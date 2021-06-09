Родители арестованной в Белоруссии Сапеги получили первые письма от дочери

Родители арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги получили от нее первые письма, на здоровье она не жалуется, высказываемые просьбы – бытовые, заявил ее отец Сергей Дудич.

«В один день, вчера вечером, мы получили три письма. До этого писем не получали», – передает РИА «Новости» слова отца россиянки.

По его словам, письма адресованы семье, носят личный характер. Дудич рассказал, что в первых письмах содержатся бытовые просьбы, в частности, о передачах в СИЗО. «Просит нас писать ей (письма), просит, чтобы друзья писали», – отметил он.

Отец россиянки сообщил, что она не высказывает жалоб на здоровье. «Нет», – сказал Дудич, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в письмах она пишет, что ее в СИЗО ежедневно посещает врач, в том числе «дает успокоительное, глюкозу, для аппетита».

Дудич добавил, что дочь не говорила плохого о Протасевиче, а о его интервью ГосТВ знает.

«Адвокат, когда посещала, рассказала ей об интервью Протасевича, которое на ОНТ вышло... Про Рому она не хочет говорить плохого», – сказал он, добавив, что в письмах Сапега просит семью не винить Протасевича в произошедшем.

Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что в ситуации с задержанием в Минске россиянки Софии Сапеги и проводимыми в этой связи следственными действиями российская сторона никакого давления на белорусские власти не оказывает.

Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Он рассказал также, что в среде белорусской оппозиции много внутренних конфликтов, «грызни», есть люди, думающие только о деньгах, а не о власти.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.