационное отношение к американским гражданам африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения, что особенно ярко проявляется в действиях правоохранительных органов, а также в медицинской и социальной сферах. «Выходцы из Африканского и Азиатского регионов сталкиваются в Америке с проявлениями дискриминации в системе отправления правосудия, в особенности уголовного правосудия. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации указывали в марте и августе 2014 года на наличие расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также на вынесение неравнозначных приговоров и высокую долю этнических меньшинств среди заключенных в тюрьмах. На то, что афроамериканцы в США в несколько раз чаще, чем белое население, подвергаются тюремному заключению, указывали и правозащитные организации, включая Human Rights Watch», – заявляют авторы доклада. Кроме того, нередки случаи, когда в политической риторике используются расистские образы, связанные с торговлей порабощенными африканцами, историей линчевания, уничижительными оценками, эксплуатацией, насилием в отношении лиц африканского происхождения. Отмечается и «высокий уровень преступлений по расовым и этническим мотивам, чему способствует распространенность в стране экстремистских и неонацистских группировок», усиливается «количество распространяемых экстремистами идеологических материалов». «В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи распространения идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – сообщения о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, являющимися последователями расистских идеологий и членами радикальных группировок, неоднократно публиковали СМИ», – заявляют в докладе. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как американский расизм нашел себе новый объект для ненависти. Путин указал Байдену на отсутствие обращений США в сфере кибербезопасности 9 июля 2021, 21:39 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США и Джозефом Байденом сообщил тому, что со стороны Вашингтона не поступало обращений по теме кибербезопасности, хотя Москва готова к такому сотрудничеству. «В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», – цитирует пресс-службу Кремля ТАСС. Российский лидер добавил, что, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие двух стран должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, оно должно проводиться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, «в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Также президенты подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности и продолжения соответствующих контактов. Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что разговор двух президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Экс-офицер разведки США заявила о неготовности страны к войне с Россией 10 июля 2021, 12:29

Текст: Наталья Ануфриева

Вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней, заявила бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер. Коффлер заявила изданию The Hill, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что западные страны заведомо понимают свой проигрыш в случае третьей мировой войны: «Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях». На ее взгляд, Россия обратила внимание на то, что США делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке, а потом Кремль якобы выбрал полем сражения киберпространство и космос, передает РИА «Новости». Она признала беззащитность американских IT-сетей и спутников и не исключила возможности России поразить орбитальную систему обороны США. Коффлер подчеркнула, на данный момент Черноморский регион остается одним из наиболее вероятных очагов возможной войны между Россией и НАТО, в которую также будут вовлечены США. Уверенность Владимира Путина в том, что Вашингтон не знает, как противостоять России в случае войны, ставит США в еще более сложную ситуацию, заключила экс-сотрудница разведки. Ранее британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США. Захарова ответила послу США на слова о численности персонала дипмиссии в России 9 июля 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление американского посла Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России. Ранее в пятницу Салливан заявил, что после 1 августа в посольстве США останется работать 120 человек, таким образом, всего с 2016 года штат американской дипмиссии сократится в десять раз. «А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?» – написала Захарова в своем Telegram, комментируя высказывания американского дипломата. В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. Байден анонсировал встречу России и США по кибербезопасности 10 июля 2021, 04:58

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перед отлетом в штат Делавэр сообщил, что американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности. «Мы установили комитет – совместный комитет. Я думаю, они встретятся 16-го числа. Я верю, что мы будем сотрудничать», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, будут ли для России какие-либо последствия, если Москва «не активизируется в вопросе» противодействия действующим в киберпространстве преступникам. На вопрос о том, чего Байден ожидает от президента России Владимира Путина, глава Белого дома ответил: «Неуместно говорить, что я ожидаю от него сейчас. Но мы посмотрим». Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, в пятницу Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин дал поручения в связи с пожарами в Челябинской области 10 июля 2021, 13:14

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе и дал ряд поручений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», – цитирует РИА «Новости» Пескова. «Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров. Кроме того, глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», – сообщил пресс-секретарь президента. Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. За медицинской помощью обратились 18 человек, сгорело 71 строение – жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети. В США выразили надежду на готовность Словении бороться с «влиянием» России 10 июля 2021, 13:09

Текст: Наталья Ануфриева

Председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар выразил, что Любляна, принявшая председательство в Совете ЕС, будет бороться с «влиянием» Москвы и Пекина. В ходе выступления в конгрессе Госар напомнил, что 1 июля Словения стала председателем Совета ЕС – одного из главных органов интеграционного объединения, принимающих решения в Европе, передает RT. По его словам, это произошло в достаточно сложное время как для ЕС, так и для всего мира. «Под руководством Словении Европа будет работать над сдерживанием пандемии коронавируса, восстановлением экономического и социального ущерба, нанесенного этим вирусом, а также заниматься актуальными и ключевыми вопросами, стоящими перед ЕС и США, – противостоянием китайскому и российскому влиянию, укреплением кибербезопасности и выработкой экономического пути на будущее», – отметил конгрессмен. Он считает, что из председательской программы Словении следует: страна готова решить среди прочих еще одну «беспрецедентную задачу» – «стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем». Напомним, США решили потратить на борьбу с влиянием России в 2021 году 290 млн долларов. Путин обратился к выпускникам вузов 10 июля 2021, 15:43 Президент Владимир Путин поздравил выпускников российских высших учебных заведений с завершением обучения, он пожелал им обрести собственное призвание и не сдаваться на своем пути. «Дорогие друзья! Сегодня во всей стране, во всех наших регионах замечательный праздник – Всероссийский студенческий выпускной. И конечно, прежде всего, от всей души хочу поздравить вас – молодых профессионалов, буквально только что защитивших дипломы, – с успешным завершением обучения в вузах, институтах, университетах», – обратился глава государства к выпускникам. Видеозапись с обращением опубликована на сайте Кремля. Он отметил, что «яркая и незабываемая» студенческая пора у них остается позади, и начинается новый этап, где все будет зависеть от самих молодых людей. «Вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений, и, уверен, сумеете добиться очень многого. В этом году, в Год науки и технологий, студенческий выпускной проходит под девизом «С наукой в сердце». В современном мире действительно очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять, причем это относится практически ко всем специальностям», – сказал президент. Он выразил надежду, что молодые специалисты выходят из вузов целеустремленными и всерьез настроенными на успех, по словам Путина, ценность знаний и саморазвития для них должна быть безусловна. «Поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим», – подчеркнул глава государства. Он пожелал каждому найти свой собственный, неповторимый путь и подлинное призвание, отметив, что это не всегда получается с первой попытки. «Но здесь главное – не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России», – сказал Путин. Также он поздравил педагогов, преподавательский состав, отметив их «огромный, очень значимый труд в интересах будущего государства». «Искреннюю признательность своим педагогам, уважение к ним вы, дорогие выпускники, как и многие миллионы наших сограждан, надеюсь, сохраните на всю жизнь и так же искренне будете беречь и ценить студенческую дружбу. Дерзайте, всегда учитесь и не переставайте мечтать. В России перед вами сейчас открыты все дороги, все возможности. Верю в ваши будущие победы. Удачи вам», – заключил президент. США и Франция увидели «вызовы со стороны России в Европе» 10 июля 2021, 00:31 Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты продолжат консультации с Францией по поводу «вызовов со стороны России в Европе», говорится в сообщении Пентагона по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи главы американского ведомства Ллойда Остина и министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли. «Вызовы со стороны России в Европе и в других частях [света] вызывают обеспокоенность двух стран. Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам», – приводит текст заявления Пентагона ТАСС. Министры также рассмотрели «вызов со стороны Китая». «Сегодня, некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе», – приводит ведомство высказывания Остина. Напомним, в среду председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы входящих в Евросоюз стран вернутся к обсуждению отношений с Россией на будущих саммитах. В июне главы государств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Перед этим Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров позвонил рассказавшему Путину о своей мечте стать дипломатом подростку 9 июля 2021, 20:30 Текст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил встречу финалисту конкурса «Большая перемена» Александру Лунину из Армавира, рассказавшему Владимиру Путину о своей мечте стать дипломатом. Восьмого июля Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов. Одним из участников встречи в «Артеке» стал шестиклассник Александр Лунин, он рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел. На следующий день Александру позвонили из Министерства иностранных дел России и соединили с Сергеем Лавровым. Министр предложил Александру Лунину встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены в «Артеке», чтобы поговорить о его выборе будущей профессии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Мне хочется послушать тебя, узнать, как ты видишь свою роль в познании нашей внешней политики. Это очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами», – сказал школьнику Сергей Лавров. Также министр передал привет маме Александра Лунина – Ольге Лазыриной. «Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!», – поделился эмоциями после разговора с Сергеем Лавровым Александр Лунин. Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России. 300 победителей будут определены по итогам решающего конкурсного испытания – в формате форсайт-сессий им предстоит спроектировать «школу будущего». Уже в сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.