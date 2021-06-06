НАТО обещало защищать союзников от «угроз» со стороны Москвы и Минска

Генсек НАТО увидел серьезный вызов в сотрудничестве России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая представляет собой «новое измерение и серьезный вызов» для альянса, об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.

«Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном плане... К тому же обе страны проводят совместные маневры, полеты боевых самолетов на дальние расстояния и морские операции, а также активно обмениваются опытом в области использования боевых систем и контроля над интернетом», – цитирует его ТАСС.

Генсек НАТО сообщил, что во время саммита альянса в Брюсселе будет принято решение по программе будущего развития «НАТО-2030», которая призвана укрепить альянс и найти ответ «на изменение баланса сил и новые вызовы в сфере политики безопасности». К последнему он причислил «превращение Китая в самоуверенную военную державу, рост агрессии со стороны России, новые брутальные формы международного терроризма, увеличение кибератак и распространение атомного оружия».

Столтенберг отметил, что в отношении России НАТО придерживается стратегии «сдерживания и диалога», альянс планирует и далее придерживаться ее, заверил генсек.

«С другой стороны, мы должны как раз в сложные времена оставаться в контакте с нашим соседом Россией по вопросам контроля над вооружениями и другим военным и политическим вызовам. Если мы не будем говорить друг с другом, то не сможем ни урегулировать наши разногласия, ни улучшить взаимопонимание», – отметил Столтенберг.

«Мы живем в эпоху глобальной конкуренции систем. НАТО является самым успешным альянсом в истории, потому что она всегда была готова изменяться, когда менялся мир. Так было после окончания холодной войны, после террористических атак 11 сентября 2001 года, после незаконной аннексии Крыма со стороны России в 2014 году. С тех пор возникли новые угрозы, и мы, разумеется, будем на них реагировать. Мы должны улучшить военную подготовку стран-партнеров вне альянса, чтобы добиться большей безопасности у нас по соседству, поскольку превентивные меры в любом случае лучше, чем вмешательство», – сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО «бдительно и очень внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии», альянс «готов защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы». В НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы».