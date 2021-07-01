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Посол США назвал встречу с Рябковым позитивной
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Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что его первая после возвращения в Россию встреча с замглавы МИД Сергеем Рябковым прошла позитивно.
Встреча состоялась в четверг в российском МИД и продлилась около полутора часов, передает РИА «Новости».
«Я встретился с замглавы МИД Рябковым, это была позитивная встреча. Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу», – заявил Салливан по итогам переговоров – его первого официального контакта после возвращения в Москву из Вашингтона.
Ранее Салливан выразил надежду, что в ходе переговоров с российской стороной получится восстановить платформу для предоставления консульских услуг.
В то же время Рябков сообщал, что в ходе переговоров с Салливаном будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и двусторонние отношения.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что первый раунд консультаций в рамках запускаемого стратегического диалога Москвы и Вашингтона ожидается к середине июля.
США захотели остановить разрыв отношений с Россией
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия для предотвращения разрыва отношений Москвы и Вашингтона.
«США и Россию связывают множество отношений не только между нашими правительствами, но и между народами, особенно за последние 30 лет. <…> Я хочу сделать [все], что в моих силах, чтобы остановить разрыв этих отношений», – приводит ТАСС слова Салливана, сказанный американским дипломатом в интервью телеканалу «Дождь». Посол выразил мнение, что отношения России и США представляют «огромную ценность для обеих стран».
Салливан также сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсуждали вопрос о получении российских виз американскими дипломатами.
«Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы не больше не можем нанимать на работу», – сказал американский посол, выразив мнение, что вопрос о визах для сотрудников американских представительств является основным вопросом, который нужно решить немедленно.
Накануне Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Он также заявил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и выразил надежду, что после Женевы удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России.
В воскресенье посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.
Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
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В администрации Байдена посоветовали американцам не ездить в Россию
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Госдепартамент Соединенных Штатов оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Россию, говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства США.
В документе подчеркивается, что в составляемом Госдепартаментом США списке стран «28 июня Россия остается на четвертом уровне – не путешествовать», передает ТАСС.
По мнению администрации Джо Байдена, американцам не стоит путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, «из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков», а также в «Крым из-за так называемой оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей».
В документе также утверждается, что граждане США, «включая бывших и действующих должностных лиц, военнослужащих и частных лиц, занимающихся бизнесом», посещающие Россию или проживающие на ее территории, якобы «подвергаются произвольным допросам и угрозам» и «могут стать жертвами притеснений, жестокого обращения и принуждения». «Все американские государственные служащие должны тщательно обдумать необходимость своей поездки в Россию», – утверждается в заявлении.
По версии вашингтонской администрации, власти России «могут необоснованно задерживать оказание американской консульской помощи задержанным американским гражданам». Кроме того, в Госдепартаменте утверждают, будто в России «не гарантированы права на мирные собрания и свободу слова». В связи с этим, указывают в ведомстве, «американские граждане должны избегать любых политических или социальных протестов».
Ранее посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия, чтобы остановить разрыв отношений Москвы и Вашингтона. В понедельник Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Он также заявил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и выразил надежду, что после Женевы удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России.
В воскресенье посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.
Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
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Соратник Навального Волков отчитался о контактах с американскими сенаторами-русофобами
Сторонник Алексея Навального Леонид Волков рассказал в деталях о своей поездке в США, где он встретился с известными своим негативным отношением к России сенаторами Миттом Ромни и Дэном Салливаном.
«За эти две недели у меня состоялось более 20 встреч на разном уровне», – написал Волков в своем Instagram.
Он добавил, что в их числе было несколько «статусных встреч», которые были проведены не «чисто для галочки» или «для фоточки», в ходе них велся «глубокий разговор по существу».
«На фото — сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Митт Ромни (тот самый, что был кандидатом на президентских выборах 2012 года); и ваш покорный слуга, который по такому случаю надел галстук примерно в третий раз в жизни», - похвалился Волков.
Митт Ромни был кандидатом от Республиканской партии в президенты США в 2012 году. Известен своими резкими высказываниями в адрес руководства России, Китая и Ирана. В одной из своих книг назвал Россию «геополитическим врагом Америки №1».
Дэн Салливан в 2019 году обвинял Россию в «милитаризации Арктики». По его словам, Москва и Пекин в Арктическом регионе объединяются и действуют против интересов Вашингтона. Также он заявлял, что нельзя отдавать России контроль над Северным морским путем.
Эксперт оценил первенство США в рейтинге главных кибердержав мира
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«Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксонских стран. Но выделение оси «США и остальные» достаточно верное», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя распределение Международным исследовательским институтом стратегических исследований (IISS) стран в три категории по уровню развития киберсферы.
«Выделение в отдельные категории США и других стран отчасти верное. Цифровой суверенитет и самые мощные наступательные возможности в киберпространстве имеют только Соединенные Штаты. Они также лидируют и по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни человека», – отметил эксперт в сфере кибербезопасности Игорь Ашманов.
По его словам, частично цифровой суверенитет, защитные и наступательные возможности в киберсфере есть у стран второй категории, где находятся Россия, Китай, Великобритания, Франция и другие. При этом он отмечает наличие градации и внутри нее.
«Китай пока лидирует среди стран этой категории, поскольку у него наиболее развита цифровая независимость. Не знаю, как там оказались Австралия и Канада. Я никогда не слышал про какой-нибудь волшебный австралийский программный продукт. Это либо реверанс в сторону англосаксонских союзников, либо неявное указание на их несамостоятельность в этой сфере и наследование кибервозможностей от своего «старшего брата» – США. Но в целом со второй категорией тоже можно согласиться», – отметил собеседник.
Ашманов отдельно отметил киберпотенциал Франции, России и Израиля. «Франция – страна с развитыми компьютерными возможностями. У них сохранилась хорошая школа в этой сфере. Израиль – тоже кибердержава. Их хакеры – одни из самых сильных в мире. А многими израильскими программными продуктами мы пользуемся, даже не осознавая этого. Так, мы использовали израильскую разработку ICQ еще с 1990-х годов. Кроме того, если посмотреть на технологии фильтрации контента – DPI (Deep packet inspection), то их насчитывается лишь несколько в мире. Одна разработка – канадская, другая – американская и самая мощная – израильская, также есть китайские и российские продукты. Но при этом у Израиля, как и у России, существует зависимость от цифровой индустрии США за счет программного обеспечения Windows, Facebook, Google и других», – пояснил эксперт.
Ашманов заметил, что в данном рейтинге отсутствуют такие технологически развитые страны в киберсфере, как Германия и Южная Корея. «Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксов. Для них любой рейтинг – это маркетинговый и социально-психологический инструмент, с помощью которого они достигают своих пропагандистских целей. Примечательно, что в третьей зоне нет арабских и африканских стран, что довольно странно. Наверное, в исследовании должна быть выделена еще четвертая категория под названием «прочие оси», куда относят тех, у кого все показатели слишком низкие», – заключил собеседник.
В понедельник Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад, в котором перечислил 15 основных мировых кибердержав. В рамках двухлетнего исследования авторы доклада рассмотрели возможности стран по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в вопросах киберпространства, а также наступательный кибернетический потенциал.
Соединенные Штаты стали единственной страной, занявшей первое место по всем критериям. Страны «второго уровня» обладают преимуществами лишь в ряде категорий. В число этих государств вошли Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания.
«Третий уровень», включающий Индию, Индонезию, Иран, Японию, Малайзию, Северную Корею и Вьетнам, обладает сильным или потенциальным преимуществом в некоторых категориях, но имеет существенные недостатки в других.
Из доклада следует, что даже Китай сможет сравняться с США по кибервозможностям не раньше, чем через десять лет. Остальные страны – и того позже. Так, России нужно улучшить ситуацию в сфере кибербезопасности, увеличить долю на международном цифровом рынке и продолжать разрабатывать наступательные инструменты для военных действий в киберсфере. Москва, считают в IISS, проводит цифровизацию в сфере госуправления, но сильно зависит от зарубежных поставщиков технологий. Достижению амбициозных целей России могут помешать некие «экономические обстоятельства».
Международный институт стратегических исследований финансируется за счет фондов, монополий, частных лиц и организаций США, Великобритании, ФРГ, Италии, Японии и других стран. Он был создан в 1958 году и сначала изучал вопросы предотвращения распространения ядерного оружия и контроля вооружений. Сейчас спектр проблем гораздо шире: это военно-экономический потенциал государств, военные доктрины и состояние вооруженных сил стран мира. Работает с министерствами обороны стран НАТО.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства.
«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Сергей Вакулин.
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Ранее жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
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Путин объяснил, зачем встречался с Байденом
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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом была необходима, поскольку от него многое зависит.
Президенту направили видеообращение из Санкт-Петербурга с вопросом по внешней политике: зачем встречаться с Байденом, если от него мало что зависит.
«От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть противовесы. Это важный вопрос, но он в другой плоскости лежит, не в том, зависит ли что-то от президента США», – заявил президент.
По его словам, аналитики и ученые в США дают рекомендации своему политическому руководству и классу о том, что «период однополярного мира прошел и нужно исходить из того, что мир изменился».
«Как бы нас не пугали, Россия все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах превзошла многие страны мира, в том числе США. Очень активно развивается и Азия. Наши партнеры в США, с одной стороны, понимают это – отсюда встреча в Женеве. С другой – пытаются сохранить свое монопольное положение. Отсюда все эти санкции», – заявил Путин.
При этом он выразил надежду, что осознание изменений мира сделает мировое устройство лучше, и отношения России и США войдут в нормальные рамки.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма
Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США.
Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер».
Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма.
Захарова посоветовала США брать пример с Крошки Енота
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России.
По ее словам, позиция США «немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». «Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», – напомнила Захарова в Telegram.
Она отметила, что сказку придумала Лилиан Муур – американская писательница. В России «это произведение знают и любят», так как в 1974 году сняли прекрасный мультфильм «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду».
«А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене?» – заявила Захарова, указав, что «сказка не длинная». По ее словам, совет из сказки «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ответить Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США.
Германия объяснила переговоры с США по «Северному потоку – 2» заботой об Украине
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Переговоры с США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2», ведутся с целью уберечь страны Центральной и Восточной Европы от «шантажа», заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Вашингтоне.
По ее словам, переговоры ведутся, чтобы Украина и «другие страны Центральной и Восточной Европы не оказались в невыгодном положении» из-за газопровода, «не могли подвергаться шантажу», передает ТАСС.
Оценивая российско-американский саммит в Женеве, Крамп-Карренбауэр заявила, что он «направил положительный сигнал о том, что такой диалог может иметь место». Кроме того, стало ясно, что существуют области для диалога – «контроль над вооружениями, разоружение, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».
Ее спросили о возможности «вернуться к более широкому обсуждению контроля над вооружениями» с Россией «не только в двустороннем порядке для США, но также для самих стран НАТО». Крамп-Карренбауэр ответила, что «была бы очень рада этому». «Мы видим, что речь не только о ядерном разоружении, но на данный момент и о том, с чем мы сталкиваемся со стороны России – это значительное наращивание обычных видов вооружений», – сказала она.
«Мы ясно дали понять в НАТО, что <…> есть формат для этого. Мы ясно дали понять, что хотели бы вернуть это снова. К сожалению, этого пока не произошло, но мы считаем очень важным возобновление этого», – заявила министр.
Как утверждает Крамп-Карренбауэр, «несколько недель назад» Россия проводила «крупные учения», но не выполнила «определенные процедуры, касающиеся информирования друг друга и отправки наблюдателей». Крамп-Карренбауэр полагает, что нужно ожидать в будущем «пару провокаций» меньшего масштаба.
Напомним, по информации американских СМИ, США и Германия хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения строительства газопровода. Утверждается, что якобы обсуждалось создание механизма по «приостановке поставок газа» по новой трубе, если Россия «попытается оказывать давление на Украину». Берлин «выступает против этой идеи», так как не желает использовать проект в качестве «политического оружия», а американцы не знают, можно ли технически создать такой механизм. Тем не менее США не исключают новых санкций против Москвы, если она «попытается сократить поставки газа на Украину».
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Псаки не стала отвечать на заявление Путина об инциденте с британским эсминцем
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать заявление президента России Владимира Путина о причастности США к провокации с британским эсминцем в Черном море.
У Псаки спросили, «координировались ли США с британским кораблем», а также «было ли это, как сказал Путин, провокацией». Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не может предоставить какие-либо «детали» или «подтвердить» информацию, передает ТАСС.
Она предложила обратиться в Пентагон. РИА «Новости» сообщает, что пока американское военное ведомство не ответило на запрос по поводу заявления президента России.
При этом Псаки повторила заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что цель США – «двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям» с Россией. В Женеве Байден «объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет стратегию» Вашингтона, сказала Псаки.
Напомним, Путин в ходе прямой линии заявил, что в провокации с эсминцем ВМС Великобритании в Черном море участвовали и США, их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. По словам Путина, даже если бы Россия потопила эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не оказался бы на грани третьей мировой войны.
США собирали биоматериалы для изучения выносливости российских военных
Вашингтон собирал у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Выступая в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук напомнил, что несколько лет назад США в рамках отдельной программы собирали в России образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян.
«А она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», – сказал Ковальчук, передает РИА «Новости».
В 2017 году президент Владимир Путин задался вопросом, для чего граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян. Позже в ВВС США объяснили, зачем американским военным понадобился биоматериал россиян. В МИД России указали, что объяснения американского министерства обороны причин сбора биоматериала россиян сомнительны и надуманны.
В США предупредили об ответных мерах в случае продолжения «нападений» со стороны России
Вашингтон намерен ответит Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Если Россия продолжит нападать на нас или действовать так же, как в случае с (хакерскими) атаками на SolarWinds, вмешательством в наши выборы и агрессией в отношении (блогера Алексея) Навального, то тогда мы будем отвечать. Это не потому, что мы хотим конфликтов, а потому, что нам дороги наши ценности и принципы. Выбор за Россией», – отметил глава американского Госдепартамента, передает ТАСС.
Он также повторил озвученное ранее президентом США Джо Байденом мнение, что злоумышленники, совершившие в мае хакерскую атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, живут в России. При этом Блинкен, как и Байден, не стал возлагать вину за произошедшее на власти России.
В то же время госсекретарь США рассказал о возможных областях конструктивного взаимодействия с Россией. «Мы можем вместе работать по стратегическим направлениям, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере кибербезопасности, урегулирование региональных конфликтов», – отметил Блинкен.
Тем временем американский президент Джо Байден заявил, что отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
Байден призвал к стабильным отношениям с Россией
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Отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии нацкомитета Демократической партии.
«Я дал понять президенту Путину в России, что ... мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы – в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата», – сказал он, передает РИА «Новости».
Говоря о разногласиях между двумя странами, Байден пообещал принять ответные меры в случае кибератак и «вмешательства» в американскую экономику.
Он также обвинил своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот нанес «невообразимый ущерб» отношениям Соединенных Штатов с союзниками. При этом он не уточнил, о каком именно ущербе идет речь.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
Салливан надеется на восстановление консульских услуг посольства в России
Американский посол в Москве Джон Салливан надеется, что в ходе переговоров с российской стороной получится восстановить платформу для предоставления консульских услуг.
«Граждане России, подающие заявления о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз, должны обращаться куда-то еще, потому что у нас нет сотрудников. Жаль, что так сложилось, надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в результате наших обсуждений с российским правительством и восстановить необходимую платформу и консульство, которое у нас здесь было, чтобы предоставлять все услуги», – заявил Салливан в интервью «Дождю», передает ТАСС.
Он пояснил, что посольство сможет нанять американцев на место бывших сотрудников только после того, как стороны урегулируют визовый вопрос.
«Это существенная проблема. <...> Официальный представитель МИД России [Мария Захарова] упустила из вида, что в последнее время мы не могли получить визы для американских граждан, необходимые для того, чтобы сюда приехать и здесь работать. В этом проблема и состоит. <...> У нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы. Это основной вопрос, который нам нужно немедленно решить», – сказал дипломат.
Напомним, Салливан заявлял, что американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В Китае указали на насмешку России над США
Возможная дедолларизация России представляет собой протест, насмешку и презрение американской гегемонии, пишет научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Хуаньцю шибао.
В целом, полагает эксперт, дедолларизация не окажет существенного влияния на Россию. Статус рубля как законного платежного средства стабилен. Объемы прямой торговли России с Соединенными Штатами незначительны. Ее основными торговыми партнерами являются Европейский союз и Китай, передает РИА «Новости».
Дедолларизация явно пагубна только для Соединенных Штатов. Это ставит официальный Вашингтон в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе является своего рода унижением для США, резюмирует эксперт.
В начале июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики.
В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.
Салливан встретился в Москве с Ушаковым
Посол Соединенных Штатов Джон Салливан сообщил, что после возвращения в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым саммит в Женеве.
«Могу сказать, что после того, как меньше 24 часов назад я вернулся в Москву, я уже начал работать. Сегодня в Кремле я встретился с послом Юрием Ушаковым. Мы оба согласились с тем, что встреча [президентов США и РФ] в Женеве была полезной, но она ознаменовала собой лишь начало обсуждения широкого круга вопросов», – приводит слова Салливана ТАСС.
Ранее в понедельник Салливан сообщил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Он также выражал надежду, что после саммита в Женеве удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России.
В воскресенье Салливан заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.
Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
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