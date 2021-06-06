Эксперт назвал риторическим приемом угрозу отключения России от SWIFT

Угроза отключения России от платежных систем уже стала риторическим приемом, в таких условиях становится сложнее планировать на долгосрочную перспективу, заявил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

«Угрозы отключения от SWIFT, как мне кажется, стали риторическим приемом. Наряду с рисками санкций в отношении госдолга, это довольно очевидный инструмент экономического воздействия. Поэтому риски отключения висят над страной как дамоклов меч, но реализуется ли такой сценарий - никому доподлинно неизвестно», – цитирует его РИА «Новости».

По его мнению, «негативно на наш рейтинг влияют даже не сами санкции, а неопределенность относительно их применения - в такой ситуации тяжело что-то планировать на долгосрочную перспективу».

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что возможное отключение России от международной платежной системы SWIFT не станет катастрофой.

В понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». В мае руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT. В МИД подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.

Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.

В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.