СМИ стало известно о закрытии неба над Женевой на время саммита России и США

Путин оценил влияние поправок к Конституции на переговоры с Японией о мире

Поправка к Конституции о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Да, у нас внесены изменения в Конституцию. Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор [с Японией] по мирному договору. Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнерами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности», – приводит слова Путина ТАСС.

«Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ракетных ударных систем на территории Японии, – продолжил глава государства, обращаясь к главному редактору японского агентства Киодо Тору Мидзутани. – У нас всегда возникал вопрос – не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать России». Президент констатировал, что «однозначного, твердого, ясного ответа» Москва так и не получила.

«Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды, – рассказал он. – Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз [не соглашался]».

При этом президент отметил, что с Японией в любом случае нужно выстраивать добрососедские отношения. «Мы являемся естественными партнерами в силу целого ряда причин. Наши друзья в Японии знают об этом. Поэтому мы готовы продолжать эти консультации, учитывая современные реалии, но исходя из понимания того, что в стратегическом плане и Япония, и Россия заинтересованы в заключении мирного договора», – резюмировал Путин.

Ранее японские СМИ выступили с утверждением, что СССР якобы готов был передать Токио острова Хабомаи и Шикотан. В МИД России опровергли появившуюся в японских СМИ информацию о готовности СССР передать Токио два из четырех южнокурильских островов.

В апреле МИД Японии пообещал вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам. Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности Южных Курил. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.

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