В России выявили 9,1 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9163 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9163 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2936, Санкт-Петербурге – 861, Московской области – 773.

Всего в стране выявлено 5 126 437 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 736 446 человек, из них 7369 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 351 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 123 787 человек.

Накануне, 5 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9145. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 18.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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