Антонов раскритиковал США за новый конфронтационный шаг

Решение Минторга США о включении нескольких российских компаний в черный список является конфронтационным шагом со стороны Вашингтона, эти действия контрастируют с заявлениями американской стороны, в том числе сделанными на саммите в Женеве, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов

«Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений», – говорится в заявлении Антонова на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

«Речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой. При этом американская сторона вновь не представила никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены. Использовала уже набившее оскомину «likely», говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ. Такой подход не выдерживает критики», – подчеркнул дипломат.

В пятницу Минторг США внес в черный список несколько российских компаний за «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США».

По мнению американской стороны, компании «Тесон» (OOO Teson), группа компаний «Радиант» (Radiant Group of Companies) и «Трейд-компонент» (ООО Trade Component) «участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ».

В отношении организаций, находящихся в списке, действует режим ужесточенного экспортного контроля. Так, попадание в перечень предполагает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта и реэкспорта продукции его фигурантам. Новые ограничения вступят в силу 12 июля.

Ранее Минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами».