Белоруссия предложила Украине вернуться к партнерству

Минск готов сесть за стол переговоров с Киевом, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

Он заявил о готовности своей страны «вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого», но подчеркнул, что сейчас «мяч на украинской территории». Головченко отметил, что Минск не раз предлагал провести переговоры, как это было раньше – у двух стран уже «случались трения», но они «снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать». Однако сейчас попытки «задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты», сказал он.

Головченко уверен, что Белоруссию не в чем упрекнуть, оценивая ее отношения с Украиной, ведь «в нелегкие» для Киева времена Минск «занимал сбалансированную и дружескую позицию по отношению к Украине», не предпринимал «враждебных действий». «Но раз власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Премьер указал, что решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины стало ответом на украинские пошлины в отношении белорусского экспорта. Комментируя возможный ответ на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании «Белавиа», он ответил: «Скоро узнаете».

Он опроверг заявления СМИ о том, что Минск якобы «из мести» отказался поставлять бензин на Украину: «Это пример того, как правда подменяется ложью. Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца – это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт». Головченко заявил, что после завершения ремонта «поставки будут возобновлены». Минск, по его словам, всегда выступал за свободную торговлю с украинской стороной.

Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.

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