Пашинян предложил обменять сына на армянских военнопленных

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян дал указание соответствующим государственным структурам предложить Азербайджану обменять его сына Ашота на армянских военнопленных, удерживаемых Баку после военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

«Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправится в Баку вместо наших пленных», – передает ТАСС слова Пашиняна в ходе встречи со своими сторонниками в общине Метс Манташ в Ширакской области страны.

Ранее во вторник Пашинян заявил, что готов обменять своего сына на армянских военнопленных. Эти слова Пашиняна прозвучали после того, как третий президент Серж Саргсян раскритиковал заявление главы правительства о том, что пленные могут подождать еще один – два месяца, и предложил ему обменять своего сына на армянских воинов.

Сын Пашиняна Ашот также сообщил, что готов пойти на такой обмен.

Также Никол Пашинян повторил свое предложение Азербайджану одновременно вывести войска с границы на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области.

«Поскольку Азербайджан заявляет, что у них есть карты, и по этим картам граница проходит<...>. Вопрос в корректировке линии границы, мы предлагаем следующее: обе стороны одновременно выводят свои войска, на границе размещаются российские пограничники. И мы вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы начинаем корректировку границы на участке Сотк-Хознавар», – заявил он.

Ранее Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей.

Напомним, 29 мая Пашинян заявил, что армянские власти выступают за размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области, если Ереван и Баку одновременно дадут согласие на вывод своих войск.