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НАТО обещало защищать союзников от «угроз» со стороны Москвы и Минска
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Сотрудничество России и Белоруссии беспокоит членов НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что «НАТО – оборонительный альянс», и заявил, что не желает «слишком много спекулировать». Столтенберг заверил, что НАТО «бдительно и очень внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии», альянс «готов защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы». В НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы». Столтенберг указал, что НАТО сохраняет «двусторонний подход в отношении России: сдерживание и диалог», передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Захарова пообещала Столтенбергу удар России по воротам НАТО
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Москва готова обсуждать с НАТО вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, но для этого нужно привлекать военных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла», – написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя заявление главы НАТО Йенса Столтенберга на эту тему.
Также она ответила на слова генсека Североатлантического альянса о том, что «мяч на стороне России». «Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота – мы пробьем», – заключила представитель ведомства.
Напомним, Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия – НАТО (СРН). Он заявил, что альянс предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало.
Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair
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К экстренной посадке в Минске самолета Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«У (президента Белоруссии Александра) Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда (задержанный в аэропорту Роман) Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом», об этом сообщает РИА «Новости».
Кравчук оценил предложение Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск.
«Думаю, что прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости. Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. И поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине и в целом. Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю», – высказался политик.
Напомним, выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Белоруссия предложила Украине вернуться к партнерству
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Минск готов сесть за стол переговоров с Киевом, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.
Он заявил о готовности своей страны «вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого», но подчеркнул, что сейчас «мяч на украинской территории». Головченко отметил, что Минск не раз предлагал провести переговоры, как это было раньше – у двух стран уже «случались трения», но они «снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать». Однако сейчас попытки «задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты», сказал он.
Головченко уверен, что Белоруссию не в чем упрекнуть, оценивая ее отношения с Украиной, ведь «в нелегкие» для Киева времена Минск «занимал сбалансированную и дружескую позицию по отношению к Украине», не предпринимал «враждебных действий». «Но раз власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Премьер указал, что решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины стало ответом на украинские пошлины в отношении белорусского экспорта. Комментируя возможный ответ на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании «Белавиа», он ответил: «Скоро узнаете».
Он опроверг заявления СМИ о том, что Минск якобы «из мести» отказался поставлять бензин на Украину: «Это пример того, как правда подменяется ложью. Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца – это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт». Головченко заявил, что после завершения ремонта «поставки будут возобновлены». Минск, по его словам, всегда выступал за свободную торговлю с украинской стороной.
Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
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В Чехии приняли Тихановскую как президента Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства, заявил спикер сената Милош Выстрчил.
«Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», – цитирует председателя верхней палаты чешского парламента ТАСС.
В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии.
Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня.
Захарова оценила заявление НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска
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Нормальное взаимодействие России и Белоруссии не входит в планы НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека альянса о сотрудничестве Москвы и Минска.
«Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», – написала Захарова в Telegram.
Как отметила дипломат, что касается готовности «защитить каждого участника альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска», то хочется по традиции пожелать НАТО и его генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования».
«Кстати, ко всем так и не решенным за десятилетия реальным проблемам НАТО сейчас прибавился еще и внутренний терроризм в США. Вот чем следует срочно заняться странам-членам, а не вымышленными угрозами», – добавила она.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы». По его словам, альянс готов «в случае необходимости» защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от этих стран.
Напомним, выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Эксперт: «Хитрожопый» Кравчук настойчиво провоцирует Лукашенко
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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук добивается переноса переговоров из Минска, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Комментируя в Telegram заявление Кравчука об инциденте с самолетом Ryanair, Чеснаков заявил, что «хитрожопый Кравчук настойчиво продолжает провоцировать Лукашенко». По мнению Чеснакова, Кравчук рассчитывает спровоцировать Минск на «шаги, позволяющие украинской стороне обратиться в ОБСЕ с целью переноса в будущем переговоров по Донбассу на другую площадку».
Напомним, Кравчук заявил, что к экстренной посадке в Минске самолета Ryanair якобы могли быть причастны спецслужбы России. Ранее он заявлял, что переговоры по Донбассу должны быть перенесены в одну из нейтральных европейских стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу.
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Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия – НАТО
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия – НАТО (СРН).
«Я хотел бы вновь пригласить Россию как можно скорее принять участие в заседании Совета Россия – НАТО», – передает ТАСС слова генсека в интервью газете «Вельт», выдержки из которого приводит агентство ДПА.
«У нас есть много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам НАТО и России», – добавил он, уточнив, что СРН не собирался уже 19 месяцев. Альянс, как пишет газета, предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало. «Мяч теперь на стороне России», – полагает Столтенберг.
Вместе с тем он обозначил конкретные темы возможных переговоров. «Среди них, например, обмен мнениями о военных маневрах с целью предотвращения недопонимания и возможной эскалации», – сказал генсек. Еще одним вопросом для обсуждения, по его мнению, должна стать «достаточная прозрачность» военной деятельности каждой из сторон с целью избежания непреднамеренных происшествий в воздухе и на море.
«Отношения НАТО и России сейчас достигли низшей точки, которой мы не знали со времен окончания холодной войны», – констатировал Столтенберг. «Диалог – лучший способ снизить напряженность», – заметил он, добавив, что СРН является подходящим форматом для этого. «Обе стороны сидят за одним столом», – заключил генсек.
Напомним, в воскресенье Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что сотрудничество России и Китая представляет собой «новое измерение и серьезный вызов» для альянса.
Белоруссия оценила вероятный ущерб от санкций Запада
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Ущерб от санкций Запада вряд ли превысит 3% ВВП, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.
На основе подсчета всех случаев введения санкций в мире Головченко оценил ущерб от финансовых санкций в 1,7% ВВП, торговых – в 0,7%, а при их одновременном введении – в 2,9% максимум. Головченко сослался на исследования ученых США. Он выразил уверенность, что Белоруссия «эти цифры однозначно перекроет за счет других источников». Однако Минск «не будет сидеть и ждать, пока причинят этот кумулятивный ущерб».
По словам Головченко, чаще всего санкции вводят, добиваясь смены власти в стране или дестабилизации политической системы. «В последние несколько десятков лет таких кейсов было 174. Из них успехи были достигнуты меньше, чем в одной трети случаев», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Головченко подчеркнул, что легитимные санкции должны приниматься в соответствии с нормами международного права на основании Устава ООН. Он заявил, что в санкциях, принимаемых странами Запада против Минска, «логики давно нет».
Напомним, премьер заявил, что его страна подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Головченко также сообщил, что Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.
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БелАЗ договорился о поставке самосвалов в Россию на 260 млн долларов
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) подписал договоры и соглашения на поставку в Россию 128 самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 тонн на общую сумму более 260 млн долларов, сообщила пресс-служба предприятия.
Как сообщает издание БелТА, данные соглашения были подписаны на выставке угольной и горнорудной промышленности «Уголь России и майнинг», состоявшейся в Новокузнецке в Кемеровской области. В ней приняли участие Белорусский автомобильный завод, Торговый дом «БелАЗ» и официальный дилер компании в регионе Кузбасса – компания «БелАЗ-24».
Отмечается, что достигнутые договоренности стали результатом переговоров с такими компаниями, как АО «Междуречье» (ООО «Холдинг Сибуглемет»), ООО «Участок «Коксовый» (ООО УК «ПМХ»), ООО «Распадская угольная компания» (АО «Распадская-Коксовая»), АО «ГИЛК».
По данным издания, компания «БелАЗ» также подписала соглашение с компанией «ТехноЭКО» о поставках оборудования для оснащения карьерных самосвалов газодизельными двигателями с последующим их сервисным обслуживанием в эксплуатации.
ОАО «БелАЗ» – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Завод расположен в городе Жодино в Минской области. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в Белоруссию современное вооружение, перечень будет составлен вместе с российскими коллегами.
Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО
Если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский полагает, что «нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее», если Украину действительно «приветствуют в НАТО». «Вопрос надо решать немедленно», – сказал он, заявив, что сейчас Украина «в опасности», ее независимость стоит «на кону», стране «нужна помощь».
Украинский лидер полагает, что страна со временем вступит в НАТО, но многие украинцы, по его словам, все меньше верят в это, что является «большой проблемой». План действий по членству в альянсе стал бы «настоящим сигналом», сказал он. «Это еще не членство, но это реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем», – заявил Зеленский. Он признал, что Киев должен не только рассчитывать на своих партнеров, но и научиться полагаться на себя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.
Зеленский также рассказал, что обсуждал с представителями США «увеличение военной помощи», а также «укрепление безопасности в Черном и Азовском морях», где украинские позиции «достаточно слабы». Президент Украины заявил, что «Россия практически доминирует на Черном море». «Мы это признаем, и мы хотели бы, чтобы у нас там были серьезные силы – только для целей обороны, для обороны нашей страны и границ», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО решило поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
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Генсек НАТО увидел серьезный вызов в сотрудничестве России и Китая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая представляет собой «новое измерение и серьезный вызов» для альянса, об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.
«Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном плане... К тому же обе страны проводят совместные маневры, полеты боевых самолетов на дальние расстояния и морские операции, а также активно обмениваются опытом в области использования боевых систем и контроля над интернетом», – цитирует его ТАСС.
Генсек НАТО сообщил, что во время саммита альянса в Брюсселе будет принято решение по программе будущего развития «НАТО-2030», которая призвана укрепить альянс и найти ответ «на изменение баланса сил и новые вызовы в сфере политики безопасности». К последнему он причислил «превращение Китая в самоуверенную военную державу, рост агрессии со стороны России, новые брутальные формы международного терроризма, увеличение кибератак и распространение атомного оружия».
Столтенберг отметил, что в отношении России НАТО придерживается стратегии «сдерживания и диалога», альянс планирует и далее придерживаться ее, заверил генсек.
«С другой стороны, мы должны как раз в сложные времена оставаться в контакте с нашим соседом Россией по вопросам контроля над вооружениями и другим военным и политическим вызовам. Если мы не будем говорить друг с другом, то не сможем ни урегулировать наши разногласия, ни улучшить взаимопонимание», – отметил Столтенберг.
«Мы живем в эпоху глобальной конкуренции систем. НАТО является самым успешным альянсом в истории, потому что она всегда была готова изменяться, когда менялся мир. Так было после окончания холодной войны, после террористических атак 11 сентября 2001 года, после незаконной аннексии Крыма со стороны России в 2014 году. С тех пор возникли новые угрозы, и мы, разумеется, будем на них реагировать. Мы должны улучшить военную подготовку стран-партнеров вне альянса, чтобы добиться большей безопасности у нас по соседству, поскольку превентивные меры в любом случае лучше, чем вмешательство», – сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО «бдительно и очень внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии», альянс «готов защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы». В НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы».
В Белоруссии заявили о подготовке комплекса ответных мер на санкции ЕС
Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов», – цитирует ТАСС Головченко.
По его словам, Запад из-за санкций может лишиться белорусского рынка, в который страны ЕС инвестировали миллиарды долларов. Он подчеркнул, что Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских, а также прибегнуть к специальным защитным мерам по отношению к западным товарам народного потребления в качестве ответа на введенные против него санкции, передает РИА «Новости».
Головченко также сообщил, что Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.
Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.
В Кремле прокомментировали заявление главы «Уралхима» о финансировании Nexta
Российского бизнесмена, главу «Уралхима» Дмитрия Мазепина ни в чем не обвиняли, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря о словах белорусского оппозиционера Романа Протасевича про финансирование оппозиции.
«Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Вот действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, но мы не знаем, о ком, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее Мазепин заявил, что не занимался финансированием белорусского Telegram-канала Nexta. Протасевич до этого сделал заявление, что основанный им канал получал финансирование в том числе из российских источников.
Лукашенко поручил заняться законом «О чрезвычайном положении»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Совету министров республики подготовить изменение законов «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Власти Белоруссии также приняли решение повысить роль Совета безопасности республики в сфере защиты независимости и территориальной целостности страны.
«Совет безопасности Республики Беларусь постановляет повысить роль Совета безопасности Республики Беларусь в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму», – приводит ТАСС текст постановления, подписанного Лукашенко.
В постановлении также указано, что Совету министров Белоруссии необходимо в течение месяца подготовить в сотрудничестве с заинтересованными государственными органами и внести на рассмотрение президента страны проект закона, предусматривающий изменение законов Белоруссии «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Подчеркивается, что целью этого действия является создание «дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности» с учетом декрета от 9 мая 2021 года № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя», которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства.
В документе также одобряется проект положения о Совете безопасности. Государственному секретарю Совбеза республики поручено внести проект закона в установленном порядке на утверждение президенту Белоруссии.
Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
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Авиавласти Белоруссии назвали санкции ЕС «рейдерским захватом»
Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский расценил введенные Европой санкции в авиационной сфере как рейдерский захват бизнеса и рынка.
«Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании («Белавиа» – прим. ВЗГЛЯД), которая вообще не участвовала в этих событиях. И те меры в отношении «Белаэронавигации» (предприятие по аэронавигационному обслуживанию – прим. ВЗГЛЯД)… Что, диспетчер не должен был отреагировать по закону? Что, специалисты авиабезопасности не должны были отреагировать?» – сказал Сикорский в эфире телеканала ОНТ, передает РИА «Новости».
По его словам, «вопреки всем международным документам, на основании фактически фейковой новости про перехват самолета принимаются такие невзвешенные, непрофессиональные, не соответствующие международным требованиям решения». Он сообщил, что сейчас белорусские авиационные власти пытаются работать с международными организациями, чтобы «развенчать фейки», передает ТАСС.
Ранее генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.
Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС.
Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.