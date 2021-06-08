Польский МиГ-29 в ходе учений обстрелял истребитель напарника Шойгу прибыл с проверкой в Дагестан 8 июня 2021, 12:32 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу прилетел в Дагестан, он намерен провести инспекцию хода строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии, сообщили в министерстве. «В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале, строящийся пункт базирования в Каспийске, а также учебно-тренировочную базу отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Командование Южного военного округа и Каспийской флотилии доложат министру о ходе подготовки и организации учебного процесса. Также Шойгу проинспектирует выполнение гособоронзаказа на заводе «Дагдизель». Ранее во вторник Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров.

Либералы атаковали советского диссидента из-за Протасевича 7 июня 2021, 22:54

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елена Калашникова

Известный советский диссидент Александр Подрабинек подвергся нападкам в Сети за свою позицию по Роману Протасевичу – оппозиционеру, арестованному за организацию массовых протестов в Белоруссии. На своей странице в Facebook Подрабинек высказал сомнения в том, что белорусский журналист, бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал признательные показания в подготовке госпереворота и назвал своих подельников под пытками. «Он не производит впечатления человека, которого только что сломали, и он говорит так из страха возобновления пыток. Такие люди иначе держатся, у них совсем другой взгляд. Я думаю, его либо очень сильно запугали, либо ему понадобилось совсем немного, чтобы облить грязью своих друзей и соратников», – делает выводы Подрабинек. Также он не видит следов воздействия «сыворотки правды»: «Протасевич – не тот случай. Он в полном сознании, у него живые реакции, он адекватно реагирует на внешние раздражители, прекрасно ориентируется в пространстве, времени и собственной личности. Протасевич ничуть не подавлен, говорит ясно и четко, порой даже вдохновенно, – пишет Подрабинек. – Просто такой ценой он спасает свою жизнь и свободу. Возможно, и свободу своей девушки тоже. Думаю, он наговорил много сверх того, что от него требовалось. Защитился с запасом». В ответ десятки комментаторов пожелали Подрабинеку оказаться в застенках КГБ и подвергнуться пыткам, а потом рассуждать о предательстве Протасевича. Причем Подрабинек, по сути, единственный человек в современной российской оппозиции, действительно имеющий опыт репрессий, допросов в КГБ СССР из-за своей правозащитной деятельности, переживший ссылки по политическим статьям. Более того, Подрабинек содержался и под стражей в Белорусском СИЗО, где сейчас находится Протасевич. Тем не менее комментаторы агрессивно восприняли точку зрения Подрабинека, утверждая, что его биография не дает ему права осуждать Протасевича за сдачу своих сторонников. Сам диссидент считает, что такая реакция «диванных революционеров» (среди которых преобладают жители России, Украины и эмигранты из этих стран), «пафосно-инфантильного болота», объясняется желанием представить слабого, зависимого от бытовых удобств человека в качестве ролевой модели для оппозиции, чтобы оправдать себя на этом фоне. «Они даже могут произносить трескучие речи и рядиться в красивые оппозиционные одежды, но при первом же звонке, максимум при втором, дадут деру или бухнутся хозяину в ноги с причитаниями «мы же не герои, мы обычные люди, что с нас взять?» Будто не лгать и не предавать – это героизм, а не норма. Они давно уронили планку нормы, чтобы выглядеть прилично в ряду таких же все себе прощающих людей», – пишет диссидент про современную оппозицию. В защиту Подрабинека выступил только либеральный журналист Александр Рыклин, заявивший, что «люди, которые, брызжа слюной, вылили тонны помоев» на диссидента, «просто смешные и жалкие». Рыклин пожелал Подрабинеку не принимать близко к сердцу «этот ничтожный понос морализаторствующх боевых хомяков». Ранее сомнения в пытках и оппозиционной стойкости Протасевича высказал оппозиционный политик и американский эмигрант Константин Боровой, за что тоже получил массовые оскорбления и обвинения в работе на российскую ФСБ и белорусский КГБ разом. Лобков признался в домогательствах к Гудкову 7 июня 2021, 15:26

Фото: павел лобков/Facebook

Текст: Алексей Дегтярев

Журналист Павел Лобков, ранее сознававшийся в домогательствах к молодому стажеру на «Дожде», заявил, что имеет сильные неразделенные чувства к уехавшему на Украину экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Лобков назвал Дмитрия Гудкова словом «краш» в своем Facebook, это слово происходит от английского crush и означает объект сильной эмоциональной привязанности или влюбленности, чаще всего не взаимной. «Дмитрий Гудков мой краш. С 2009 года, был такой год. И я к нему, да, приставал, иногда нарушая эти самые границы. Самый красивый конгрессмен Госдумы. А он не депутат в советском смысле, а настоящий конгрессмен. В смысле представительства», – признался журналист. Он добавил, что у Гудкова «самые красивые ноги страны», и пообещал тому, что тот вернется домой. «Мы еще увидим твои ноги. Вернешься, ждем. И я пропишусь в твоем округе, чтобы за тебя проголосовать», – заключил Лобков. Напомним, в воскресенье бывший депутат Госдумы Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. По его словам, решение уехать «поддержано родными и близкими». До этого полиция проводила обыски у Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Лобков в 2020 году признавался, что приставал к своему коллеге из «МБХ Медиа» Александру Скрыльникову, когда тот стажировался на «Дожде». Депутат объяснил опасность использования днепровской воды в Крыму 7 июня 2021, 18:42

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Крым не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Козенко. Так он оценил сообщения о протечках в плотине, сооруженной украинскими властями близ границы с Россией на Перекопском перешейке. «Действительно, есть информация о том, что плотина на границе Украины и Крыма начала разваливаться, в результате чего вода из Днепра попадает на полуостров», – подтвердил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. «Об причинах нужно спрашивать у националистических украинских властей, кто перекрывал Северо-Крымский канал – почему возникла проблема с плотиной, которую они возвели на скорую руку. В самом Крыму все проблемы, связанные с водообеспечением, давно решили», – добавил парламентарий. Ранее Козенко отметил: полуостров не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления. «В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища, – цитировал парламентария ТАСС. – И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится». В понедельник в украинской прессе появились сообщения – плотина через Северо-Крымский канал, которую возвели на Перекопском перешейке в 2014 году, начала разваливаться, и в русло начала поступать днепровская вода. Эту дамбу из мешков с песком и металлоконструкций возвели в Херсонской области силами местных фермеров, поясняет «Спутник». Украинские власти предполагали, что барьер будет временным. В 2015 году украинская сторона начала возводить новое заграждение, но оно не было достроено до сих пор. Что касается качества воды в Северо-Крымском канале, то ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН фиксировали в ней повышенную концентрацию радионуклидов. Напомним, до перекрытия Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском позиция Киева неизменна – Украина готова возобновить поставки лишь при условии так называемых демилитаризации и деоккупации Крыма. Об этом в мае в очередной раз напомнил МИД Украины. Из-за украинской водной блокады вопрос водоснабжения двух российских регионов, Республики Крым и Севастополя, решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения – которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае руководитель республики сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рогозин предупредил о новом типе санкций против России 7 июня 2021, 16:14 Текст: Елизавета Булкина

В ближайшие два–три года против России могут начать вводить экологические санкции, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Уверены, что нас ждет экологическая война. Война экологических квот», – передает его слова РИА «Новости». Рогозин пояснил, что будет трудно договориться с США по стандартам подсчета выбросов в атмосферу. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе. В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины 7 июня 2021, 15:56

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUNA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

На саммите НАТО 14 июня будет подтверждена позиция открытых дверей по Украине, но по вопросу ее членства в альянсе консенсуса еще нет, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе конференции «Демократия в действии». «Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет», – ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе. Об этом сообщает ТАСС. Он также рассказал, что вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. «Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», – рассказал заместитель генсека НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. Напомним, Минобороны России сообщило, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО решило поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Врач рассказал о сексуальном харассменте в отношении мужчин и женщин в российской медицине 7 июня 2021, 16:45

Фото: uwe umstätter/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«Насилие пропитало медицинский мир», – заявил газете ВЗГЛЯД терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин, рассказывая, что в медицинской среде распространен харассмент как в отношении мужчин, так и женщин, причем не только сексуального характера, но и морального. Онколог, директор фонда медицинских решений «Не напрасно» Илья Фоминцев рассказал, что «в медицине очень даже массово совершенно узаконенный корпоративной культурой сексуальный харассмент». В связи с этим он предложил женщинам-медикам поделиться своими историями о случаях сексуальных домогательств, чтобы показать массовость проблемы и предпринять шаги к ее изменению. «Безусловно, такая проблема есть, но она шире. Медицинская среда вообще очень жесткая, токсичная. Когда в эту сферу приходят люди, намеренные строить бизнес, они говорят, что жестче среды внутри «медицинской гильдии» только среда в некоторых силовых структурах. Насилие пропитало медицинский мир», – говорит Ашихмин. Он рассказывает, что молодой врач, приходя в ординатуру, терпит невероятное количество морального насилия. Профессора, руководители отделений зачастую очень жестко разговаривают со своими подчиненными, нарушая массу этических принципов. «Я вспоминаю, что мне приходилось перенести, и иногда даже сексуальное насилие видится менее страшным, чем моральное. Мужчинам тоже приходится много чего переживать. Хотя и встречаются случаи, когда заведующие отделением женского пола или просто руководительницы клиник заставляют спать с собой молодых мужчин, поддерживать сексуальную связь», – подчеркивает собеседник. То есть в этой среде развит харассмент не только сексуального характера, хотя и такое в медицинской сфере встречается в отношении мужчин, но и морального. «Должен признать, что в медицинской среде харассмент в действительности во многом воспринимается как норма. Вообще в ряде сфер, но не в медицине, существует воинствующий феминизм, что, с моей точки зрения, тоже представляет из себя большую проблему. Тем не менее, про феминизм, феминистские ценности в некоторых медучреждениях даже не знают, а женщины просто сильно зависимы. Дело в том, что у нас все находятся во власти главврача: независимых профсоюзов нет, зарплата в действительности определяется главврачом (при работе в клинике с зарплатой в 100 тысяч рублей человек может попасть в немилость, и ему выдадут всего 20)», – делится Ашихмин. Он объясняет, что его коллег уже давно нельзя удивить фактом половой близости главного врача с медицинскими сестрами и другими женщинами-сотрудниками, которые работают в клинике. «В действительности это то, на что наша среда закрывает глаза. А все потому, что нет никаких выходов. Есть очень мощный этический конфликт между новым поколением врачей и предыдущими», – добавляет врач. С одной стороны, более взрослое поколение врачей, для которых как раз такое поведение на работе считается нормальным, очень жалко, продолжает кардиолог, потому что именно они выживали в 90-е годы, когда денег в медицине не было совсем. С другой стороны, именно они шли на самые различные нарушения этических принципов в плане общения с пациентами, например брали взятки. «Когда люди думают над тем, что происходит, то понимают, что помимо проблемы харассмента есть еще масса других. И так как медицинское общество очень закрыто, то практически нет людей, которым абсолютно нечего предъявить. Медицина любит тишину. Никто, собственно, не хочет ничего говорить, потому что у всех практически рыльце в пуху. При этом мы знаем исключения, в виде прекрасных профессоров, людей мирового уровня, суперэтичных людей из предыдущего поколения, но они зачастую стараются как можно меньше со всеми контактировать, потому что они не хотят в это вмешиваться», – считает Ашихмин. Терапевт подчеркивает, что данная проблема в медицинской сфере распространена не только в России, но и во всем мире. Но, в отличие от Запада, большая проблема нашей страны – отсутствие каких-либо систем сдержек и противовесов, и женщинам некуда обратиться в крайнем случае. «В проблеме нужно разбираться. Бывает, что женщина сама идет на отношения с руководителем ради какой-то выгоды. Но есть и прямые случаи насилия. Да, есть различные комитеты, которые могут в той или иной степени оказать какие-то меры, но этого не всегда достаточно», – заключил собеседник. Ранее кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков рассказал о проблеме домогательств женщин к мужчинам на работе, которые распространены гораздо шире, чем принято думать, поскольку большинство мужчин просто молчат о данной проблеме из-за стереотипной реакции общества. Блинкен: США могут изменить позицию по санкциям в отношении оператора «Северного потока – 2» 7 июня 2021, 19:14

Фото: Alex Brandon/REUTERS

Текст: Елена Мирошниченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. «Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», – цитирует Блинкена РИА «Новости». Также он добавил, что «физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом». Блинкен отметил, что введение санкций против германской компании могло «отравить» США отношения с Берлином и не дало бы Германии «стимулов» для дальнейших переговоров. «Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать (...) чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», – заявил Блинкен. Госсекретарь добавил, что нужно заранее договориться с Германией о том, чтобы предпринять действия, если Россия якобы захочет использовать «Северный поток – 2» для давления на какие-либо страны. Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Шойгу посетил московский военкомат c внезапной проверкой 8 июня 2021, 09:17

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. На появившихся в Сети кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата, передает РБК. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата, передает РИА «Новости». Также можно увидеть, как министр обороны заходит в кабинеты столичного военкомата и здоровается со служащими, осматривая попутно сами кабинеты, вероятно, на пригодность к работе, передает «Царьград». Подходя к одному из кабинетов, сопровождающий Шойгу громко крикнул: «Любовь Романовна!». На что Шойгу его одернул, напомнив о хороших манерах. «Не кричите вы так! Ну что вы, честное слово! С уважением к подчиненным», – сказал министр, затем обратившись к находящимся в кабинете женщинам: – Здравствуйте». Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Арестованных за нападение на полицейского в Новосибирской области разыскивали за грабеж 7 июня 2021, 19:09

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова, арестованных по делу о нападении на полицейских на трассе в Мошковском районе Новосибирской области, в новостях узнал мужчина, ограбленный в октябре прошлого года. Подозреваемые стали фигурантами еще одного уголовного дела. «Все это время уголовное дело, возбужденное в прошлом году, лежало без движения. Теперь же в нем появились подозреваемые», – сообщил «Рен ТВ» источник, знакомый с материалами расследования. Инцидент, о котором идет речь, произошел в Новосибирске. Мужчины припарковали свой автомобиль на газоне, а местный житель сделал им замечание. В ответ злоумышленники избили мужчину и отобрали у него деньги и мобильный телефон. «Дело возбудили по двум статьям: 213, «Хулиганство» и 161, «Грабеж». Но никого так и не задержали», – уточнил источник. Он уточнил, что пострадавший мужчина предоставил видеозапись, на которой запечатлен автомобиль нападавших, а также запись самого нападения. Мужчина узнал напавших на него в новостях после недавнего происшествия и обратился в Следственный комитет. Сообщается, что прокуратура уже изъяла материалы дела из МВД и передала их в Следственный комитет. Оба арестованных на данный момент являются подозреваемыми. По части 2 статей УК 213 и 161 предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Также следствие выяснит, почему ранее уголовное дело фактически не расследовалось. Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Его товарищи, подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка, были задержаны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. Затем инспектора освободили из-под стражи по поручению Бастрыкина под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Китай подготовил контрмеры в ответ на санкции Запада 8 июня 2021, 07:57

Фото: Christian Ohde/

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Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва на фоне усиливающегося давления отдельных западных стран вынес на рассмотрение законопроект о контрмерах в ответ на иностранные санкции, сообщила The Global Times. По информации издания, цель готовящегося правового акта – обеспечить мощную юридическую поддержку компаниям КНР и защитить национальные интересы в ответ на односторонние дискриминирующие действия Запада. Законопроект рассматривается во втором чтении и, как ожидается, вскоре по нему может состояться голосование, передает ТАСС. Как уточнили политические обозреватели издания, такой закон становится все более актуальным в связи со «вмешательством во внутренние дела Китая западных стран во главе с США, оказывающих давление на отдельные организации и граждан КНР». «Для того чтобы усилить собственные юридические рычаги воздействия, мы должны поучиться у них [у Запада методам применения санкций], – заявил доцент Института глобализации и глобальных вопросов при Китайском университете политологии и права Ци Кай. – Все еще неясно, стоит ли [Китаю] использовать подобные меры, однако они имеют сдерживающий эффект». По словам эксперта, злоупотребление односторонними рычагами давления на международной арене негативно отражается на глобальном развитии. «Создание закона о контрмерах на санкции – четкое предупреждение Соединенным Штатам по данному вопросу», – подытожил он. В прошлый четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден расширил санкции против Китая. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги связанных с китайскими военными фирм. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. Глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения. В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете». Байден провел телефонный разговор с Зеленским 7 июня 2021, 20:04 Текст: Ксения Панькова

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Салливана. По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», – добавил он. Ранее в Киев анонсировал телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина. Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Чехии приняли Тихановскую как президента Белоруссии 7 июня 2021, 13:25

Фото: MICHAL KRUMPHANZL/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства, заявил спикер сената Милош Выстрчил. «Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», – цитирует председателя верхней палаты чешского парламента ТАСС. В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии. Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня. Лавров заявил ФРГ и Франции о неприемлемости пересмотра Минских соглашений 7 июня 2021, 21:45

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции и Германии заявил, что попытки Киева провести ревизию минских соглашений неприемлемы, сообщил МИД России. Отмечается, что состоялся телефонный разговор Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, в ходе которого министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата». «Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», – говорится в сообщении министерства. Также Лавров подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам. Кроме того, как отметили в дипведомстве, главы МИД обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха. Ранее президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Напомним, в феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Пьяного экс-солиста «Агаты Кристи» увели со сцены во Владимирской области 7 июня 2021, 21:16

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов на концерте во Владимирской области появился перед зрителями в состоянии алкогольного опьянения. Артисту было сложно стоять на ногах, его увели со сцены. В Сети появилось видео с концерта во Владимирской области. На кадрах видно, что Самойлову помогли выйти на сцену. Поначалу артист выступал стоя, однако позже с помощью коллег пересел на стул. Исполнитель взял микрофон, группа начала играть, но произносил певец только какие-то нечленораздельные звуки. Когда песня закончилась, он собирался исполнить еще одну, но тут раздался голос кого-то из организаторов: «Спасибо огромное, ребят! Давайте поаплодируем нашим артистам. Спасибо огромное, что приехали, ребят». Под эти слова музыканты подхватили не стоявшего на ногах солиста и под свист покинули сцену, сообщает «Московский комсомолец». «Время идет, а Глеб не меняется!»; «Он всегда таким был… Только это уже перебор!»; «Какой стыд! Пора приводить себя в порядок», – прокомментировали поклонники Самойлова появившееся в соцсетях видео. В последнее время Глеб Самойлов гастролирует по городам России с группой The Matrixx. Ранее певица Ольга Бузова шокировала зрителей своим поведением на фестивале в Волгограде. Она задержала свое выступление на целый час, а затем появилась на сцене в «эпатажном наряде» и «смачно выругалась в микрофон». Рогозин: США «жаба душит» покупать российские ракетные двигатели 7 июня 2021, 15:43 Текст: Елизавета Булкина

США «жаба душит», когда они вводят санкции против России и при этом покупают российские ракетные двигатели для своих ракет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме. «Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 – и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут», – передает его слова РИА «Новости». «И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]», – добавил Рогозин. Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. С 1999 года в США было поставлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано. В апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта.