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Харрис не смогла долететь до Гватемалы
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Первый официальный визит вице-президента США Камалы Харрис за рубеж начался неудачно – у самолета возникла техническая проблема, сообщили ее пресс-секретарь Симона Сандерс и СМИ.
В ходе визитов в Гватемалу и Мексику Харрис планирует обсудить проблему мигрантов. Самолет вылетел с базы Эндрюс в Гватемалу в 14.22 по местному времени (21.22 мск), но «из-за технической проблемы» вернулся на базу в 14.53 (21.53 мск). Сандерс заверила, что «серьезного беспокойства в плане безопасности нет», передает ТАСС.
«Мы все немного помолились, но у нас все в порядке», – приводит слова Харрис РИА «Новости».
Журналисты из пула Белого дома рассказали, что при взлете был слышен необычный шум от шасси. При этом «посадка прошла совершенно нормально».
Напомним, Гватемала и Мексика – промежуточные пункты в маршруте караванов беженцев из Латинской Америки, которые направляются в США.
Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2»
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США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2».
Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен.
Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он.
Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Лавров заявил об утаивании США фактов колоссальной важности по делу о крушении МН17
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Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Американцы до сих пор упрямо категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014 года, когда произошла катастрофа с малайзийским «Боингом». На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
В Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.
Также суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей» по делу о крушении рейса MH17. Также Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
Напомним, в понедельник суд в Нидерландах завершил опрос экспертов концерна «Алмаз – Антей» по делу MH17.
В Литве заявили, что «краснеют от стыда» после розыгрыша Вована и Лексуса
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Член партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» Робертас Шарницкас заявил, что Литве приходится «краснеть от стыда» после того, как российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли председателя литовского парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса.
Один из пранкеров представился Павиленису соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Во время беседы политик заявил, что Литва рассчитывает обновить механизмы работы с российской оппозицией. Он также рассказал о намерении Литвы с помощью президента США Джо Байдена заставить президента России Владимира Путина «заплатить цену» за «атаку на Капитолий». Павиленис добавил, что Вильнюс должен «договориться с американцами», что это действительно так.
Помимо этого, литовский политик назвал Путина сильным лидером, а на президента Литвы Гитанаса Науседу призвал «не обращать внимания», потому что он – «символическая фигура», передает «Sputnik Литва».
Шарницкас призвал литовский власти «сделать что-нибудь, потому что Литва краснеет от стыда».
«В опубликованном разговоре Павиленис продолжает срамить международную арену. На этот раз он вышел за все возможные рамки приличия... В конце видео Павиленис призывает собеседника-самозванца не обращать внимания на позицию президента Гитанаса Науседы, поскольку правит их большинство в Сейме», – заявил он.
Шарницкас отметил, что Павиленис является первым председателем Комитета по иностранным делам, который всего за полгода сумел опозориться на международной арене и стать объектом насмешек.
Он призвал власти сделать выводы, поскольку «так продолжаться не может».
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли голландских парламентариев от имени соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова, они подключились к закрытому заседанию международного комитета палаты представителей.
Украина изменила правила пересечения границы для иностранцев
На Украине начали действовать новые правила пересечения государственной границы для иностранцев, сообщила госпогранслужба страны.
В соответствии с новыми правилами, на Украину можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях – в нем есть китайская вакцина от Sinopharm, но нет российского препарата «Спутник V»). Документ должен быть выдан на английском языке, следует из сообщения, опубликованного на сайте Госпогранслужбы Украины.
В качестве альтернативы для въезда на Украину иностранцу потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест и экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Помимо этого обязательна медицинская страховка, покрывающая лечение от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 на весь срок пребывания на Украине.
Напомним, с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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США захотели продления поставок газа через Украину на много лет
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США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Есть целый ряд действий, которые мы рассматриваем, которые надо рассмотреть и нам, и, конечно, Германии, и остальным странам, чтобы в конечном счете предпринять эти действия. (...) Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует также и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации, и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Захарова согласилась с мнением Зеленского о «шокирующей» форме сборной Украины на Евро-2020
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что форма сборной Украины на Евро-2020 «шокирующая».
«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», – высказалась Захарова в своем Telegram-канале.
До этого Зеленский написал в своем Instagram, что форма украинской сборной по футболу особенная, она «умеет шокировать».
«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – написал Зеленский.
Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций заявили, что УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!»
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Афганские боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО
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По меньшей мере десять сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, были убиты боевиками в масках в Афганистане, еще 14 были ранены, сообщил телеканал 1TV.
По данным источников телеканала, инцидент произошел в провинции Баглан в Афганистане. Официальные лица Афганистана считают, что нападение было совершено боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан», передает ТАСС.
HALO Trust основана в 1988 году и работает над разминированием и обезвреживанием снарядов по всему миру. Ее штат насчитывает более 8 тыс. сотрудников.
В минувшее воскресенье в результате нападения боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 силовиков, еще 37 попали в плен.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. 8 мая стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Днем ранее в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан.
3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».
13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
Пашинян назвал причины поражения Армении в Карабахе
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Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями общины Арагацаван назвал одной из возможных причинах поражения в войне то, что «Бог отвернулся» от Армении.
«Для нас самый большой, тяжелый вопрос – почему такая неудача постигла нас в 2020 году. На то могут быть самые разные причины – военные, политические, геополитические, экономические... Сегодня у меня промелькнула мысль, пусть не покажется вам необычным, я поделюсь с вами. Думаю, может, Бог отвернулся от нас так, как говорится в 12-м Псалме», – цитирует его «Sputnik Армения».
Пашинян процитировал отрывок Псалма: «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?». Кроме того, политик сказал собравшимся, что «мы живем в раю». По словам Пашиняна, эта идея возникает в моменты, когда у него появляется повод посетить различные регионы страны. Однако до сих пор люди, по его словам, не были в состоянии насладиться этим раем.
«Мы живем в райском саду, Эдеме, большая часть которого не обработана», – отметил Пашинян.
10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Продюсер Лободы заявила об уходе из шоу-бизнеса после конфликта с Киркоровым
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Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина сообщила о прекращении работы со своей артисткой.
«Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», – написала Крапивина в своем Instagram.
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После премии Муз-ТВ произошел скандал, участницей которого стала Крапивина. На мероприятии артист Филипп Киркоров появился в компании молодого рэпера Давида Манукяна, поклонники сразу же заподозрили их в отношениях. Подобный комментарий оставила и Крапивина под публикацией Манукяна. «На Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки», – написала продюсер Лободы. Об этом сообщает ФАН.
В ответ Киркоров записал двухминутное видео, в котором обвиняет команду Светланы Лободы в зависти к талантливым и молодым артистам.
«Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости в своих фекалиях. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров, – это и есть популярность. Может, к счастью, многим артистам далеко от вас, потому что так честно воровать номера других артистов, плагиатить или, как вам удобно, честно сочинять чужое. Девочки! Где вы учились – я преподавал. Сегодня я оказался в потрясающем месте и с высоты хорошо разглядывать суету. Вас смущает, что на поворотах обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда! Не ожидал от команды, которая позиционирует себя, что представляет прогрессивную артистку. Ох, как вам всем аукнется! Закон бумеранга никто не отменял!», – высказался Киркоров в видеоролике, опубликованном в своем Instagram.
«Даже мне в эпоху вашей сраной постправды и пластиковом мире стыдно находиться. Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации. Ущемлять гражданские свободы – вот это лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях? Нателла, тебе явно нужен факчеккер, который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом. А то [у меня] есть грешки – исключаю токсичных людей из своего общества и всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. И, да, главное – поддерживать талантливых людей, молодых артистов. Вот космос, до которого вам, как до Луны. Вы всё еще ползаете как гусеницы. Или судьба решит – раздавят вас или из вас получится бабочка. Желаю, чтобы в ваших глазах поселилась, наконец-таки любовь, ведь любовь – высокое чувство и не каждому дано иметь крылья, чтобы подняться так высоко», – добавил Киркоров, послав напоследок воздушный поцелуй.
«Нужно всегда оставаться человеком. Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять других людей, чтобы их «порезали на шашлыки»! Жаль, что есть люди, которые поддерживают эту жесткую травлю (буллинг). Надеюсь, после этого поста все поймут, что это ненормально. Желаю всем позитива и добра, наполняйтесь счастьем изнутри», – написал Манукян в комментарии под постом Киркорова.
Немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2»
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«Это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предложение главы Госдепа США компенсировать Украине финансовые потери от эксплуатации «Северного потока – 2» за счет европейцев.
«Слова Блинкена о возмещении Украине финансовых потерь от транзита газа через «Северный поток – 2» за счет европейцев – это попытка создать впечатление, будто бы американцы больше заботятся об Украине, нежели европейцы. И теперь европейцы почему-то должны оплачивать реализацию американских политических интересов. Это абсурд», – считает немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, вопрос строительства и введения трубопровода в эксплуатацию – это бизнес в чистом виде. «Более того, Украина по-прежнему зарабатывает и, думаю, будет продолжать зарабатывать на транзите российского газа в Европу», – добавил эксперт.
«В данном случае я не понимаю, о каких убытках идет речь и как их подсчитать. То, что Европа заинтересована в диверсификации поставок энергоресурсов – это логично и понятно с точки зрения эконмических интересов», – полагает Рар.
По мнению собеседника, даже если бы между Россией и Украиной не было конфликта, никто бы не выступил против построения дополнительных трубопроводов. «Почему в таком случае европейцы должны компенсировать Украине финансовые потери за «Северный поток – 2», а за первый «Северный поток» или «Турецкий поток» не должны? Через них ведь российский газ также поступает на Запад в обход Украины», – заметил Рар.
«Видимо, Украина не справляется с реформированием своей экономики, особенно после пандемии. Отсюда – колоссальные экономические проблемы. А газовый транзит – важнейший источник заработка для страны. Так что, вероятно, это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – предположил политолог.
По его мнению, Германия не пойдет на это, «ведь никто не гарантирует, что деньги поступят туда, куда нужно». «Берлин лишь может включить Украину в европейский проект по зеленой экономике. В таком случае она будет получать «зеленые кредиты» или иную помощь на покупку ветряных мельниц и производство зеленого электричества», – полагает Рар.
«Что касается заявления Блинкена о том, что худший для Вашингтона итог строительства «Северного потока – 2» – это отравленные отношения с Германией, то я всегда указывал на важность немецкого фактора в этом вопросе. Вашингтон не хочет портить отношения с Берлином, особенно во время первого визита Джо Байдена к союзникам. Я считаю, что американцы правильно поступили, отказавшись вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG», – заключил политолог.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2».
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, передает ТАСС.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Ранее Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
«Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод», – передает РИА «Новости» слова Блинкена.
Глава внешнеполитического ведомства США заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2».
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Житель Адлера застрелил двоих судебных приставов
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В ходе перестрелки в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов, сообщил источник в экстренных службах региона.
«Двое (судебных) приставов убиты», – сказал источник ТАСС.
Он добавил, что это случилось во время перестрелки. По его словам, нескольких участников происшествия уже задержали, в том числе стрелявшего в приставов мужчину.
«Приставы приехали для проведения исполнительных действий, но мужчина начал в них стрелять, в результате чего двое приставов погибли. В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции», – указал собеседник.
В региональном следственном управлении СК сообщили, что следователи выехали на место происшествия.
В ГУ МВД по региону уточнили, что стрельба произошла при выселении жителей из многоэтажки, в которой жил подозреваемый. «9 июня около 10.35 в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи поступило сообщение о том, что на улице Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте», – указали там.
После стрельбы мужчина сдался сам без оружия. В ГУ МВД добавили, что подозреваемого доставили в дежурную часть.
Между тем Telegram-канал Life Shot сообщил, что задержанному – 61 год, его зовут Кочиян Вартан, ружье, из которого велась стрельба, не зарегистрировано.
России предсказали утрату лидерства в экспорте газа
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Правительство допустило, что Россия уже в 2024 году может потерять лидерство по объемам экспорта газа в мире, следует из данных плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии страны до 2035 года.
В документе указывается, что в ближайшие два года страна сохранит за собой первую строчку в тройке крупнейших поставщиков голубого топлива на международный рынок, передает РИА «Новости».
Однако перспективы на 2024 год менее определенны: в нем Россия может удержать позицию, однако также может оказаться и вторым по величине экспортером газа.
Основной рынок сбыта российского голубого топлива – европейский. По информации ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа. Затем в списке крупнейших поставщиков следует Катар с объемом экспорта 143 млрд кубометров, на третьей строчке расположились США с показателем 132 млрд, четвертое место заняла Норвегия со 111 млрд кубометров газа, пятое – Австралия (100 млрд).
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко подчеркнул, что из крупнейших в мире экспортеров СПГ наибольший потенциал роста добычи есть у США, располагающих большими запасами сланцевого газа, а также Катара, который планирует расширить производственные мощности.
Таким образом, эти два государства могут подняться на первую строчку списка крупнейших экспортеров.
Однако, на его взгляд, цель отстоять лидерство любой ценой – не самый рациональный подход. «Важнее, чтобы любые новые проекты приносили прибыль, валютную выручку и налоги в бюджет», – заявил он.
Нарастить же свою долю на газовом рынке Россия потенциально может как за счет строительства новых трубопроводов в Китай, так и за счет реализации новых СПГ-проектов. При этом сильно увеличить продажи за счет Европы вряд ли получится, помехой может стать конкуренция со сжиженным газом и постепенный переход европейских стран на «зеленую» энергетику, заключил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена.
В ЮАР женщина установила мировой рекорд, родив сразу 10 детей
Женщина из ЮАР родила сразу 10 детей и побила мировой рекорд, сообщает местный портал IOL.
Отмечается, что Госиаме Тамаре Ситоле 37 лет, она проживает в южноафриканской провинции Гаутенг. В ночь на вторник она родила семь мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. Врачи ожидали, что женщина родит восемь детей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что проживающая в Мали в городе Томбукту Халима Сиссе родила сразу девять детей – пять девочек и четырех мальчиков.
Киев оспорил получение ракеты, которой предположительно сбили Boeing
Украинские власти опровергают информацию российской стороны о том, что ракета, которой предположительно был сбит малайзийский Boeing в июле 2014 года, была направлена в войска на территории Украины в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию, сообщила на слушаниях в судебном комплексе «Схипхол» судья Хелейн Керстенс-Фокенс.
По ее словам, Россия передала Совместной следственной группе расшифровку записи беседы со свидетелем, который, основываясь на фотографиях и номерах, утверждает, что ракета, о которой идет речь, была произведена в 1986 году и передана Минобороны. Показания другого свидетеля указывают на то, что в декабре 1986 года ракета была направлена в военную часть 20152 на территории Украины. «Однако украинские власти опровергают эту информацию», – передает ТАСС слова Керстенс-Фокенс.
Международные следователи, продолжила она, считают, что заявления России о передаче ракеты украинским вооруженным силам не были подкреплены достаточными доказательствами, а документы, предоставленные российской стороной, которые должны были показать, где она была произведена и когда передана, заполнены не полностью.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
Ранее в среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ.
Чурикова надеется на повышение зарплат артистов МХАТа после приглашения Бузовой на роль
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Народная артистка СССР, лауреат государственной премии России Инна Чурикова прокомментировала участие певицы Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина, пожелав, чтобы выступающим вместе с Бузовой актерам заплатили аналогичные гонорары.
СМИ сообщали, что Бузова получит за роль почти 450 тыс. рублей. Чурикова в интервью ОСН отметила, актерская профессия – тяжелейший труд, которому стоит учиться всю жизнь. Она подчеркнула, что настоящий артист отдает любимой работе все, что есть: сердце, чувства и любовь.
«Когда популярного человека берут на роль – это решение режиссера. Они подумали, они решили, они заплатят. Хорошо бы, если бы они так же бы платили и другим актерам своего театра», – сказала она.
Напомним, Бузова сообщила, что стала актрисой. Она готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького, где сыграет в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина.