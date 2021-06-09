Лавров: У России нет амбиций сверхдержавы Суд в Киеве разрешил расследование дела против руководителей «Украинского выбора» Послы ЕС продлили ограничительные меры в отношении Крыма 9 июня 2021, 11:50 Текст: Наталья Ануфриева

Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) без обсуждения продлил на год ограничительные меры в отношении Крыма в рамках принятой в 2014 году стратегии Евросоюза (ЕС) по непризнанию вхождения Крыма в состав России, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. Источник заявил, что «КОРЕПЕР принял решение о продлении на 12 месяцев ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя». По его словам, на следующей неделе это решение будет формально одобрено Советом ЕС, после чего вступит в силу, передает ТАСС. Напомним, ограничительные меры против Крыма и его жителей были приняты ЕС в июне 2014, санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать контакты с предприятиями полуострова, запрещает европейским авиакомпаниям летать в регион, а судам – заходить в порты. Также это вводит полную торговую блокаду полуострова и запрещает странам ЕС давать визы жителям Крыма, получившим российские паспорта. Данный санкционный пакет продлевается ежегодно без обсуждения, так как в 2014 году ЕС определил, что эти рестрикции будут оставаться в силе, пока Крым будет оставаться в составе России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Украинская плотина на границе с Крымом начала разрушаться 7 июня 2021, 09:40

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться, со стороны Украины на полуостров поступает вода, сообщают украинские СМИ. Возведенная фермерами в 2014 году временная дамба перестала выдерживать напор воды из Днепра, и та начала попадать в Крым. При этом в 2015 году приступили к сооружению новой плотины, более надежной, но ее так и не достроили, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров. При этом местные жители выступили против водной блокады Крыма. «Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», – заявил житель Николаева. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму. Между тем Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым. Депутат объяснил опасность использования днепровской воды в Крыму 7 июня 2021, 18:42

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Крым не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Козенко. Так он оценил сообщения о протечках в плотине, сооруженной украинскими властями близ границы с Россией на Перекопском перешейке. «Действительно, есть информация о том, что плотина на границе Украины и Крыма начала разваливаться, в результате чего вода из Днепра попадает на полуостров», – подтвердил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. «Об причинах нужно спрашивать у националистических украинских властей, кто перекрывал Северо-Крымский канал – почему возникла проблема с плотиной, которую они возвели на скорую руку. В самом Крыму все проблемы, связанные с водообеспечением, давно решили», – добавил парламентарий. Ранее Козенко отметил: полуостров не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления. «В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища, – цитировал парламентария ТАСС. – И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится». В понедельник в украинской прессе появились сообщения – плотина через Северо-Крымский канал, которую возвели на Перекопском перешейке в 2014 году, начала разваливаться, и в русло начала поступать днепровская вода. Эту дамбу из мешков с песком и металлоконструкций возвели в Херсонской области силами местных фермеров, поясняет «Спутник». Украинские власти предполагали, что барьер будет временным. В 2015 году украинская сторона начала возводить новое заграждение, но оно не было достроено до сих пор. Что касается качества воды в Северо-Крымском канале, то ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН фиксировали в ней повышенную концентрацию радионуклидов. Напомним, до перекрытия Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском позиция Киева неизменна – Украина готова возобновить поставки лишь при условии так называемых демилитаризации и деоккупации Крыма. Об этом в мае в очередной раз напомнил МИД Украины. Из-за украинской водной блокады вопрос водоснабжения двух российских регионов, Республики Крым и Севастополя, решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения – которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае руководитель республики сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сборная Украины по футболу выступит на ЧЕ-2020 в форме с силуэтом Крыма 6 июня 2021, 16:30

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Текст: Елена Мирошниченко

На Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Форму презентовал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своем Facebook. На экипировке изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, а также территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Украина будет выступать на Евро в новой, особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами, селами, где главная мелодия с детства – мелодия национального гимна», – написал Павелко. В среду был назван состав сборной России на Евро-2020. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. В Европе зафиксирована нехватка газа 8 июня 2021, 13:20

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость газа в Европе остается высокой, несмотря на то, что летом обычно происходит снижение цены, это происходит из-за нехватки топлива и отсутствия конкуренции со стороны угля, пишут СМИ. Спотовые цены на главном европейском газовом хабе TTF, которые в мае превысили 300 долларов за 1 тыс. кубометров и достигли максимума с 2018 года, не показывают снижения, июльский фьючерс на бирже ICE прибавил 2,7% (порядка 349 долларов за 1 тыс. кубометров), сообщает «Коммерсант». Рост цен обосновывается тем, что сократились поставки из Норвегии, второго после Газпрома поставщика, в Норвегии проводятся профилактические работы на добывающей инфраструктуре. Газпром же не увеличивает поставки, не желая наращивать транзит через Украину, так как для этого пришлось бы выкупать дополнительные мощности. В Западной Европе не могут нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ), так как Азия предлагает выкупать продукт по более высоким ценам. В январе–мае Европа закупала 37 млн тонн СПГ (23% мирового потребления), год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно, пояснил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин. Напомним, укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» в Европу уже завершена. Газета ВЗГЛЯД писала, что к началу отопительного сезона газ может пойти по ней в ЕС. Захарова назвала изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу «обманкой» 6 июня 2021, 18:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция – якобы это должно придать игрокам сил», – написала она в Telegram. По ее словам, это не новый прием. «Называется тромплей – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив – представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – «обманка», – добавила дипломат. Также Захарова добавила, что нанесение на форму приветствия украинских националистов является очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, «который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией* (запрещена в России), Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны». «В Киеве хотят дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным смыслом, чтобы по всему миру он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня», – пояснила официальный представитель МИД РФ. В связи с этим она подчеркнула, что попытки связать лозунг «Слава Украине! Героям слава!» с традиционными казацкими приветствиями или приписать фразу классикам украинской литературы несостоятельны исторически. «Приветствие полностью копирует германский нацистский аналог. В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также сдавшимися американским войскам и доживавшими свой век, спасшимися от правосудия на Западе бойцами УПА. <...> Организаторы и зрители чемпионата Европы по футболу должны это знать», – заключила Захарова. Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу 7 июня 2021, 18:21 Текст: Елизавета Булкина

Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель. «При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Украинским футболистам предложили разместить на футболках символ крестоносцев 7 июня 2021, 01:57 Текст: Антон Антонов

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу. Он назвал изображение Крыма на форме футболистов «фарсом». По словам Молохова, «что бы ни рисовали у себя на футболках украинские спортсмены и политики, реальность совершенно иная, и это знают во всем мире». «Крым – это российский регион, и так будет всегда», – приводит его слова РИА «Новости». Молохов заявил о недопустимости вмешивать политику в спорт и посоветовал «киевским «крестоносцам» прекратить упражняться в оригинальности провокационных выходок в отношении Крыма». «А что касается футболистов, то размести они у себя на футболках хоть символ крестоносцев, на их спортивные результаты это никак не повлияет», – заявил он. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. ЕС собрался координировать политику по России с США 8 июня 2021, 23:21

Фото: Dwi Anoraganingrum/

www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Участники саммита ЕС – США, который пройдет 15 июня в Брюсселе, объявят о создании трансатлантического «структурированного диалога» для координации политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. «На саммите ЕС – США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России. Этот совет позволит проводить регулярные консультации для сближения подходов к этой стране по обе стороны Атлантики. Обе стороны намерены продолжать диалог с Россией по отдельным темам, представляющим взаимный интерес», – приводит слова источника ТАСС. Среди тем, представляющих взаимный интерес для России и Запада, он отметил борьбу с потеплением климата, ядерную программу Ирана, ближневосточный мирный процесс. При этом дипломатический источник в Брюсселе подчеркнул, что ЕС и США намерены «координировать свой ответ на деструктивные действия России». В числе этих действий он перечислил весь набор недоказанных обвинений западных стран в адрес России, в частности, «вмешательство в западные демократические процессы, дезинформацию, кибератаки, гибридную и подрывную деятельность». Дипломат отказался комментировать, как на практике будет выглядеть формат консультаций между ЕС и США по России, на каком уровне и как часто они будут проводиться, отметив, что эти вопросы будут определены после саммита. Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. 14 мая был опубликован перечень недружественных России иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных России стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров: У России нет амбиций сверхдержавы 9 июня 2021, 10:20

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Москва не имеет сверхдержавных амбиций и желания распространять свою повестку на всю планету, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит», – цитирует Лаврова РИА «Новости». По его словам, существующее положение дел в мире – это сумма договоренностей держав, победивших во Второй мировой войне, и Россия намерена возражать тем, кто хочет подвергнуть сомнению ее итоги. «Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории», – указал глава ведомства. Он отметил, что представители Запада не готовы вести «честный диалог» с Москвой, основанный на фактах, и «предпочитают действовать в духе highly likely». «Примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», – добавил министр. Россия намерена способствовать продолжению мирных перемен «в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем», отметил он. «Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал, агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило», – сказал Лавров. Российская сторона заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, в том числе с Западом, США, НАТО и ЕС. Также Лавров затронул тему Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД). «После того как американцы разрушили многие из договоров, например Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере в Европе. Но, несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора», – подчеркнул министр. Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия. В Крыму усомнились в безопасности просочившейся с Украины воды 8 июня 2021, 06:31 Текст: Антон Никитин

Просочившуюся в Крым с Украины воду сквозь перекрывающую Северо-Крымский канал дамбу не будут использовать на полуострове из-за сомнений в соответствии санитарным нормам, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24». «То, что происходит у них на эту минуту, это чистой воды ложь, никакого прорыва пока нет. И нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать», – приводит слова Константинова ТАСС. Спикер парламента республики отметил, что благодаря реализации плана правительства России большую часть ограничений подачи воды населению, действовавших из-за засухи в нескольких городах полуострова, удалось смягчить. Накануне депутат Госдумы Андрей Козенко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил опасность использования днепровской воды в Крыму. В понедельник в украинской прессе появились сообщения – возведенная Перекопском перешейке в 2014 году плотина через Северо-Крымский канал начала разваливаться, и в русло начала поступать днепровская вода. Эту дамбу из мешков с песком и металлоконструкций возвели в Херсонской области силами местных фермеров, поясняет «Спутник». Украинские власти предполагали, что барьер будет временным. В 2015 году украинская сторона начала возводить новое заграждение, но оно не было достроено до сих пор. Что касается качества воды в Северо-Крымском канале, то ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН фиксировали в ней повышенную концентрацию радионуклидов. До перекрытия Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском позиция Киева неизменна – Украина готова возобновить поставки лишь при условии так называемых демилитаризации и деоккупации Крыма. Об этом в мае в очередной раз напомнил МИД Украины. Из-за украинской водной блокады вопрос водоснабжения двух российских регионов, Республики Крым и Севастополя, решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения – которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае руководитель республики сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Анкара заявила о неспособности ЕС стать глобальной силой без Турции 7 июня 2021, 00:55 Текст: Антон Антонов

Евросоюз станет глобальной силой только при условии вступления Турции в ЕС, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Он призвал не делать «отношения между Турцией и ЕС заложниками максималистских и националистических амбиций нескольких упрямых государств-участников». Турция все еще «привержена идее вступления» в ЕС и собирается «вносить вклад в развитие и защиту европейских ценностей, которые она разделяет с Францией». Чавушоглу надеется, что Франция станет «локомотивом на пути сближения» Турции и ЕС. Министр признал, что отношения с Парижем пережили обострение напряженности, но выразил надежду, что странам удастся «еще раз укрепить связи», передает ТАСС со ссылкой на L'Opinion. В понедельник запланирован визит министра в Париж. Чавушоглу заверил, что у его страны «никогда не было желания вмешиваться в дела Франции», Турция поддерживает интеграцию турецких мигрантов во французское общество, а турецкие имамы всегда выступали на стороне французских властей и никогда не способствовали радикализации граждан. Напомним, отношения Франции и Турции обострились после речи французского президента Эммануэля Макрона, высказавшего идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. Заявление прозвучало после того, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Франция тггда объявила о решении запретить турецкие националистические организации. После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. Кроме того, Эрдоган призвал турков не покупать французские товары на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. В ответ Франция отозвала посла из Турции. Сумма исков к России в международных арбитражах утроилась за несколько лет 8 июня 2021, 14:05 Текст: Алексей Дегтярев

За последние несколько лет сумма исков к России в международных арбитражах возросла почти втрое – до 99 млрд долларов, рост связан в том числе с воссоединением страны с Крымом, заявил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. «В настоящее время идет 37 процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов. Несколькими годами раньше эта сумма была скромнее – 35 млрд, поэтому тенденция здесь наметилась к увеличению, это связано, кстати, и с проблемой, связанной с воссоединением Крыма с РФ», – цитирует Минха РИА «Новости». Он добавил, что довольно большое число исков, в том числе материального характера, предъявлены в связи с этими процессами. В феврале Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов». В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанными якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций. Постпреды ЕС согласуют продление санкций против Крыма и Севастополя 7 июня 2021, 13:50 Текст: Елизавета Булкина

На заседании в среду постоянные представители стран Евросоюза намерены согласовать продление санкций «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя», об этом говорится в повестке предстоящего заседания. «Принятие решения Совета, касающегося ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя», – цитирует документ РИА «Новости». Отмечается, что санкции против России будут согласованы в числе пунктов повестки, не требующих обсуждения. Затем должна пройти техническая процедура утверждения ограничительных мер странами-членами Евросоюза и их окончательное оформление. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 23 июня. Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с Крымом и Севастополем. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года. Ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк поблагодарил западные страны и их партнеров за санкции, которые стали «бесплатной рекламой крымских достопримечательностей». Янукович выиграл суд по разморозке своих активов в Евросоюзе 9 июня 2021, 12:54

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году. «Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», – цитирует ТАСС решение суда. В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер. Также в решении суда отмечается, что Совет ЕС может вводить санкции против лиц на основании вынесенных против них обвинении в коррупции в странах за пределами ЕС, но он должен гарантировать соблюдение их права на юридическую защиту. При этом это решение суда не имеет практического значения, поскольку против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде. В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции. Суд в Киеве разрешил расследование дела против руководителей «Украинского выбора» 9 июня 2021, 12:51 Текст: Алексей Дегтярев

Печерский райсуд Киева разрешил провести заочное расследование против двух глав инициативных групп крымской ячейки общественного движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял действующий руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук Их подозревают в организации на полуострове референдума, который не признают украинские власти, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прокуратуру Крыма и Севастополя, входящую в состав офиса Генпрокуратуры Украины. Действия подозреваемых квалифицируются по статьям о госизмене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Напомним, в марте трем участникам движения «Украинский выбор» предъявили обвинения в государственной измене за проведение референдума в Крыму. Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц.