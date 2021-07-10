Пропавшего при странных обстоятельствах подростка нашли под Тюменью

В Тюменской области нашли живым пропавшего 15-летнего подростка Платона Белоусова, который пропал при странных обстоятельствах во время отдыха с друзьями, сообщили в региональном СУ СК.

Мальчика обнаружили два местных жителя, которые следовали в поселок Тараскуль на мотоциклах.

«Подросток найден живым утром, около 11 часов, на открытом участке местности в Тюменском районе недалеко от поселка Тараскуль. Однако, он не понимал, в каком направлении ему идти. Подросток был дезориентирован на местности и несколько раз менял направление. Следователи уже побеседовали с мальчиком, который рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. Дорогу назад, где отдыхал с друзьями найти не смог. За время отсутствия в отношении него не было совершено противоправных деяний», – говорится в сообщении ведомства.

Платон рассказал следователям, что пошел собирать малину и не смог найти дорогу назад. Блуждая по лесу, он питался ягодами и пил воду через футболку, передает 72.ru.

В настоящее время он направлен для осмотра в медицинское учреждение.

При этом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, числившегося пропавшим без вести с 4 июля.

Ранее полицейские нашли живыми пропавших в Красноярском крае девочек.