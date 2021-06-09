Предполагаемое место встречи Путина и Байдена огородили барьером

У женевского парка «Ла-Гранж», который считают наиболее вероятной площадкой российско-американского саммита, власти Швейцарии установили двухметровой сетчатый барьер, у ворот выставлена охрана, внутрь пропускают только обладателей специальных пропусков.

Охранник в форме у главных ворот «Ла-Гранж» не подтвердил и не опроверг сообщения женевской прессы, включая Tribune de Geneve, о том, что президенты России и США встретятся, скорее всего, на вилле «Ла-Гранж». Однако на вопрос о том, большой ли объем работ производился в течение дня внутри, он ответил: «Да, много всего. Понятное дело», передает ТАСС.

На воротах парка вывешено объявление с гербом города, информирующее, что «по исключительным причинам парк «Ла-Гранж» закрыт до 18 июня. Говорится также, что город «сожалеет о неудобствах, которые это закрытие может вызвать», и благодарит граждан «за понимание».

По сведениям издания, в «Ла-Гранж» приступили к укладке нового битумного покрытия на дорожках, чтобы «лимузины не увязли», а работники городской службы зеленых насаждений занимались очисткой от пыли стен парка, а также красивых старинных ворот, на которых расположились друг напротив друг два больших каменных льва, облик которых излучает уверенность, силу и мудрость. Напротив парка, через дорогу, практически завершено сооружение большого помещения типа ангара со стенами из белого и прозрачного пластика, где, предположительно , разместится пресс-центр.

Ранее стало известно возможное место встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

Президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой Белого дома, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным.

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